Lioc Editorial ayuda a empresarios y emprendedores a prepararse para salir reforzados tras la crisis

¿Puede ser un libro el mejor vehículo para dar visibilidad y proyección a un negocio? Lioc Editorial invita a aprovechar el confinamiento participando en un 'training' gratuito de ocho días -a través de herramientas como Whatsapp y Zoom-, para que los empresarios y emprendedores conozcan un instrumento que puede ayudarles a superar la situación provocada por el coronavirus

En estos tiempos de incertidumbre provocada por la crisis sanitaria y por las obligadas medidas de confinamiento que se han tenido que adoptar, muchos profesionales están seriamente preocupados por el futuro de su negocio.



"Si eres uno de ellos, Lioc Editorial ha pensado en ti y te invita a aprovechar estos días de reclusión para trabajar en la visibilidad que -cuando vuelva la tan ansiada normalidad- puedes necesitar para relanzar tu empresa, aumentar tus ventas y tus clientes. Su objetivo es que tengas más armas para superar esta crisis".



Lioc Editorial quiere mostrar cómo un libro puede ser el mejor aliado para dar a conocer un negocio, aportar clientes y aumentar la facturación. Y para hacerlo invitan a participar en un training de 8 días totalmente gratuito que empieza este domingo 29 de marzo y que se realizará a través de varias herramientas como Whatsapp y Zoom. Las plazas son limitadas a un máximo de 250 personas. El training se basa en el revolucionario método E.L.P.L., patentado y desarrollado por Lioc, sacando lo mejor de cada autor, de su experiencia y de su conocimiento.



Las raíces de su proyecto se remontan al año 1992, cuando -siempre impulsados por su pasión por el conocimiento- crearon una máquina que permitía imprimir a color a precios de blanco y negro, para que centros de formación de toda España pudieran tener manuales a color de alta calidad. Pero en aquél entonces la documentación no estaba en el soporte informático que se necesitaba sino que la tenía recopilada cada uno de los profesores de manera artesanal, en forma de apuntes y recortes. Tras muchos meses de prueba lograron un método para la gestión de la información que les permitió crear contenidos de calidad en tiempo récord. Así consiguieron los contenidos en soporte digital y pasar a publicar miles de manuales de disciplinas muy diferentes: arquitectura, aeronáutica, mecánica, energía solar, reiki, etc.



Después de eso se interesaron por el mundo del marketing para cubrir otras necesidades de los centros de formación. La primera piedra de Lioc Editorial la pusieron gracias a una persona que les hizo saber que necesitaba publicar un libro; fue entonces cuando se dieron cuenta de que, en realidad, no quería un libro por sí mismo sino que lo que buscaba era mayor visibilidad y proyección a su negocio. Trabajaron duro para dar forma a esa idea y finalmente abrieron mercado en los 18 países de habla hispana y en gran parte de la comunidad hispanohablante en Estados Unidos.



El éxito de su proyecto se basa en aprovechar el gran potencial que puede tener un libro como vehículo para darse a conocer; un vehículo que puede ayudar a relanzar una empresa y a destacar frente a la competencia.



Con este training, Lioc Editorial quiere aportar su granito de arena para estar en las mejores condiciones para afrontar el día de mañana.



https://preparate.lioceditorial.com/comenzar-training







Contacto

Nombre contacto: Ruben Cervero

Descripción contacto: allsemseo

Teléfono de contacto: 644424054