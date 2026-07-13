Lisi Da Silva reivindica la memoria histórica femenina a través de su esperada 'Trilogía Crebas' - Letrame Grupo Editorial

(Información remitida por la empresa firmante)

Vigo, 13 de julio 2026.- La dramaturga y novelista gallega consagra su madurez narrativa en “Trilogía Crebas”, un ambicioso título del libro que desentierra la represión institucional y las sombras de la España rural.

El periodismo cultural de las páginas de literatura asiste al nacimiento de una de las voces más honestas, desgarradoras y comprometidas del panorama actual. La escritora viguesa Lisi da Silva formaliza un desembarco de gran calado en la narrativa de suspense con la publicación unificada de su ópera prima en formato de saga. La obra llega al público de la mano de Letrame Grupo Editorial, sello especializado en acompañar a autores en la edición y difusión de sus proyectos literarios. Tras forjar una respetada trayectoria en la dramaturgia teatral y en el relato de investigación histórica, la autora da el salto a la novela con un proyecto que sitúa las emociones humanas a flor de piel. Da Silva esquiva los caminos trillados del suspense convencional para ofrecer una densa cartografía sobre las deudas no resueltas de la sociedad actual, el peso del aislamiento en la periferia y los traumas heredados desde la niñez. La arquitectura de este universo de ficción es el resultado de tres años de rigurosa documentación histórica y maduración estilística. El germen de la trama brotó en la mente de la autora durante una caminata por el monte, inspirada por un suceso real de la crónica de actualidad que la llevó a reflexionar sobre la naturaleza de la justicia por mano propia. Con el avance del proceso creativo, la necesidad de expandir la psicología de sus personajes condujo a la investigadora gallega a desenterrar los expedientes del Patronato de Protección a la Mujer. El descubrimiento de esta hermética e injusta institución represiva inspiró la fase final de un manuscrito que otorga una voz inquebrantable a realidades que la historia oficial prefirió silenciar.

Tres estaciones de una misma herida psicológica

La saga se despliega a través de una trilogía de novelas sumamente visuales que funcionan de manera independiente pero convergen en un implacable mosaico de supervivencia emocional:

Martín no sabe morir: La pieza inaugural de la serie que introduce al público en los dilemas morales de la venganza y el dolor de la pérdida.

El ruido de los tonos grises: Un tramo central donde la densidad de los secretos familiares empieza a resquebrajar la aparente calma de la comunidad.

Rotas y Valientes: El desenlace de la obra, el cual se nutre de la experiencia directa y verídica de dos mujeres supervivientes que sufrieron el internamiento en el Patronato.

El escenario rural de la Galicia interior abandona su rol decorativo para erigirse en un elemento primordial del drama, un entorno de silencios cómplices que moldea el destino de figuras tan complejas como Lola Oliveira, marcada por la ausencia, o Bruno y su desapego afectivo. Lisi da Silva introduce además temáticas de honda urgencia contemporánea, como la vulnerabilidad del colectivo LGTBI fuera de los grandes núcleos urbanos, construyendo un thriller intimista que demuestra cómo el pasado siempre halla la forma de llamar a la puerta.

Un mapa de emociones que abre el debate en la sociedad

Las primeras entregas de esta producción ya cosecharon una excelente acogida entre la crítica especializada, generando opiniones sumamente favorables que demandaban conocer el desenlace de los protagonistas. Con este lanzamiento definitivo en un solo cuerpo literario y con una estética completamente renovada, la viguesa aspira a que sus textos sirvan como catalizadores de conversaciones incómodas pero necesarias sobre los derechos humanos, la protección de la infancia y la dignidad de las mujeres. Su prosa, influenciada por la hondura existencialista de obras cumbre como El Idiota de Dostoyevski, sitúa a Da Silva en una evolución constante que ya compagina con el desarrollo de dos nuevos proyectos narrativos.

La proyección industrial de una mitología con sello propio

Para coordinar la salida al mercado de una obra de thriller psicológico de semejante envergadura conceptual, la autora ha trabajado en estrecha alianza con el equipo de Letrame Grupo Editorial. El asesoramiento profesional de la editorial ha sido una pieza clave para dar una proyección institucional real a la obra, asegurando una cuidada factura en la maquetación interior y el diseño de cubiertas de las tres novelas. Los analistas del sector recuerdan que, para publicar un libro estructurado en varios tomos que aspira a competir con plenas garantías, resulta fundamental contar con una infraestructura técnica que abra una ventana de distribución y evite que el talento independiente quede invisible.

El compendio unificado ya ha comenzado a generar sus primeras opiniones en los suplementos especializados, donde se aplaude la valentía de su enfoque sociopolítico. Respaldada por las consolidadas opiniones Letrame que sitúan al sello como un aliado estratégico de las voces más introspectivas y viscerales, Lisi da Silva consolida un regreso impecable que demuestra que la literatura de suspense es el vehículo perfecto para sanar la memoria y dignificar el coraje femenino.



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