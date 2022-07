Llega el Prime Day de Amazon, uno de los mayores eventos de comercio online del año (PARTE 2)

(Información remitida por la empresa firmante)

Estos son los mejores sitios para no perderte las ofertas del Prime Day de Amazon:



MePicaElChollo

Mepicaelchollo.com es el blog de chollos ideal para conseguir las mejores ofertas Prime Day. Tienen disponible una amplia variedad de categorías como: ordenadores, móviles, videojuegos, ropa, deportes, electrónica, electrodomésticos y mucho más.

Tienen una sección dedicada al Prime Day en donde darán cobertura diaria a las mejores ofertas.



El sitio web rastrea las mejores ofertas de Amazon para ofrecer los chollos más top a sus usuarios. De esta manera, se puede comprar al mejor precio en la tienda online durante este evento. Hay disponibles descuentos de grandes marcas como Xiaomi, Apple, Samsung, etc. Todo esto se puede ver en el canal de Telegram.



Chollometro

Este blog se creó en el año 2015 y se volvió un referente en el mundo de las ofertas y descuentos. Igualmente, hay disponibles chollos de varias tiendas online. Cuentan con una comunidad que destaca las mejores opciones y las que no lo son. Los consumidores asimismo comparten su opinión libremente.



Michollo

Esta también es una gran comunidad de chollos. Los usuarios pueden conseguir actualizaciones y novedades, sobre códigos y cupones de descuento. El sitio busca en la web para publicar las mejores opciones del momento para que los usuarios consigan mejores precios.



Kechollazo

Desde este sitio publican rebajas interesan de la red las cuales son actualizadas todos los días para obtener grandes descuentos. Diariamente, desde esta página web buscan descuentos de tiendas como Amazon o eBay, por lo que puede ser una buena opción para las ofertas Prime Day.



Blogdechollos

En este blog de chollos se recopilan grandes rebajas en moda, viajes, electrónica y muchas más opciones. El sitio investiga entre las opciones disponibles para aportar los mejores precios a sus usuarios.



Ofertitas

Desde este blog, las personas encuentran una cuidada selección de productos al mejor precio. Diariamente, publican ofertas de varias tiendas online y categorías. La ventaja de esta página es que no tiene tantos molestos banners, anuncios o ventanas con publicidad.



Soydechollos

Para quienes buscan ahorrar en artículos de distintas categorías como moda, ocio, comida a domicilio, etc, este sitio es una buena opción. Cuenta con notificaciones diarias llenar de grandes descuentos para los usuarios.



Super-chollos

Durante el gran evento, este blog puede ser una buena opción porque recopila buenas gangas y cupones que se ven en internet y en tiendas físicas. Su interfaz resulta muy agradable y organizada según el tipo de categoría, por lo que es una buena elección para comenzar a comprar barato.



Nolodejesescapar

Como su nombre lo indica, este sitio está hecho para que los usuarios ahorren dinero al comprar con grandes descuentos en diversos productos. Para las ofertas Prime Day, se puede estar atentos en sus categorías que van desde smartphones hasta consolas.



Consejos para encontrar los mejores chollos



• Suscribirse a Amazon Prime



• Comprar sólo lo necesario



• Estar atento al inicio de la promoción



• Comparar precios



Es importante comparar los precios de los productos para ver si realmente es una buena oferta o es su precio de venta normal. Usar un track



• Visitar canales de chollos



Son demasiadas ofertas para estar pendiente de todas, por lo que seguir diferentes canales que avisen de las ofertas destacadas es una gran ventaja.



El Prime Day de Amazon es un evento esperado por muchos usuarios que se realiza solo una vez al año. Durante este 2022, estarán disponibles grandes descuentos, ofertas y chollos, incluso se las marcas más populares del mercado.







Contacto

Nombre contacto: Carlos Torres

Descripción contacto: Carlos Torres

Teléfono de contacto: 644337685