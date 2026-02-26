Loar Holdings Inc. presenta resultados récord en el cuarto trimestre y en el ejercicio completo 2025

Loar Holdings presenta resultados récord en el cuarto trimestre - Loar Holdings Inc.

La compañía registró máximos históricos en ventas, EBITDA ajustado y márgenes durante 2025, impulsada por la fortaleza de los mercados finales y nuevas adquisiciones, y eleva su guía para 2026 pese al impacto de un mayor endeudamiento

Madrid, 26 de febrero de 2026.- Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR) (la "Compañía", "Loar") informa resultados récord para el cuarto trimestre y el ejercicio completo de 2025, así como revisiones al alza de sus previsiones para el ejercicio completo 2026.



"Al cerrar el año, me complace informar que Loar volvió a ofrecer resultados récord en métricas financieras clave, incluidas Ventas Netas, EBITDA Ajustado y Margen de EBITDA Ajustado", declaró Dirkson Charles, CEO de Loar y vicepresidente ejecutivo del Consejo de Administración. "Impulsado por dinámicas favorables en los mercados finales y una ejecución disciplinada en toda la organización, nuestro equipo logró un sólido desempeño operativo mientras avanzaba en nuestra estrategia de creación de valor a largo plazo. Estos resultados subrayan la escalabilidad y resiliencia de nuestro modelo de negocio y refuerzan la posición de Loar como proveedor líder de componentes aeroespaciales y de defensa. También completamos con éxito las adquisiciones de LMB Fans & Motors y Harper Engineering, fortaleciendo aún más nuestra cartera y ampliando nuestra plataforma de crecimiento al entrar en la siguiente fase de evolución de la compañía".



Cuarto trimestre de 2025



• Ventas netas de 131,8 millones de dólares, un aumento del 19,3 % en comparación con el mismo trimestre del año anterior.



• Ingresos netos de 12,5 millones de dólares, un aumento del 239,5 % respecto al mismo trimestre del año anterior.



• Beneficio diluido por acción de 0,13 dólares, un aumento del 225,0 % respecto al mismo trimestre del año anterior.



• EBITDA Ajustado de 49,8 millones de dólares, un aumento del 23,9 % respecto al mismo trimestre del año anterior.



• El margen de ingresos netos del trimestre mejoró hasta el 9,5 %, frente al 3,3 % del mismo trimestre del año anterior.



• El margen de EBITDA Ajustado del trimestre mejoró hasta el 37,8 %, frente al 36,4 % del mismo trimestre del año anterior.



• Beneficio Ajustado por Acción de 0,26 dólares, un aumento del 136,4 % respecto al mismo trimestre del año anterior.



Loar registró ventas netas trimestrales de 131,8 millones de dólares, un incremento de 21,3 millones de dólares o 19,3 % frente al mismo trimestre del año anterior. De forma orgánica, las ventas netas aumentaron un 16,9 % o 18,7 millones de dólares, hasta 129,1 millones de dólares.



Los ingresos netos del trimestre aumentaron en 8,8 millones de dólares, hasta 12,5 millones, frente a 3,7 millones en el mismo trimestre del año anterior. El incremento se debió principalmente a la contribución de mayores ventas y mejores márgenes brutos, así como a menores gastos por intereses, parcialmente compensados por un mayor gasto por impuesto sobre la renta.



El EBITDA Ajustado del trimestre fue de 49,8 millones de dólares, un aumento del 23,9 % o 9,6 millones frente al mismo trimestre del año anterior. El EBITDA Ajustado como porcentaje de las ventas netas fue del 37,8 %, frente al 36,4 % del cuarto trimestre del año anterior. El aumento se debió a la ejecución continua de los impulsores estratégicos de valor, al impacto positivo del incremento de ventas de productos de mayor margen y al efecto de apalancamiento operativo derivado del mayor volumen de ventas.



Durante el cuarto trimestre se tomaron prestados 445 millones de dólares en virtud del acuerdo de crédito existente para financiar la adquisición de LMB Fans & Motors.



Ejercicio completo 2025



• Ventas netas de 496,3 millones de dólares, un aumento del 23,2 % respecto al año anterior.



• Ingresos netos de 72,1 millones de dólares, un aumento del 224,5 % respecto al año anterior.



• Beneficio diluido por acción de 0,75 dólares, un aumento del 212,5 % respecto al año anterior.



• EBITDA Ajustado de 189,1 millones de dólares, un aumento del 29,2 % respecto al año anterior.



• El margen de ingresos netos mejoró hasta el 14,5 %, frente al 5,5% del año anterior.



• El margen de EBITDA Ajustado mejoró hasta el 38,1 %, frente al 36,3 % del año anterior.



• Beneficio Ajustado por Acción de 1,04 dólares, un aumento del 147,6 % respecto al año anterior.



Las ventas netas en los doce meses finalizados el 31 de diciembre de 2025 fueron de 496,3 millones de dólares, un aumento de 93,5 millones o 23,2 % respecto al año anterior. De forma orgánica, las ventas netas aumentaron un 12,7 % o 51,4 millones, hasta 454,2 millones de dólares.



Los ingresos netos para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2025 aumentaron en 49,9 millones de dólares, pasando de 22,2 millones de dólares en el año anterior a 72,1 millones de dólares.



Previsiones para el ejercicio completo 2026

"Hemos revisado al alza nuestras previsiones de ventas netas, EBITDA Ajustado y margen de EBITDA Ajustado para incluir el impacto de las adquisiciones de LMB Fans & Motors y Harper Engineering, así como la fortaleza subyacente de nuestro negocio. Seguimos siendo muy positivos respecto a la demanda de los mercados finales y la capacidad de nuestro equipo para ejecutar nuestros impulsores estratégicos de valor y ofrecer los retornos que nuestros grupos de interés esperan", afirmó el Sr. Charles.



"En relación con las adquisiciones de LMB Fans & Motors y Harper Engineering, hemos asumido 685 millones de dólares adicionales de deuda en virtud de nuestro acuerdo de crédito existente", señaló Glenn D'Alessandro, director financiero y tesorero. "Esta deuda adicional conlleva aproximadamente 55 millones de dólares en gastos financieros adicionales." Añadió que espera que "ambas adquisiciones sean acumulativas para los beneficios de Loar dentro del año siguiente a la adquisición":



• Ventas netas: entre 640 y 650 millones de dólares, frente a la previsión anterior de entre 540 y 550 millones.



• Ingresos netos: entre 59 y 63 millones de dólares, frente a entre 80 y 85 millones.



• EBITDA Ajustado: entre 253 y 258 millones de dólares, frente a entre 209 y 214 millones.



• Margen de EBITDA Ajustado: aproximadamente 40 %, frente a aproximadamente 39 %.



• Beneficio diluido por acción: entre 0,60 y 0,65 dólares, frente a entre 0,82 y 0,88 dólares.



• Margen de ingresos netos: aproximadamente 9 %, frente a aproximadamente 15 %.



• Beneficio Ajustado por Acción: entre 0,76 y 0,80 dólares, frente a entre 0,98 y 1,03 dólares.



• Gastos por intereses: aproximadamente 80 millones de dólares, frente a aproximadamente 25 millones.



• Tasa impositiva efectiva: aproximadamente 25 %.



Acerca de Loar Holdings Inc.

Loar Holdings Inc. es un fabricante y proveedor diversificado de componentes aeroespaciales y de defensa de nicho, esenciales para las aeronaves y sistemas aeroespaciales y de defensa actuales. Loar ha establecido relaciones con los principales fabricantes de equipos originales (OEM) y proveedores Tier One del sector aeroespacial y de defensa a nivel mundial.

Contacto

Emisor: Loar Holdings Inc.

Nombre contacto: Ian McKillop

Descripción contacto: Relaciones con Inversores en Loar Holdings Inc.

Teléfono de contacto: 914-909-1311