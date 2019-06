Maceo Parker actuará en julio en Madrid y Valencia para celebrar sus más de 50 años sobre los escenarios

Publicado 05/06/2019 10:47:59 CET

El icónico saxofonista norteamericano, exponente de la mejor música negra de la segunda mitad del siglo XX y principio del XXI; y lugarteniente de primerísimas figuras como James Brown, George Clinton o Prince, regresa a España para celebrar en directo sus más de 50 años de carrera

Infatigable e incendiario, Parker, nacido en Carolina del Norte el 14 de Febrero de 1943, comenzó a tocar el saxo tenor a los doce años, inspirándose en la voz de Ray Charles; a los veintiuno (en 1964) entró a formar parte de la banda de James Brown, con quien permaneció un cuarto de siglo. Con Brown grabó más de veinte discos, con singles tan reconocidos como “Papa ’s Got A Brand New Bag”, “I Got You (I Feel Good)”, “Cold Sweat” o “Funky Drummer”, formando parte de la mítica sección de vientos con el también saxofonista, Pee Wee Ellis y el trombonista, Fred Wesley (conocidos como los “J.B.’s Horns”).

Sin duda, Maceo es uno de los responsables del nacimiento del funk y de gran parte del genuino sonido de Brown, gracias a su desbordante creatividad, tremenda habilidad con el saxo y autoridad en escena.

Tras James Brown, Maceo colaboró, entre otros, con De La Soul, Ani DiFranco, Dave Mathews Band y Red Hot Chili Peppers.

En 1990 decidió iniciar su propia andadura. Lanzó dos albums en solitario que obtuvieron un gran éxito, “Roots Revisited”, que estuvo 10 semanas en lo más alto de las listas Billboard de Jazz en 1990, y “Mo’ Roots”, en 1991. Pero sería al año siguiente con el álbum en directo “Life on Planet Groove”, grabado en 1992, con el que alcanzaría el mayor reconocimiento hasta la fecha, ganándose el favor de un público más joven, y acuñando su famosa fórmula que traslada a sus directos: “98% de funk y 2% de jazz”.

Maceo Parker es un exponente de lo mejor de la música negra de la segunda mitad del siglo XX y el principio del XXI. Un músico fundamental, explorador de nuevas sendas estilísticas y lugarteniente o socio de primerísimas figuras como James Brown, George Clinton & Parliament-Funkadelic, Ray Charles o del mismísimo Prince, con quién estuvo de gira en numerosas ocasiones en las dos últimas décadas y colaboró en 9 álbums.

Los conciertos del 15 de julio en la Sala But (Madrid), y del 23 de julio en La Rambleta (Valencia), serán dos de sus shows más especiales y con el público más cercano. El volcánico e infatigable saxofonista norteamericano volverá a ofrecernos una demoledora descarga de funk con aditivos de soul, jazz, blues y rhythm & blues.

