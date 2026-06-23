Madrid reúne a cerca de mil personas en la Plaza de Oriente por el Día Internacional del Yoga - Embajada de la India

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 23 de junio de 2026.- La Plaza de Oriente de Madrid reunió este domingo cerca de mil personas con motivo del Día Internacional del Yoga, en una jornada organizada por la Embajada de la India en España que convirtió uno de los espacios más emblemáticos de la capital en un punto de encuentro para el bienestar, la salud y el intercambio cultural.

La actividad, gratuita y abierta a toda la ciudadanía, congregó a personas de todas las edades que participaron en una gran sesión colectiva de yoga frente al Palacio Real, sumándose a una celebración que cada año se lleva a cabo en numerosos países de todo el mundo.

El acto contó con la presencia del Embajador de la India en España, Shri Jayant N. Khobragade, así como el viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Luis Martín Izquierdo.

Durante su intervención, el embajador destacó que “el yoga no es solo un ejercicio de posturas, sino una forma de cultivar la vida”. Asimismo, señaló que, a través de la respiración, el movimiento y la atención plena, esta práctica “fortalece el cuerpo, calma la mente y eleva el espíritu”.

El embajador puso también en valor el creciente interés que despierta el yoga en España, donde ya existen más de 1.500 centros y estudios especializados. Además, subrayó el carácter especial de la edición de este año, que por primera vez se ha celebrado en todas las comunidades autónomas españolas. “Miles de personas se reúnen bajo un mismo cielo, respirando al unísono y recordándonos que la salud y la felicidad son inseparables”, afirmó.

Por su parte, el viceconsejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid destacó la importancia de este tipo de iniciativas para promover hábitos de vida saludables y reforzar el posicionamiento de Madrid como destino vinculado al bienestar. “Es un verdadero placer acompañar a la Embajada de la India en España en la celebración del Día Internacional del Yoga en un lugar tan emblemático como la Plaza de Oriente. Este tipo de actividades son una magnífica oportunidad para promover el bienestar, la salud y el ejercicio entre los madrileños”, señaló.

La celebración se enmarca además en el Año Dual India-España, una iniciativa que busca fortalecer los lazos entre ambos países a través de actividades culturales, sociales y económicas.

La celebración del Día Internacional del Yoga se lleva a cabo cada año desde 2015, tras su proclamación por las Naciones Unidas como parte de una iniciativa del Honorable Primer Ministro de la India, S.E. el Sr. Narendra Modi para concienciar sobre los beneficios físicos, mentales y emocionales de esta práctica milenaria y promover estilos de vida más saludables.

La elevada participación registrada en esta edición volvió a poner de manifiesto el creciente interés que despierta el yoga en España y el papel que desempeña como herramienta de bienestar y conexión entre culturas.

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