Makro y Espirituosos España colaboran para prevenir el consumo de alcohol en menores de edad

Madrid, 25 de noviembre de 2022.

Makro se suma así a la Red "Menores ni una Gota" de Espirituosos España, mediante la que se realizarán acciones conjuntas para prevenir el consumo de alcohol en menores de edad, evidenciando el alto grado de compromiso de las marcas de bebidas espirituosas y la distribución con la protección de este colectivo vulnerable

Makro y Espirituosos España han firmado hoy un acuerdo de colaboración pionero para desarrollar acciones e iniciativas destinadas a prevenir el consumo de alcohol en menores de edad, en el marco de la campaña "Menores ni una Gota" que, desde 2013, desarrolla la Federación Española de Espirituosos. Esta campaña pretende conseguir el apoyo de todo tipo de instituciones públicas y privadas para impulsar acciones destinadas a la prevención del consumo de alcohol por parte de los menores de edad.



Este acuerdo pionero entre la industria productora y la distribución es una iniciativa que pone de manifiesto el alto compromiso de ambas entidades en materia de prevención. Para Bosco Torremocha, Director de Espirituosos España, "este acuerdo es especialmente relevante por el compromiso que asume la industria y la distribución para conseguir un objetivo común, que interesa a todos: prevenir el consumo de alcohol en menores. Además, el caso de Makro es especialmente llamativo, al ser el principal distribuidor de hostelería en España, un canal en que representa el 70% de las ventas y con quien ya realizamos este tipo de acciones, que de este modo se verán reforzadas".



"Como distribuidores líderes en hostelería en España, se pretende dar ejemplo con este acuerdo pionero entre el sector de la distribución y la industria, para ayudar así al objetivo de evitar el consumo de alcohol por parte de los menores de edad. Siempre comprometidos con ser parte activa del tejido social por lo que siempre a disposición de entidades como Espirituosos de España y de las principales asociaciones e instituciones españolas, para contribuir a sus diferentes objetivos sociales", ha afirmado David Martínez Fontano, CEO de Makro España.



"No vendo alcohol a menores"

Siempre con el objetivo de atajar el problema del consumo de alcohol por menores de edad, Makro y Espirituosos España se comprometen a desarrollar acciones de formación para evitar la comercialización de bebidas alcohólicas a menores. En este sentido, ambas entidades se marcan el objetivo de formar a los empleados de Makro para que dispongan de las herramientas necesarias para evitar la venta de alcohol a menores de edad. Del mismo modo, se realizarán acciones informativas en los centros comerciales destinadas a disuadir la venta de bebidas alcohólicas a menores y se llevarán a cabo iniciativas conjuntas, encaminadas a generar una conciencia social colectiva contra el consumo de alcohol en menores de edad.



Ambas entidades quieren dejar constancia de que el consumo de alcohol en menores de edad es un problema que necesita de la implicación de toda la sociedad: familias, corporaciones locales, centros escolares, empresas públicas y privadas, etc.



Una iniciativa con amplio apoyo social

Hasta la fecha la Red "Menores ni una Gota" cuenta con el apoyo de más de 300 rostros conocidos, que han prestado su imagen de forma altruista a esta iniciativa, a través de vídeos en los que aportan consejos y razones por los que un menor no debe beber alcohol. Estos consejos, basados en sus propias experiencias y vivencias se alojan en la web www.menoresniunagota.es. Periodistas, cantantes, actores, deportistas y un amplio abanico de personalidades se han comprometido con esta iniciativa.



La Red "Menores ni una Gota" supone un paso más en la campaña "Menores ni una gota. Más de 100 razones para que un menor no beba alcohol", promovida por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) y Espirituosos España desde 2013. A través de la Red se abre la posibilidad a la administración local y a las empresas privadas de adherirse a los objetivos de ésta en la lucha contra el consumo de alcohol en menores de edad, siempre desde una perspectiva preventiva y educativa.







