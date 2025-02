La marca personal; La clave para hacer 'Match' con la pareja ideal

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de febrero de 2025.- En un mundo totalmente globalizado y cada vez más acelerado y digitalizado, las relaciones personales han adquirido nuevas dinámicas. Encontrar pareja ya no es un proceso exclusivamente guiado por la casualidad o la proximidad. Hoy en día existen otras formas no solo de encontrar una pareja, sino a la pareja adecuada más allá del entorno más próximo. Por un lado, existen los productos digitales como las populares aplicaciones y webs de contacto, por ejemplo Bumble o Meetic; y, por otro lado, los servicios “offline” y personalizados como las clásicas agencias matrimoniales, y los novedosos servicios de matchmaking y headhunting sentimental, por ejemplo AURA Matchmaking.

Sin embargo, independientemente de las nuevas soluciones para encontrar a nuestra pareja ideal, hay otro factor esencial, y es que esta se sienta atraída por nosotros en una primera toma de contacto, y para ello hay que trabajar la Marca Personal.

La Marca Personal ha estado asociada al ámbito profesional, pero tal y como destaca la directora de AURA Matchmaking, Sandra Massana: “Cuando eres genuino y auténtico, la gente adecuada se siente atraída por tu energía, tu esencia y lo que representas. La marca personal, tanto en el ámbito profesional como en el personal, debe ser el fiel reflejo de quienes somos. Es importante entender que para hacer “match” con la pareja ideal no se trata solo de encontrarla, que es lo que principalmente hacemos en AURA Matchmaking, sino también de atraerla, y para ello no suele haber una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión”.

La Marca Personal: Más allá del profesionalismo

Según el psicólogo y escritor Daniel Goleman, “la inteligencia emocional no solo se relaciona con cómo gestionamos nuestras emociones, sino también con cómo nos perciben los demás y cómo interactuamos con ellos”. Este concepto se puede aplicar perfectamente a las relaciones sentimentales. La manera en que una persona se presenta y proyecta su esencia es fundamental para conectar de manera auténtica con otra, especialmente en las relaciones personales.

Todos tienen una marca personal, ya sea de forma consciente o no. Se tiene con las acciones, palabras, gestos, la manera con la que se interactúa y se muestra cada uno al mundo, tanto de forma presencial como a través de las redes sociales. El problema es que muchas veces, al no trabajar el autoconocimiento, el ir con el “piloto automático” y no prestar atención al 'yo interior', se puede mostrar incoherencia o simplemente no conectar con los demás, lo cual puede generar atracción con personas inadecuadas o no generar atracción alguna.

La ciencia detrás de la Marca Personal

En el mundo de las relaciones interpersonales, hay múltiples estudios que respaldan la importancia de la imagen que proyectamos. Según un estudio publicado por la Harvard Business Review, las personas tienden a tomar decisiones sobre otras en tan solo segundos, basándose en lo que perciben en esos momentos iniciales. La marca personal influye directamente en la primera impresión que causamos, y esta impresión puede determinar el “match” entre dos personas.

La psicóloga social Amy Cuddy, autora de Presence, explica cómo la forma en que nos presentamos puede afectar nuestra confianza, nuestras interacciones sociales y la manera en que los demás nos perciben. Cuddy resalta que las personas tienden a valorar más a aquellos que proyectan confianza, autenticidad y coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Esta coherencia es justamente lo que se busca al construir una marca personal sólida: ser auténtico, verdadero y consistente.

¿Cómo trabajar la marca personal para atraer a la pareja adecuada?

En AURA Matchmaking apuestan por dar un servicio más allá del headhunting sentimental, basado en buscar, filtrar, analizar y seleccionar a personas con el perfil y momento ideal como pareja sentimental para sus clientes. También asesoran a sus clientes para que esas potenciales parejas vean su verdadera esencia, conecten, y digan “sí” al sentirse atraídas por su mejor versión, consiguiendo así el “match” perfecto. Para ello, ofrecen, entre otros servicios, el servicio de Marca Personal.

Trabajar la marca personal en el ámbito sentimental no se trata solo de mejorar la imagen superficial o las primeras impresiones, sino de profundizar en lo que realmente te define como individuo, lo que esperas de la vida, así como lo que aportas en una relación y deseas de una pareja.

Algunas de las principales claves para trabajar la Marca Personal son las siguientes:

Conocerse a uno mismo: Antes de esperar encontrar pareja, es esencial saber quién eres, cuáles son tus valores, pasiones, lo que te “mueve” y lo que realmente quieres en la vida y en una relación.

Ser auténtico: La marca personal comienza con la autenticidad, y esto solo se puede lograr si eres honesto contigo mismo. Si tu marca personal muestra una imagen que no es la auténtica, es probable que atraigas a la persona inadecuada, alguien que no es compatible contigo a largo plazo. En el ámbito sentimental, las personas buscan conexiones genuinas.

Ser coherente: La coherencia entre lo que proyectas y lo que realmente eres es fundamental. La incoherencia lleva a la desconfianza y ésta al rechazo.

Identificar y comunicar los valores y objetivos: Conocerse y comunicar los valores y objetivos es vital para atraer a la persona adecuada. Ya sea a través de las redes sociales o presencialmente, es importante ser claro sobre lo que se valora en una relación y lo que se espera del futuro.

Invertir en el crecimiento personal: Una marca personal fuerte se construye con el tiempo y requiere esfuerzo. Trabajar en el bienestar emocional, físico y social, así como mejora y crecimiento personal. Esto no solo hará más atractivo, sino que también ayudará a atraer a una pareja que comparta los valores y que se complemente.

Tal y como apunta Sandra Massana: "Una vez se tenga una marca personal coherente y auténtica, se estará preparado para atraer a las personas adecuadas." Entonces es cuando debes elegir el camino para encontrar a tu pareja ideal, la casualidad, la proximidad, los productos digitales o el servicio profesional de empresas como AURA Matchmaking.

En definitiva, la Marca Personal no solo es una herramienta poderosa en el ámbito profesional, sino también en el sentimental para atraer y conectar con las personas adecuadas. La autenticidad, la coherencia y una adecuada comunicación, online y offline, verbal y no verbal, son las claves para atraer a la pareja ideal con la que la conexión será genuina y sostenible a largo plazo.

