Más de 160 batucadas se reúnen en un nuevo directorio nacional - Percuforum

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 6 de agosto

¿Dónde están las batucadas de España? Percuforum impulsa un mapa colaborativo para localizar, conectar y dar visibilidad a los grupos de percusión de todo el país.

España suena cada vez más a tambor. En fiestas populares, colegios, festivales, manifestaciones y celebraciones de todo tipo, las batucadas se han convertido en una de las expresiones musicales colectivas más reconocibles de nuestras calles.

Pero ¿cuántos grupos existen realmente y dónde se encuentran?

Para intentar responder a esta pregunta, Percuforum ha creado un directorio nacional que reúne ya a más de 160 batucadas de diferentes puntos de España. Se trata de un mapa colaborativo en constante crecimiento al que cualquier grupo puede incorporarse gratuitamente.

El proyecto permite buscar batucadas por localidad, comunidad autónoma y estilo musical, consultar sus redes sociales y páginas web, conocer su trayectoria y contactar directamente con ellas para actuaciones, talleres o colaboraciones.

El directorio puede consultarse en Percuforum.

Más que música: una red social a golpe de tambor

Detrás de cada batucada existe una historia diferente. Algunas nacieron como asociaciones culturales; otras surgieron dentro de colegios, escuelas de música, colectivos feministas, proyectos de inclusión o grupos de amigos que buscaban una actividad común.

Aunque comparten instrumentos de batucada como el surdo, la caixa, el repenique o el tamborim, no todas suenan igual. En el directorio conviven agrupaciones de samba reggae, samba afro, maracatú, samba enredo y percusión de calle con grupos que fusionan los ritmos brasileños con el funk, el rock, el flamenco o la música tradicional de su territorio.

Esta diversidad demuestra que la batucada ha dejado de ser únicamente un espectáculo asociado al carnaval. Actualmente también funciona como lugar de encuentro, escuela musical, herramienta educativa y espacio de participación comunitaria.

“Una batucada puede reunir a personas de edades, profesiones e historias completamente diferentes. Cuando comienzan a tocar, todas pasan a formar parte del mismo pulso”, explica Alfredo del Río, percusionista, director de la Escuela Bloco Manglar y responsable de Percuforum.

Un mapa vivo que quiere encontrar a todas las batucadas

El directorio cuenta actualmente con 160 grupos diferentes y continúa incorporando nuevas agrupaciones. El objetivo no es crear una clasificación, sino construir una fotografía colectiva de la percusión callejera en España.

“Sabemos que todavía existen muchas batucadas que no aparecen. Queremos encontrarlas, conocer sus historias y ayudar a que cualquier persona pueda localizar un grupo cerca de su localidad”, señala Alfredo del Río.

La inscripción es gratuita. Cada batucada puede aportar su nombre, localidad, fotografía, estilos, trayectoria, redes sociales y datos de contacto. También puede solicitar posteriormente modificaciones si cambia algún dato del grupo.

Las agrupaciones que colaboren dando a conocer el proyecto desde sus propias páginas web podrán aparecer como batucadas destacadas, aumentando su visibilidad dentro del directorio.

De los pequeños municipios a las grandes ciudades

Una de las características más llamativas del listado es que la batucada no se limita a Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla. También aparecen grupos establecidos en municipios pequeños y entornos rurales, donde estas agrupaciones contribuyen a la actividad cultural local y participan en fiestas, pasacalles y encuentros comunitarios.

Esta extensión geográfica convierte al proyecto en una oportunidad para conocer una realidad cultural difícil de medir hasta ahora: la cantidad de personas que ensayan cada semana, organizan actividades y mantienen viva la percusión colectiva en España.

Percuforum espera que la incorporación de nuevos grupos permita elaborar próximamente una radiografía más completa: comunidades con mayor presencia de batucadas, estilos más interpretados, antigüedad de las agrupaciones, participación en proyectos educativos y número aproximado de personas vinculadas a esta práctica musical.

Dos décadas dedicadas a la percusión afrobrasileña

El proyecto está impulsado por Alfredo del Río Fortich, percusionista, director de batucada, formador y especialista en percusión afrobrasileña con más de veinte años de experiencia.

Del Río es director de la Escuela de Batucada Bloco Manglar y de Baque Manglar, formación especializada en maracatú de baque virado. A lo largo de su trayectoria ha participado en la creación y dirección de diferentes proyectos musicales, impartido formación y acercado los ritmos afrobrasileños a personas de distintas edades y niveles.

Su experiencia combina el trabajo artístico y educativo con el conocimiento del sector de la percusión a través de Percuforum. Este contacto directo con batucadas, escuelas, asociaciones culturales y percusionistas de toda España fue el punto de partida para crear el directorio.

“Durante años he conocido a grupos de muchos lugares que realizaban un trabajo extraordinario, pero que resultaban difíciles de encontrar fuera de su entorno. Este directorio nace para conectar esas pequeñas comunidades y mostrar la verdadera dimensión de la batucada en España”, explica Alfredo del Río.

Una invitación abierta a toda la comunidad

El directorio está abierto a batucadas, blocos, escuelas de percusión y proyectos relacionados con los ritmos afrobrasileños establecidos en España.

Los grupos que todavía no aparezcan pueden incorporarse gratuitamente mediante el formulario disponible en la propia página. Percuforum también invita a músicos, asociaciones, ayuntamientos y organizadores de eventos a compartir la iniciativa para ayudar a localizar más agrupaciones.

“Queremos que ninguna batucada se quede fuera. Cada grupo incorporado ayuda a entender la dimensión de este movimiento y permite que más personas descubran que quizá tienen una batucada mucho más cerca de lo que imaginaban”, concluye Alfredo del Río.

El resultado será un mapa creado por la propia comunidad: más de 160 grupos, cientos de tambores y miles de personas conectadas por un mismo ritmo.

Sobre Percuforum

Percuforum es un proyecto español especializado en percusión afrobrasileña y en instrumentos para batucada, samba y maracatú. Además de su tienda especializada, desarrolla contenidos divulgativos, guías, recursos y directorios destinados a conectar y fortalecer la comunidad de percusionistas.

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