MB92 Barcelona mejora su estrategia de digital workplace con UDS Corporate de Virtual Cable

(Información remitida por la empresa firmante)

Después de probar con Citrix y Microsoft RDS, la empresa de mantenimiento y reparación de superyates ha cambiado a UDS Corporate y afirma que ahora trabajan con más seguridad y mejor rendimiento

Barcelona, 22 de mayo de 2024.- Marina Barcelona 92 (MB92 Barcelona), empresa líder en el sector de reacondicionamiento, reparación y mantenimiento de superyates, ha implantado la solución de virtualización del puesto de trabajo UDS Corporate de Virtual Cable para optimizar sus operaciones.



Con más de 190 empleados y sedes en Barcelona y La Ciotat (Francia), para la compañía es muy importante la flexibilidad y la movilidad. Por eso ya tomaron la decisión hace diez años de implementar una solución de virtualización del puesto de trabajo, para que todos pudieran desarrollar su actividad laboral desde cualquier dispositivo y ubicación, sin necesidad de desplazarse a la oficina. Sin embargo, las tecnologías escogidas no les acabaron de convencer debido a sus limitaciones. "Tras utilizar Citrix y RDS (Escritorio remoto de Microsoft), estudiamos las alternativas existentes en el mercado y, tras analizarlas, nos decidimos por UDS Corporate de Virtual Cable, por ser la opción más eficiente, segura, flexible y rentable", explica Rubén Carmona, IT & Digitalisation Director de MB92 Group.



Claranet, Partner Platinum de Virtual Cable, ha ayudado a MB92 a transferir sus servicios de escritorio remoto desde Citrix Virtual Apps & Desktops a UDS Corporate, la solución de Virtual Cable optimizada para industria y grandes corporaciones, basada en UDS Enterprise. La migración se ha llevado a cabo sin problemas y eficazmente, de forma transparente para los usuarios.



El proyecto ha incluido la creación de una nueva base tecnológica, con la construcción de una granja de servidores dedicada a MB92 para mejorar aún más el servicio. "UDS Corporate nos ha permitido implementar nuevas funcionalidades, mejorando el rendimiento de la plataforma e incrementando la seguridad", indica el responsable TI.



Concretamente, uno de los problemas que tenían antes era la configuración de los perfiles de usuario. "Ahora podemos crear sesiones no persistentes. Cada vez que un usuario inicia sesión, se conecta a una máquina nueva, con el máximo rendimiento y libre de amenazas", afirma Carmona. Los accesos a los puestos de trabajo de MB92 se encuentran ahora protegidos con la solución de Múltiple Factor de Autenticación (MFA) Cisco Duo y llaves USB Yubikeys, a los que se suman las capacidades intrínsecas de seguridad de UDS Corporate.



"Estamos muy satisfechos porque MB92 haya apostado por nuestras soluciones. Nos anima a seguir trabajando para que todas las empresas que lo deseen puedan habilitar el acceso seguro a sus puestos de trabajo sin limitaciones de lugar, tiempo o dispositivo. Y es que UDS Corporate, la versión para empresas de UDS Enterprise, se adapta a todo tipo de compañías. Cualquier organización puede implantar un sistema de digital workplace seguro en tiempo récord y con un elevado retorno de la inversión, sin importar el tamaño o el sector. Hemos diluido las fronteras entre el puesto de trabajo físico y el virtual, logrando que los usuarios tengan la misma experiencia en la oficina que teletrabajando", afirma Félix Casado, CEO de Virtual Cable.



Los beneficios de UDS Corporate se extienden a todos los grupos de usuarios de MB92. Los empleados disfrutan de movilidad geográfica, teletrabajo seguro y acceso sin problemas al software corporativo desde cualquier ubicación. Acceden a sus herramientas informáticas a través de escritorios y aplicaciones virtuales, así como utilizando en remoto los equipos físicos ubicados en sus propias instalaciones. La organización ha mejorado su productividad gracias a la fácil implementación de UDS Corporate y, además, ha obtenido un importante ahorro de costes en hardware, tanto en la adquisición como en el mantenimiento de equipos. Por su parte, el equipo TI ha registrado una mejora en la eficiencia operativa y una menor tasa de incidencias.







Contacto

Nombre contacto: Virtual Cable

Descripción contacto: Virtual Cable

Teléfono de contacto: 916 39 77 00