Los mejores juegos para un verano lleno de diversión con Hasbro

(Información remitida por la empresa firmante)

Elije el mejor entretenimiento para tus hijos de 3 a 6 años este verano

Madrid, 12 de julio de 2022.-

Llega el buen tiempo y con él más horas de sol para disfrutar de los días a tiempo completo. Para ello Hasbro presenta las mejores formas de pasar una buena tarde de juegos en familia o con amigos. La empresa líder mundial de juegos y entretenimiento de todas las edades nos propone la mejor forma de divertirnos con nuestros hijos más pequeños.

Para los amantes de los helados, Play-Doh, la marca número 1 del mundo en plastilina, con más de 500 millones de botes producidos cada año ha creado un juego para que niños y niñas jueguen dejando volar su imaginación creando creativas bebidas y dulces PlayDoh. Pueden divertirse jugando a ser camareros y a hacer café, té, granizados o batidos Play-Doh, así como muffins, galletas o frutas de juguete una y otra vez.

Padres y madres de todo el mundo confían en los beneficios de PlayDoh, como el desarrollo de la autoestima de los más pequeños, el fomento de la imaginación o el desarrollo psicomotriz.

Y si tus niños prefieren el helado, transforma su área de juego con este camión de helados Play-Doh, es perfecto para crear dulces helados y muchas golosinas de juguete con las 27 herramientas y 12 botes de plastilina Play-Doh le brindan todos los colores y formas que necesita para empezar. Este camión de helados de juguete también ha sido diseñado pensando en los padres, pues tiene mucho espacio para guardar y se limpia fácilmente cuando termina la diversión.

La plastilina PlayDoh es uno de los mejores aliados en el desarrollo de los niños. Todos los sentidos: tacto, vista y olfato participan en el juego y además Play-Doh es totalmente segura al estar dermatológicamente testada.

Además,lanza con su marca de juegos estrella, Monopoly, una versión que se adapte y crece con tus hijos. Y es que ¿Quién no ha pasado grandes momentos en familia o con amigos jugando a Monopoly? Todo un clásico de los juegos.

Mi Primer Monopoly, es la versión perfecta para los peques de la casa. Un juego 2 en 1 que se adapta y crece con lo que necesitan los niños en función de la edad que tengan. El tablero tiene 2 caras con 2 niveles distintos. El primer nivel, pensado para niños de 4-6 años, es perfecto para reforzar las habilidades de asociar y contar. Mientras que el segundo nivel, pensado para niños de 6-8 años, se centra en leer y reforzar las matemáticas básicas. Con Mi primer Monopoly los niños pondrán en práctica todo lo que aprenden en el cole acorde a su edad mientras se lo pasan en grande y se divierten jugando en familia.

Otros productos

Si este verano quieres que tus niños cuiden de una mascota, Gogo es la opción ideal. Gogo, un adorable juguete electrónico de baile, viene con una correa automática fácil de usar. ¡Presiona el botón de baile de la correa, y se pondrá de pie para bailar mientras toca 5 canciones diferentes y podrás llevarla a pasear mientras hace todo tipo de sonidos divertidos! Con más de 50 sonidos y reacciones, esta dulce mascota animatrónica está llena de sorpresas.

También puedes elegira a la mascota musical interactiva FurReal Rockalot suna cachorra irresistiblemente bonita y adorable que se mueve tan rápido como los niños. Cuando la sacas a pasear, toca sus 3 divertidas canciones, ¡y suenan más rápido cuando caminas más veloz! Además, hace sonidos graciosos y entona movidas canciones para que el paseo sea más divertido.

Y para los fans de My Little Pony, Hasbro os trae tres recomendaciones para que tus niños estén siempre en la mejor compañía, MY LITTLE PONY SUNNY PEINADOS MÁGICOS, y MY LITTLE PONY AVENTURA DE CRISTAL, MY LITTLE PONY PIPP ESTRELLA DE LA CANCION. Ahora podrán imaginar aventuras con los juguetes de la película My Little Pony: A New Generation, que son ideales como regalos. Edad recomendada: a partir de 5 años.

Pero si tus personajes favoritos son de Peppa Pig, te traemos un producto que te van a encantar. La casa de Peppa, a los fans de Peppa Pig les encantará imaginar que están pasando el día con Peppa Pig en su propia casa familiar. Está llena de 6 divertidos accesorios que incluyen una cama, una mesa y sillas, un sofá e incluso un inodoro, para que los niños puedan organizar la casa una y otra vez. El refrigerador y el horno cuentan con puertas que se abren para que jueguen a preparar el desayuno con Peppa. Este set La casa de Peppa es un regalo fantástico para los niños y niñas que acaban de descubrir a la traviesa cerdita. Busca otros fabulosos juguetes Peppa Pig, como el set de 4 figuras Peppa y su familia, el cual incluye a Peppa, George,

Mamá Pig y Papá Pig vestidos con las vestimentas que los caracterizan.

Si prefieres aventuras con los PJ MASK, ¡El Barco pirata del cielo está listo para la acción! Este playset y vehículo PJ Masks cuenta con características divertidas y está basado en la serie de TV.

Juega a que la nave surca el cielo, y luego cambia al modo batalla presionando la cofa de vigía para que salgan los laterales del barco y las dos lanzas proyectiles de Robot Pirata. Una tabla extensible funciona también como trampa para atrapar a los malos en el calabozo (¡las puertas de la celda se abren para dejarlos salir!). Y con las figuras de Robot Pirata y Gatuno Pirata incluidas, se pueden imaginar épicas historias de héroes contra villanos. La figura de Gatuno está lista para increíbles aventuras con su genial sombrero de pirata.

Acerca de HASBRO

Hasbro es una empresa global de juegos y entretenimiento, comprometida con la creación de las mejores experiencias de juego y entretenimiento del mundo. Comercializa juguetes, juegos y productos de consumo, incluida televisión, películas, juegos digitales, acción en vivo, música y experiencias de realidad virtual.

Las marcas icónicas de Hasbro son NERF, PLAY-DOH, MONOPOLY, MY LITTLE PONY, TRANSFORMERS, BABY ALIVE, POWER RANGERS, PEPPA PIG y PJ MASKS, así como otras marcas asociadas de primer nivel. A través de su estudio de entretenimiento global Hasbro construye sus marcas a nivel mundial, a través de excelentes historias y contenido en todas las pantallas.

Hasbro se compromete a hacer del mundo un lugar mejor para todos los niños y todas las familias, a través de la responsabilidad social corporativa y la filantropía. Hasbro se clasificó entre los 100 Mejores Ciudadanos Corporativos de 2020 por 3BL Media y ha sido nombrada una de las Compañías Más Éticas del Mundo® por el Instituto Ethisphere durante los últimos nueve años.

Emisor: Hasbro

Contacto en medios:

Begoña Machancoses

Comunicacion@hubmedia.es