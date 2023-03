MicroVision anuncia los resultados del cuarto trimestre y de todo el año 2022 (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

Información no GAAP

Para complementar los estados financieros condensados de MicroVision presentados de acuerdo con GAAP, la Compañía presenta a los inversores la medida financiera no GAAP "EBITDA ajustado". El EBITDA ajustado consiste en los ingresos (pérdidas) netos GAAP excluyendo el impacto de lo siguiente: ingresos por intereses y gastos por intereses; gastos por impuestos sobre las ganancias; depreciación y amortización; y compensación basada en acciones.



MicroVision considera que la presentación del EBITDA ajustado proporciona información complementaria importante a la dirección y a los inversores en relación con las tendencias financieras y empresariales, proporciona coherencia y comparabilidad con los informes financieros anteriores de MicroVision y facilita las comparaciones con otras empresas del sector de la empresa, muchas de las cuales utilizan medidas financieras no GAAP similares para complementar sus resultados GAAP. Internamente, la dirección utiliza esta medida no GAAP al evaluar el rendimiento operativo porque la exclusión de los elementos descritos anteriormente proporciona una medida útil adicional de los resultados operativos de la empresa y facilita las comparaciones del rendimiento operativo básico de la empresa con periodos anteriores y sus objetivos empresariales. Externamente, la empresa cree que el EBITDA ajustado es útil para los inversores en su evaluación del rendimiento operativo de MicroVision y la valoración de la empresa.



El EBITDA ajustado no se calcula de acuerdo con los PCGA, y debe considerarse complementario y no como sustituto o superior a las medidas financieras calculadas de acuerdo con los PCGA. Las medidas financieras no GAAP tienen limitaciones en el sentido de que no reflejan todos los costes asociados a las operaciones del negocio de MicroVision determinados de acuerdo con GAAP. La empresa espera seguir incurriendo en gastos similares a los ajustes no GAAP descritos anteriormente, y la exclusión de estos elementos de su medida financiera no GAAP no debe interpretarse como una inferencia de que estos costes son inusuales o poco frecuentes. La empresa compensa las limitaciones de la medida revelando de forma destacada el beneficio (pérdida) neto GAAP, que la empresa considera que es la medida GAAP más directamente comparable, y proporcionando a los inversores una conciliación del beneficio (pérdida) neto GAAP con el EBITDA ajustado.



MicroVision ha incluido una conciliación de los ingresos (pérdidas) netos GAAP con el EBITDA ajustado para los periodos relevantes.



Declaraciones prospectivas

Algunas afirmaciones contenidas en este comunicado, incluidos los planes de la empresa en relación con los beneficios de la adquisición, la posición en el mercado, la cartera de productos, las capacidades de los productos y las previsiones de ingresos, gastos y uso de efectivo, son estimaciones de futuro que entrañan una serie de riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los previstos en las afirmaciones a futuro. Entre los factores que podrían hacer que los resultados reales difirieran sustancialmente de los proyectados en dichas declaraciones prospectivas se incluyen el riesgo de su capacidad para operar con una tesorería limitada o para obtener capital adicional cuando sea necesario; la aceptación en el mercado de sus tecnologías y productos o de los productos que incorporan sus tecnologías; el hecho de que sus socios comerciales no rindan según lo esperado en virtud de sus acuerdos, incluido el impacto del COVID-19 (coronavirus); sus recursos financieros y técnicos en relación con los de sus competidores; su capacidad para seguir el ritmo de los rápidos cambios tecnológicos; la regulación gubernamental de sus tecnologías; su capacidad para hacer valer sus derechos de propiedad intelectual y proteger sus tecnologías patentadas; la capacidad para obtener clientes y desarrollar oportunidades de asociación; el calendario de lanzamiento de productos comerciales y los retrasos en el desarrollo de productos; la capacidad para alcanzar hitos técnicos clave en productos clave; la dependencia de terceros para desarrollar, fabricar, vender y comercializar sus productos; las posibles demandas de responsabilidad por productos defectuosos; su capacidad para mantener su cotización en el mercado de valores Nasdaq, y otros factores de riesgo identificados periódicamente en los informes de la empresa a la SEC, incluidos el informe anual de la empresa en el formulario 10-K, los informes trimestrales en el formulario 10-Q y otros informes presentados a la SEC. Estos factores no pretenden representar una lista completa de los factores generales o específicos que pueden afectar a la Empresa. Debe reconocerse que otros factores, incluidos los factores económicos generales y las estrategias empresariales, pueden ser significativos, ahora o en el futuro, y que los factores expuestos en este comunicado pueden afectar a la Empresa en mayor medida de lo indicado. Salvo que lo exijan expresamente las leyes federales sobre valores, la Empresa no asume obligación alguna de actualizar o revisar públicamente ninguna de las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros, cambios en las circunstancias o cualquier otro motivo.







