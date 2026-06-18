Mikel Herrán reclamó la historia disidente en la apertura del Ciclo 'Activistas sin salón' - Colectivo Gamá

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de junio de 2026.-

El arqueólogo y creador de contenido, Mikel Herrán, conocido en Internet como “Putomikel”, abrió en el Palacete Rodríguez Quegles el ciclo de conferencias “Activistas sin salón - distopía o realidad”, impulsado por el Colectivo Gamá, con el apoyo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Chrysallis Canarias. Ante cerca de un centenar de asistentes, Herrán comandó la ponencia titulada “Presentes aunque invisibles: historias disidentes antes del colectivo”, donde abordó las disidencias sexuales a lo largo de la historia.

Su recorrido histórico comenzó en la noche de los tiempos, en la Prehistoria, pasando por los Homo Sapiens, hasta llegar al siglo XIX. Con datos históricos, demostró la naturalización de las disidencias de género con la misma naturaleza de la humanidad. Una naturalidad perseguida, ocultada y tergiversada. “Es importante que entendamos que los sesgos que nos han impuesto son claramente dirigidos e interesados”, apuntó.

Mikel Herrán es una de las principales referencias de la divulgación histórica en el ámbito hispanohablante. A través del rigor histórico en redes sociales y medios de comunicación tradicionales, el arqueólogo compagina el uso de fuentes con una forma innovadora de narrar la historia.

En la apertura del Ciclo, Betsaida González, concejala de Igualdad, Diversidad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, agradeció al Colectivo Gamá y a entidades como Chrysallis Canarias, que colaboran en este Orgullo, su labor en la reivindicación de la diversidad en la ciudad. El programa de este año, indicó, compagina la reflexión y la reivindicación. En ese sentido, recordó el “Orgullo en familia”, una actividad para toda la familia que tendrá lugar el 27 de junio en la Plaza de España, en horario de 17:00 a 20:00.

Por su parte, Montserrat González, presidenta del Colectivo Gamá, proclamó que “no nos vamos a rendir, vamos a seguir luchando para mantener nuestros derechos”. Hizo un llamamiento a acudir a la manifestación del 27 de junio, que sale de la Avenida Mesa y López a las 19:00. “Una vez intentaron callarnos y mírenme, aquí sigo”, concluyó entre un unánime aplauso.

Víctor Ramírez, ex director de Diversidad del Gobierno de Canarias e investigador de las disidencias sexo-genéricas de Canarias, realizó la introducción al ponente de la tarde. Ramírez, que también fue presidente de Gamá, reflexionó que “la historia de las disidencias de género tiene momentos claros y momentos oscuros. Quizá este es un momento oscuro, porque ya se ve en algunos lugares de Europa y Estados Unidos, pero siempre el colectivo se ha sobrepuesto”.

La programación del Orgullo 2026 en Las Palmas de Gran Canaria continúa las próximas dos semanas. El Ciclo Activistas sin salón lo completan Paco Tomás, Daniasa Curbelo y Koldobi Velasco. El Ciclo de Cine LGTBI+ se completa el próximo miércoles, 17 de junio, con la película “Homofobia de Estado” y el corto “Piedra, papel o tijera”. En la sede de Gamá se expone desde el 22 de junio la exposición “En junio, luce tus colores”. La programación completa se puede consultar en la web del Colectivo Gamá.

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