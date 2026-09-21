Miles de jóvenes pondrán a prueba su talento empresarial en la XVI edición de Young Business Talents

Archivo - XV Final nacional Young Business Talents - YBT - Archivo

- Hasta el 25 de octubre, estudiantes y centros docentes de toda España podrán inscribirse para participar en esta competición educativa y competir por el título de ‘mejor empresario virtual del país’

- Miles de jóvenes, de 14 a 21 años, se pondrán en la piel de auténticos directivos y vivirán en primera persona cómo se gestiona su propia empresa virtual de automoción con el uso de un avanzado simulador de gestión empresarial

- Los equipos participantes tendrán que tomar decisiones sobre producción, ventas, marketing y finanzas para conseguir los mejores resultados frente a sus competidores

- El programa educativo apuesta por el aprendizaje experiencial para que los jóvenes puedan aplicar los conocimientos adquiridos en el aula y desarrollar competencias clave para su futuro profesional

- Durante la pasada edición participaron un total de 11.187 jóvenes preuniversitarios de 406 centros docentes de toda España

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 21 de septiembre de 2026.- Ponerse al frente de una compañía automovilística, decidir qué modelos de coches fabricar y vender, fijar su estrategia comercial, gestionar las finanzas, competir con otras empresas para conseguir los mejores resultados y luchar por conseguir el título de ‘mejores empresarios virtuales de España’.

Ese será el reto al que se enfrentarán este curso miles de estudiantes de toda España que quieran participar en la XVI edición de Young Business Talents, la única competición educativa de simulación empresarial que permite a los jóvenes ponerse al frente de su propia compañía virtual, experimentar en primera persona cómo funciona una empresa y demostrar su talento empresarial.

El programa, organizado por ABANCA y Praxis MMT, acaba de abrir su periodo de inscripción, que permanecerá disponible hasta el próximo 25 de octubre. La iniciativa está dirigida a estudiantes de entre 14 y 21 años que cursen 4º de ESO, Bachillerato o ciclos formativos de grado medio y superior, así como a centros docentes de toda España interesados en incorporar una experiencia práctica de gestión empresarial al aula.

La competición comenzará en noviembre, combinará diferentes fases online desde las aulas con el acompañamiento de sus profesores, y culminará con una gran final presencial en Madrid el próximo mes de marzo. Los estudiantes trabajarán por equipos y se convertirán en auténticos directivos al tener que gestionar una empresa del sector de la automoción a través de un avanzado simulador de gestión empresarial. Tendrán que preparar sucesivos planes de gestión para sus empresas, vender diferentes modelos de vehículos mientras toman las mejores decisiones en las áreas de marketing, ventas, operaciones, producción, responsabilidad social corporativa y finanzas, para conseguir que su compañía obtenga los máximos beneficios económicos respecto al resto de participantes.

Las decisiones que adopten tendrán consecuencias sobre la evolución de sus compañías, ya que los equipos competirán entre sí dentro de un mercado virtual en el que tendrán que anticiparse a sus rivales y adaptar su estrategia para conseguir los mejores resultados. De esta manera, los estudiantes no solo aprenderán conceptos relacionados con la economía y la empresa, sino que podrán experimentar qué supone tomar decisiones empresariales y comprobar sus efectos.

“Los jóvenes necesitan mucho más que conocimientos teóricos para afrontar con garantías su futuro académico y profesional. Necesitan aprender a analizar, tomar decisiones, resolver problemas, trabajar en equipo, adaptarse al cambio y, sobre todo, saber aplicar aquello que aprenden. Young Business Talents les permite desarrollar estas competencias a través de la experiencia: toman decisiones, comprueban sus consecuencias, aprenden de los resultados y vuelven a intentarlo en un entorno de competición y trabajo en equipo. Es una forma de convertir los conocimientos en experiencia y de prepararlos para situaciones a las que tendrán que enfrentarse en el mundo real”, explica Nuño Nogués, director de Young Business Talents.

La participación en esta competición es gratuita. Los equipos participantes de cada centro docente reciben el simulador de gestión empresarial desarrollado por Praxis MMT para poder participar, una herramienta utilizada también en universidades, escuelas de negocio y compañías para la formación en gestión, que está valorada en más de 3.000 euros.

Para los profesores, Young Business Talents supone contar con una herramienta que permite trasladar la realidad empresarial al aula de una forma sencilla, práctica y motivadora. “El docente mantiene un papel fundamental como guía del aprendizaje, pero los alumnos pasan de recibir los conocimientos de forma pasiva a ponerlos en práctica, tomar decisiones y comprobar sus consecuencias. Esto permite dinamizar las clases, despertar una mayor participación y facilitar que conceptos que pueden resultar abstractos se comprendan a través de la experiencia. En definitiva, es una manera de complementar la enseñanza tradicional con una metodología activa que ayuda a preparar mejor a los estudiantes para su futuro”, añade el director de Young Business Talents.

Al concluir el programa online, los mejores equipos -aquellos que hayan obtenido mejores resultados a lo largo de las diferentes fases online- se clasificarán para la gran final nacional que se celebrará en Madrid y en la que se enfrentarán por el título de ‘mejores empresarios virtuales de España’. Una jornada en la que los finalistas tendrán la oportunidad de compartir la experiencia con otros estudiantes procedentes de diferentes puntos del país y vivir en primera persona una competición nacional. Los ganadores se repartirán más de 10.000 euros en premios, entre estudiantes y profesores, así como diplomas acreditativos que les ayudará a mejorar su futuro profesional.

Durante la pasada edición, participaron un total de 11.187 jóvenes preuniversitarios de 406 centros docentes de toda España. Las comunidades autónomas que contaron con mayor representación en la competición fueron: Andalucía con 2.101 estudiantes, Galicia con 1.695, Cataluña con 1.457, Comunidad de Madrid con 1.087 y Castilla y León con 893 alumnos. Finalmente, se alzaron con la victoria cuatro estudiantes de 2º de Bachillerato del IES Comuneros de Castilla en Burgos, que se proclamaron ganadores de la XV edición de Young Business Talents.

Para más información: www.youngbusinesstalents.com

Acerca de Praxis MMT (www.praxismmt.com)

Praxis MMT, empresa española líder en el desarrollo de simuladores empresariales y metodologías de formación práctica en gestión empresarial, lleva casi 30 años trabajando con universidades, escuelas de negocios y empresas de reconocido prestigio para formar a directivos y emprendedores de forma totalmente práctica, de forma experiencial. La compañía desarrolla simuladores de tercera generación que emulan mercados con precisión. En el año 2011 crea Young Business Talents, un programa educativo para que los estudiantes preuniversitarios puedan beneficiarse de una formación innovadora con la ayuda de simuladores empresariales que se ceden de manera gratuita a los centros docentes. De esta forma, a través de la gamificación, con esta herramienta formativa los alumnos pueden adquirir experiencia a través de poner en práctica los conocimientos teóricos aprendidos en clase.

Acerca de ABANCA (www.abanca.com)

ABANCA es un banco con vocación ibérica centrado en las necesidades financieras de las empresas y las familias. Cuenta con más de 900 puntos de venta en 11 países de Europa y América y un equipo de más de 8.000 personas. Gestiona un volumen de negocio de más de 138.000 millones de euros. Su propuesta diferencial combina la atención personal con la operatoria a través de canales digitales y a distancia. ABANCA basa su actividad en el conocimiento de las necesidades del cliente y en un catálogo de productos y servicios sencillos, innovadores y transparentes. La especialización, la internacionalización y la sostenibilidad son otras señas de identidad de una entidad financiera situada entre las más solventes del sector en España. ABANCA cuenta con rating en la categoría A, el bloque de calificaciones más elevado de las agencias. Desde 2015 desarrolla un amplio programa de educación financiera en el que se incluyen actividades dirigidas a mejorar los conocimientos financieros de las personas, independientemente de su edad o de la etapa de la vida en la que se encuentren, y en este marco se encuadra su colaboración con el proyecto Young Business Talents.

Para más información y gestión de entrevistas:

AGENCIA DE COMUNICACIÓN DE YOUNG BUSINESS TALENTS:

europa press Comunicación - 91 359 26 00

LETICIA GÓMEZ (600 90 56 48) - leticiagomez@europapress.es

SILVIA MULLOR (666 43 32 77) - silviamullor@europapress.es