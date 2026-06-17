Un 'Mini Hollywood' en Córdoba: Fan films que conquistan a cientos de miles de espectadores en Internet

POSTER BATMAN DESENMASCARADO - RAFAEL LOPEZ

(Información remitida por la empresa firmante)

Miembros de un grupo de teatro aficionado cordobés logran un éxito masivo en internet con superproducciones artesanales sin ánimo de lucro que homenajean fielmente a Indiana Jones, Harry Potter y Batman, y todos ellos coordinados por el realizador aficionado Rafael López

Córdoba, 17 de junio de 2026.- El ingenio y el amor al arte han consolidado en Córdoba un auténtico fenómeno cinematográfico paralelo. Un dinámico grupo de creadores locales ha logrado estructurar una suerte de "mini Hollywood" cordobés, especializado en la producción de fan films de bajo presupuesto que, impulsados exclusivamente por el afecto hacia las grandes sagas, están logrando cifras de visualizaciones extraordinarias en la plataforma digital YouTube. Estos proyectos destacan por una premisa jurídica y ética fundamental: son obras estrictamente sin ánimo de lucro y completamente desmonetizadas, concebidas con el único propósito de rendir un respetuoso homenaje a las franquicias de la cultura popular.



Detrás de estas ambiciosas producciones se encuentra la dirección cinematográfica de Rafael López, miembro fundador de la compañía de teatro amateur La Toga Teatro, perteneciente al Ilustre Colegio de la Abogacía de Córdoba. López, cuya profunda afición por el cine y las artes escénicas nació en las aulas de la Facultad de Derecho, ha sabido aglutinar el talento de un elenco compuesto mayoritariamente por profesionales del sector jurídico y sus familias, quienes aportan su tiempo y esfuerzo de manera totalmente altruista, costeando los mínimos gastos operativos de su propio bolsillo. Visiona Producciones Audiovisuales, productora audiovisual cordobesa también ha colaborado en dos de los tres proyectos prestando de forma desinteresada el equipo necesario para el rodaje y el ojo tras la cámara de Francisco Pérez.



"Es de vital importancia recalcar que ninguno de estos cortometrajes o largometrajes persigue un fin comercial ni genera rendimiento económico alguno. Todos los derechos sobre los personajes, la música original y los universos pertenecen a sus respectivos creadores y corporaciones cinematográficas. Nuestra labor es un tributo artesanal, hecho como puro hobby pero con el máximo cariño y respeto hacia el material de origen. En ningún sitio han cobrado por rodar sino que han cedido muy amablemente sus espacios. Todos los participantes han realizado su contribución por mera diversión y aventura de forma desisteresada, es más, incluso poniendo dinero, pues cada uno se ocupaba de su vestuario y gastos" aclara Rafael. El director explica que, lejos de buscar un beneficio económico, inviable por cuestiones de derechos de autor, estos proyectos conllevan una inversión propia que dan por bien empleada, equiparándola al gasto de cualquier otro hobby, ya que su verdadera recompensa es la diversión, el cariño con que realizan el proceso y disfrutar de verse interpretando a sus personajes favoritos.



El gran éxito que estos proyectos cosechan en la red no es fruto del azar, sino de un cuidado milimétrico en cada detalle de la producción. A pesar de contar con presupuestos que raramente superan los mil euros en cada proyecto, el equipo técnico y artístico pone un especial énfasis en la fidelidad estética de las sagas que homenajean. Desde el tratamiento de la fotografía y el colorido, que emulan las texturas analógicas y paletas cromáticas originales, hasta el diseño minucioso del vestuario, el desarrollo de tramas inéditas que encajan de forma coherente en los cánones oficiales, la banda sonora y, de manera sobresaliente, los efectos especiales y sonoros.



La magia visual de estas producciones recae bajo la responsabilidad directa de Fran González, un acreditado especialista en la materia. González ha optado por un enfoque de efectos visuales realizados de forma artesanal y manual, alejándose por completo de recursos automatizados o inteligencia artificial para recuperar la esencia clásica y táctil del cine de acción y cómics de las décadas de los 80 y 90. Esta dedicación confiere a las películas un acabado técnico sorprendente para un proyecto aficionado.



Hasta la fecha, este núcleo creativo cordobés ha consolidado una exitosa trilogía de homenajes cinematográficos que expanden su popularidad de forma exponencial en internet:



1. Indiana Jones y las lágrimas de la Media Luna: Este cortometraje, protagonizado por Rafael López y Marina Pérez, supuso el inicio del proyecto y fue galardonado con el primer premio en el Festival de Guadix. Con una duración extendida de 17 minutos, la cinta sitúa al arqueólogo en la España de la posguerra en 1943. Rodado en alta definición en escenarios naturales, ya supera las 45.000 visualizaciones en YouTube, atrayendo al público por su lograda atmósfera de aventuras y misterio.



2. Batman Desenmascarado: El proyecto más ambicioso del grupo hasta el momento. Con un reparto de más de 60 personas se trata de un largometraje de 72 minutos de duración que requirió cuatro años de laborioso rodaje en enclaves icónicos de la provincia de Córdoba como el Palacio de Viana, el Teatro Garnelo de Montilla y la espectacular Cueva de los Murciélagos, transformada para la ocasión en la legendaria Batcueva. En menos de cinco meses desde su estreno, la película ha superado la asombrosa cifra de 100.000 visualizaciones en YouTube, consolidando el canal como un auténtico referente del cine amateur.



3. Harry Potter y la Fortaleza del Olvido: Una aventura mágica de 18 minutos de duración e independiente encajada dentro del primer año escolar de Hogwarts. El cortometraje ha causado un verdadero furor, acumulando más de 75.000 reproducciones totales en la plataforma. Con la interpretación del joven actor Alonso López, quien asume el rol protagonista de Harry Potter, acompañado por María Veroz y Enrique Hortelano. Su rodaje involucró localizaciones históricas andaluzas de gran belleza como el majestuoso Castillo de Bélmez y el Real Círculo de la Amistad de Córdoba.



Tras el rotundo respaldo de la audiencia digital, el director Rafael López ya se encuentra planificando, si todo va bien, el próximo gran reto para este colectivo de apasionados: un nuevo fan film ambientado en el legendario universo de Star Wars. Sabe que hay miles de fan films de esta saga en internet, pero el objetivo diferenciador de este venidero proyecto seguirá siendo el mismo: poner en valor la riqueza monumental y natural de la provincia de Córdoba, transformando sus parajes en escenarios de galaxias lejanas a través del talento técnico de Fran González y el espíritu desinteresado de un grupo de actores que solo buscan disfrutar y homenajear al cine que marcó sus vidas.



Se adjunta enlace al canal, desmonetizado, en donde se albergan los tres fan films sin ánimo de lucro y sus tráilers. Se recomienda su reproducción en pantallas grandes para apreciar al máximo el detalle de color, sonido y fotografía. https://www.youtube.com/@Rafael-t8r1o

Contacto

Nombre contacto: Rafael López

Descripción contacto: Cinematoga Fan Films (sin ánimo de lucro)

Teléfono de contacto: 957 612 062