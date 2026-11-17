Miramar y Afesol impulsan un programa de acompañamiento emocional que beneficiará a más de 3.500 alumnos de Málaga - MIRAMAR

(Información remitida por la empresa firmante)

El programa ofrecerá formación en acompañamiento emocional, jornadas de convivencia o talleres de concienciación para prevenir situaciones de riesgo en las aulas, desde su inicio este mes de noviembre y hasta el mes de mayo del próximo año

En el centro comercial Miramar se instalarán carteles informativos con mensajes que invitan a reflexionar sobre la empatía social y el cuidado de las relaciones personales

Fuengirola (Málaga), 17 de noviembre de 2026.- El centro comercial Miramar y la Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de la Costa del Sol (Afesol) promoverán el bienestar emocional de los alumnos de Fuengirola y Mijas que ofrecerá formación en acompañamiento emocional, jornadas de convivencia o talleres de concienciación para prevenir situaciones de riesgo en las aulas, entre otras acciones enfocadas en la salud mental, desde este mes de noviembre y hasta el mes de mayo del próximo año.

El proyecto se desarrollará con los grupos de primero a cuarto de la ESO del IES Eduardo Janerio (Fuengirola), dos grupos desde sexto de Primaria hasta segundo de Bachillerato del Colegio Salliver (Fuengirola) y un grupo de primero y segundo de la ESO del IES Las Lagunas de Mijas. En total, se formará como ayudantes emocionales a unos 200 alumnos y se prevé que más de 3.500 estudiantes se beneficien indirectamente de esta metodología.

Esta iniciativa forma parte de la campaña ‘Quédate un rato”, impulsada por el Centro Comercial Miramar, y nace para ofrecer apoyo emocional entre iguales ante el aumento significativo de los múltiples problemas de salud mental que padecen los jóvenes. La campaña pone en valor la presencia física, dejando de lado las pantallas, la tecnología y las redes sociales y potenciando, por el contrario, la creación de vínculos emocionales directos.

En coordinación con la Fundación Anar, el centro comercial Miramar dará visibilidad a esta campaña en sus espacios a través de carteles informativos que se situarán en puntos como los aseos y los ascensores, con mensajes como ‘¿Cuándo fue la última vez que miraste a alguien de verdad?’ o ‘Hoy escribe tú primero’ que invitan a reflexionar sobre el cuidado de las relaciones personales.

La directora de Marketing del centro comercial Miramar, Sandra Iglesias, ha señalado que “para Miramar es un orgullo poder colaborar con iniciativas como ‘Quédate un rato’, que contribuyen a mejorar el bienestar emocional de los jóvenes de nuestro entorno y ponen de manifiesto la importancia de la escucha en una etapa tan importante como la adolescencia”. “Con este proyecto queremos reforzar nuestro compromiso con la comunidad local, apoyando acciones que trascienden el ámbito comercial y generan un impacto positivo en la sociedad, especialmente entre las nuevas generaciones”, ha destacado.

El objetivo de Miramar pasa por dar la máxima visibilidad a un proyecto en el que los escolares tomarán conciencia sobre la importancia de escuchar a otros compañeros que atraviesan momentos difíciles y la necesidad de promover relaciones saludables en el aula. También se les guiará para que sepan detectar señales de malestar emocional entre iguales y conozcan cuándo es necesario derivar determinadas situaciones a adultos de referencia, como el profesorado o los orientadores. Durante los más de seis meses de duración de este programa formativo, se realizarán sesiones de seguimiento con el alumnado participante, con el objetivo de monitorizar los progresos.

Sobre Miramar

Inaugurado en el año 2004, Miramar cuenta con 50.000 metros cuadrados de superficie, lo que lo posiciona como uno de los centros comerciales más grandes de la Costa del Sol. El centro dispone de más de 140 establecimientos distribuidos en 2 plantas principales, una planta Terraza y la zona comercial de La Plaza, situada en el Parking -1, donde se pueden encontrar todo tipo de servicios que encontrarías en tu barrio como lavandería, costura, barbería, clínica dental o revelado de fotos, en el acceso al Centro por la zona de Carrefour. Además, el espacio cuenta con un aparcamiento con 2.700 plazas distribuidas en dos plantas subterráneas y un espacio exterior.

Junto con las marcas mencionadas, Miramar alberga otros establecimientos de primer nivel como Zara, Stradivarius, Pull&Bear, Zara Home, Carrefour, C&A, Sfera o H&M y cuenta con una amplia zona de restauración para disfrutar en familia, a la que se suman las 12 salas de cine de Cinesur.

Con el objetivo de mejorar continuamente la experiencia de sus usuarios, Miramar ofrece una amplia variedad de servicios como aparcamiento gratuito, accesos adaptados para personas con movilidad reducida, ludoteca infantil, retransmisión de eventos deportivos en pantalla gigante, sala de lactancia y puntos de recarga para dispositivos móviles, entre otros.

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