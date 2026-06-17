Los moteros piensan diferente (y mejor): sufren un 55% menos de ansiedad y son un 48% más resolutivos - AMV

AMV, el especialista en seguros de moto, confirma con un estudio realizado en colaboración con la Universidad de Murcia que los moteros no solo se mueven diferente, sino que también piensan diferente (y mejor).

Los beneficios del uso de la moto van más allá de la movilidad: el uso de este vehículo de forma habitual aporta a los usuarios de dos ruedas una mayor capacidad para resolver problemas, de hecho, cometen hasta un 36,5% menos de errores, tienen un 48% más de creatividad a la hora de encontrar nuevas soluciones frente a problemas y sufren hasta un 55% menos de ansiedad.

A nivel emocional, los moteros también puntuaron más alto: tenían un 15% más de capacidad de ponerse en el lugar del otro e interpretaban un 24% mejor las señales emocionales de otros individuos.

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 17 de junio de 2026.- Que los moteros tienen eventos y rituales propios, un lenguaje que solo ellos entienden y que se mueven diferente a los no moteros es algo de sobra conocido, pero ¿también piensan diferente? Según apunta un estudio realizado por AMV, el especialista en seguros de moto, en colaboración con el servicio de Psicología Aplicada de la Universidad de Murcia, la respuesta a esta pregunta es clara: los moteros no solo se mueven diferente, sino que su cabeza también funciona diferente. Y, por qué no decirlo, mejor.

El análisis, consistente en un total de 9 pruebas neuropsicológicas* realizadas en sujetos moteros y sujetos no moteros, ha determinado que se dan diferencias significativas en el funcionamiento psicológico, cognitivo y fisiológico entre ambos grupos muestrales.

Confirmado: los moteros utilizan bien su “casco”

Los resultados del estudio confirman ciertas hipótesis que encajan y son coherentes con habilidades que tienen los moteros por el hecho de moverse con un vehículo de dos ruedas, en contraposición a los no moteros: más agilidad y rapidez a la hora de tomar decisiones, mejor planificación mental, o más capacidad para encontrar soluciones frente a un problema en la carretera. Así, según traslada el análisis, el grupo de moteros tenía hasta un 11,8% más de agilidad y fluidez mental, eran un 12,6% más rápidos a la hora de procesar información y se planificaban un 12% mejor que los no moteros cuando están resolviendo un problema, lo que les permitía ser más eficientes y cometer hasta un 36,5% menos de errores. Además, los conductores de dos ruedas examinados también presentaban hasta un 48,3% más de creatividad, teniendo más capacidad de plantear ideas alternativas para solucionar un problema, frente a los no moteros.

AMV da con este estudio un paso más en su comprensión del motero, poniendo en valor a los usuarios de dos ruedas: “En AMV llevamos más de 50 años entendiendo las necesidades de los moteros. Con este estudio hemos querido meternos en su “casco”, literalmente, y demostrar algo que ya intuíamos: que el hecho de montar en moto te hace desarrollar más (y mejor) ciertas habilidades que no solo afectan a la conducción, sino a la vida en general”, explica Audrey Pujol, directora de Comunicación y Marketing en AMV España y Francia.

El análisis incluyó también pruebas que evaluaron el plano emocional, existiendo diferencias claras entre ambos grupos también en estas variables. De forma general, los moteros tenían un 55% menos de tendencia de experimentar ansiedad de forma general y un 45% menos de estrés. Se confirma así que los moteros gestionan el estrés mejor en situaciones complejas: una habilidad muy positiva para cualquiera, pero sin duda muy necesaria si conduces un vehículo de dos ruedas.

Estos resultados se ven reforzados con el análisis de variables fisiológicas como la frecuencia cardíaca media, en la que el grupo de no motoristas puntuaba más alto: “El grupo de no motoristas presentó una activación fisiológica más elevada, lo que es coherente con el patrón de mayor ansiedad y estrés observado en este grupo en las pruebas emocionales”, explica Bruno Ribeiro, profesor del Área de Psicología y miembro del grupo investigador de Genoarquitectura funcional de la Universidad de Murcia.

Asimismo, el estudio también ha podido confirmar otra peculiaridad que define bastante a los moteros: su compañerismo en la carretera. Los moteros estudiados tenían casi un 15% más de capacidad para ponerse en el lugar del otro y podían interpretar estados emocionales y mentales un 24% mejor que los no moteros.

En general, los resultados en todas las pruebas permiten identificar un patrón comparativo que es consistente entre los motoristas y los no motoristas: “Cada prueba aporta información específica sobre áreas concretas del funcionamiento psicológico, cognitivo y fisiológico, pero, la lectura global de los resultados muestra dos tendencias marcadas que se diferencian en ambos grupos”, apunta Antonio Roibás, Director Médico en RX2, centro especializado en Medicina Deportiva en el que han tenido lugar las pruebas.

AMV, el seguro que piensa como el motero

AMV nace en 1974 en Francia para ofrecer a los usuarios de dos ruedas, tuvieran la moto que tuvieran, un seguro especializado. Empezando con el enduro y siguiendo con otras prácticas moteras, su conocimiento del mundo de la moto permitió a AMV cubrir un hueco existente en el mercado asegurador, compuesto por aseguradoras generalistas que no entendían las peculiaridades de los usuarios de las dos ruedas.

Las características de AMV y su oferta de seguros coinciden con las peculiaridades que definen al motero debido a su forma de moverse:

rapidez para tarificar y contratar en un horario completamente flexible, cualquier día de la semana, desde cualquier lugar

en un horario completamente flexible, cualquier día de la semana, desde cualquier lugar procesos sencillos, online , sin “letra pequeña” complicada y gestión de la póliza sin estrés

, sin “letra pequeña” complicada y gestión de la póliza resolución y eficacia : un equipo de expertos en seguros de moto y peritos especializados para resolver cualquier cuestión

: un equipo de expertos en seguros de moto y peritos especializados para resolver cualquier cuestión creatividad : AMV fue pionero en los años 70 en encontrar una solución novedosa de seguros con una oferta y un precio que se adaptaba a cada práctica motera

: AMV fue pionero en los años 70 en encontrar una solución novedosa de seguros con una oferta y un precio que se adaptaba a cada práctica motera empatía: mejor precio por recomendar AMV a un amigo y encuentros moteros que generan comunidad motera.

Este estudio, que pone en valor la figura del motero, demuestra una hipótesis que está en el ADN de AMV: que los moteros piensan diferente por el hecho de ir sobre dos ruedas. “Los moteros piensan diferente, con el Casco, igual que AMV, que llevamos más de cincuenta años pensando diferente para ofrecer a los moteros una solución de seguros que responda a sus necesidades, porque sabemos que los moteros necesitan un seguro que les entienda, que piense como ellos. Por eso, ya hay más de un millón de moteros que confían en AMV”, explica Pujol.

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Detalle de pruebas realizadas:

STAI (State-Trait Anxiety Inventory): evalúa la ansiedad en dos dimensiones: ansiedad estado (activación nerviosa en un momento puntual) y ansiedad rasgo (tendencia general de una persona a experimentar ansiedad).

evalúa la ansiedad en dos dimensiones: ansiedad estado (activación nerviosa en un momento puntual) y ansiedad rasgo (tendencia general de una persona a experimentar ansiedad). PSS-14 (Perceived Stress Scale): mide el nivel de estrés percibido en la vida cotidiana.

mide el nivel de estrés percibido en la vida cotidiana. TECA (Test de Empatía Cognitiva y Afectiva): evalúa la capacidad empática de una persona: para comprender lo que otros sienten y para reaccionar emocionalmente ante los demás.

evalúa la capacidad empática de una persona: para comprender lo que otros sienten y para reaccionar emocionalmente ante los demás. Reading in the Mind in the Eyes Test: mide la capacidad para interpretar estados emocionales y mentales a partir de señales sutiles, como la mirada.

mide la capacidad para interpretar estados emocionales y mentales a partir de señales sutiles, como la mirada. WAIS-IV (subprueba de matices): evalúa el razonamiento abstracto y la capacidad para identificar patrones y relaciones lógicas sin ayuda del lenguaje.

evalúa el razonamiento abstracto y la capacidad para identificar patrones y relaciones lógicas sin ayuda del lenguaje. CREA (Test de inteligencia creativa): mide la capacidad de generar ideas, formular preguntas y producir respuestas alternativas.

mide la capacidad de generar ideas, formular preguntas y producir respuestas alternativas. Torre de Londres: evalúa la capacidad de planificación, organización y resolución de problemas.

evalúa la capacidad de planificación, organización y resolución de problemas. Test de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin (WCST): mide la flexibilidad cognitiva, la capacidad de cambiar de estrategia y de adaptarse a nuevas reglas.

mide la flexibilidad cognitiva, la capacidad de cambiar de estrategia y de adaptarse a nuevas reglas. Nesplora Aquarium: evalúa distintos componentes de la atención en un entorno simulado: nivel de activación, vigilancia, control inhibitorio, capacidad de cambio, memoria de trabajo.

Medidas fisiológicas estudiadas:

eSense (conductancia de la piel): registro de la respuesta electrodermal, relacionada con la activación del sistema nervioso autónomo, permitiendo analizar la reactividad fisiológica ante estímulos.

registro de la respuesta electrodermal, relacionada con la activación del sistema nervioso autónomo, permitiendo analizar la reactividad fisiológica ante estímulos. EmWave (frecuencia cardíaca y coherencia): evalúa la variabilidad de la frecuencia cardíaca y el nivel de coherencia fisiológica, indicadores relacionados con la regulación emocional y el equilibrio autonómico.

Sobre AMV

AMV nace en Francia en 1974 en el seno del grupo de seguros Filhet-Allard. Franck Allard, apasionado de las motos de enduro, fundó la empresa para dar respuesta a una necesidad real que tenían los moteros, que muy a menudo no encontraban dónde asegurar sus motos, sobre todo si eran de campo, con unas garantías y tarifas ajustadas a sus necesidades reales.

Casi 30 años más tarde, AMV aterrizaría en España con la misma idea y sería un soplo de aire fresco en el mercado asegurador del momento, permitiendo a los amantes de las dos ruedas asegurar su moto de forma rápida online, eligiendo solo las garantías que necesitan sin pagar por coberturas superfluas. A día de hoy, más de 1 millón de asegurados confían en el grupo AMV.

AMV cumplió en España en 2023 su 20 aniversario. Con una plantilla de 170 profesionales que cuentan con gran experiencia y formación precisa en el ámbito de los seguros de moto, su conocimiento del riesgo de cada práctica de moto les permite ofrecer soluciones de seguros adaptadas a las necesidades de cada cliente y a su situación particular, asesorando desde la transparencia, la cercanía y la especialización.

Emisor: AMV

Contacto Prensa AMV: Beatriz Roselló brosello@amv.es

Contacto Prensa Biggers: María Piñeiro maria.pineiro@biggers.es