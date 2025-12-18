Optimum Men, el suplemento masculino en tendencia con resultados reales en rendimiento físico y mental - Ríos&Toth

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de diciembre de 2025.-

En un contexto donde el ritmo de vida, el estrés y las exigencias físicas y mentales afectan directamente al bienestar del hombre, Hifas da Terra ofrece una respuesta científica y natural con Optimum Men, un suplemento alimenticio formulado para mantener el equilibrio y la vitalidad masculina.

La salud del hombre no depende solo de la fuerza física o del rendimiento deportivo, sino también del equilibrio emocional, la capacidad de concentración y el bienestar hormonal. En este sentido, Optimum Men aborda las tres principales necesidades del hombre actual: energía sostenible, rendimiento físico y mental, y bienestar integral.

Desarrollado por el equipo científico de Hifas da Terra, Optimum Men combina Ashwagandha KSM-66 con extractos de Cordyceps y Reishi e ingredientes marinos como espirulina, chlorella y colágeno marino, junto con vitaminas esenciales (C, D2, D3, B12) y minerales como zinc y selenio.

Su fórmula avanzada contribuye a aumentar los niveles de energía y vitalidad; combatir la fatiga física y mental derivada del estrés o del exceso de trabajo; mejorar la resistencia muscular y el rendimiento deportivo, gracias a su acción sobre la oxigenación y la recuperación celular; favorecer la concentración y la claridad mental; potenciar la libido y los niveles naturales de testosterona, fundamentales para la vitalidad y el equilibrio hormonal y apoyar el sistema inmunológico.

Los resultados obtenidos en un estudio interno de Hifas da Terra en hombres de 35 a 65 años refuerzan la eficacia de esta fórmula: el 85% recomienda Optimum Men a otros hombres de su edad tras seis meses de uso, el 73% percibe una mejora en su rendimiento físico y el 76% afirma sentir su sistema inmune más fuerte. Con esta propuesta, Hifas da Terra reafirma su compromiso con el cuidado de la salud masculina a través de soluciones naturales respaldadas por la ciencia. Optimum Men está disponible en su página web.

