Otra mirada es posible; cómo integrar el enfoque espiritual en el día a día - Regenera

El libro ‘Otra mirada es posible’ de David Vargas habla de cómo integrar el enfoque espiritual en el día a día a través de una visión práctica y científica.

Madrid, 15 de enero.- En un mundo dominado por la lógica materialista, la necesidad de integrar una nueva variable que permita transformar el dolor en paz y el esfuerzo en plenitud, es más importante que nunca.

Para construir un puente entre la ciencia y la espiritualidad que traslade al lector, a través de una visión práctica, conceptos como la física cuántica, la neurociencia o las experiencias cercanas a la muerte, nace el libro Otra mirada es posible, escrito por David Vargas.

El autor, experto en Psiconeuroinmunología Clínica y Biología Molecular, y miembro del equipo docente de Regenera, cuenta con más de veinte años de trayectoria en la investigación, la docencia y en la práctica clínica. “Este libro nace de experiencias personales que ‘hackearon’ mi lógica racional y me empujaron a buscar respuestas más allá de lo material y lo tangible”, señala.

Un cambio de enfoque necesario

A diferencia de los manuales de autoayuda convencionales, Otra mirada es posible no pretende dar soluciones mágicas. Su premisa fundamental es que, si bien una persona no puede elegir las crisis o las pérdidas que enfrenta, sí puede elegir la mirada con la que las procesa.

Tal y como señala el autor: “Muchas personas, ante el dolor intenso que produce un crash vital como sentirse perdido, la pérdida de un ser querido o una enfermedad, pueden llegar a sentirse como un “fallo en el sistema”. De pronto, se encuentran con que toda su vida han vivido bajo la ecuación A + B = C. Pero resulta que ahora ya no les sirve. En este libro muestro cómo una mirada más amplia, que contemple la ciencia, pero también el alma, es la variable que falta cuando parece que todo lo que hemos aprendido o todo lo que creíamos como verdad, no es suficiente”.

Un puente entre lo material y el misticismo

Lejos de ofrecer fórmulas mágicas o respuestas cerradas, Otra mirada es posible es una invitación a la apertura y a la integración de ciencia y alma.

Por ello, en el libro se incluyen tanto reflexiones, experiencias personales y herramientas propias del autor, como las visiones de otros expertos como Pim van Lommel, Brian Weiss y Stephen Porges.

Tal y como ha señalado David Vargas: “La idea con este libro es proponer un camino que no niega la realidad material, sino que la completa con una visión trascendente y espiritual”.

El libro se presentará el 21 de enero en Barcelona (Casa del Libro, Rambla Catalunya, 37)



Para celebrar el lanzamiento del libro, el 21 de enero a las 19:00h se realizará una presentación en la Casa del Libro de Barcelona (Rambla Catalunya, 37), a la que todos aquellos lectores curiosos que quieran saber más, debatir y realizar preguntas sobre esta visión que integra materia con misticismo y lo tangible con lo sutil, puedan participar en el evento, que será presentado por Irene Fernández.

Sobre el autor:

David Vargas experto en Psiconeuroinmunología Clínica y Biología Molecular, con más de 20 años de experiencia en la docencia y la práctica clínica. Es CEO y cofundador de Regenera, y decano de la Facultad de Medicina Integrativa Regenera, referentes en la formación en medicina integrativa. Su trayectoria combina el rigor científico con una visión holística del bienestar, dedicándose actualmente a la divulgación, la docencia y la investigación.

