La paradoja de dormir ocho horas y levantarse agotado, la ciencia tras los micronutrientes y el magnesio - Polaris Formula

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 6 de agosto

El cansancio matutino persistente se ha convertido en una de las consultas más habituales entre quienes, en teoría, cumplen con las ocho horas de descanso diarias recomendadas. Salir de la cama con una acusada sensación de pesadez o falta de vitalidad suele achacarse únicamente al ritmo de vida actual, pero la explicación biológica suele ser bastante más compleja. No se trata solo del número de horas que se pasa en la cama, sino de la calidad real del sueño y del estado metabólico en el que el organismo afronta la fase nocturna. En este escenario, la presencia o carencia de determinados nutrientes resulta un factor determinante para que los procesos de recuperación física y neuronal se completen de manera efectiva durante la noche. Con este enfoque, Polaris Formula desarrolla soluciones nutricionales orientadas a favorecer el bienestar integral mediante una selección de ingredientes respaldados por la evidencia científica, dirigidos a apoyar los procesos naturales de descanso, recuperación y equilibrio del organismo.

El magnesio y su impacto directo en las fases profundas del descanso

Dormir durante un periodo prolongado no equivale a descansar de forma adecuada si el cuerpo no logra alcanzar y mantener las etapas de sueño profundo, que son las verdaderamente reparadoras para el organismo. El magnesio desempeña un papel fundamental en este mecanismo al intervenir de manera directa en la regulación de los neurotransmisores que calman el sistema nervioso central, además de facilitar la transición hacia un estado de relajación muscular y mental. Cuando los niveles de este mineral no son los idóneos, el cuerpo permanece en una suerte de alerta latente. Esta tensión impide que el ritmo cardíaco descienda lo suficiente y provoca pequeños microdespertares de los que la persona no es consciente, pero que fragmentan el ciclo nocturno. Como consecuencia directa de este proceso, al sonar el despertador se manifiesta un agotamiento evidente que no corresponde en absoluto con el número de horas transcurridas en la cama.

Estilo de vida, alimentación y la propuesta nutricional de Polaris Formula

A la falta de este mineral se suman otros factores cotidianos que menoscaban la calidad del descanso, como el estrés laboral acumulado, la iluminación artificial de las pantallas antes de acostarse o una alimentación pobre en micronutrientes esenciales. El organismo no sintetiza los minerales por sí solo, por lo que depende enteramente de los aportes externos para mantener un equilibrio fisiológico óptimo. Para responder a esta necesidad creciente, la firma de complementos alimenticios Polaris Formula desarrolla fórmulas específicas orientadas a equilibrar las deficiencias nutricionales de la dieta actual. Mediante suplementos formulados para favorecer el funcionamiento normal del sistema nervioso y la función muscular, la marca busca proporcionar los nutrientes adecuados para que la recuperación nocturna sea efectiva. De este modo, ajustar los hábitos de vida y asegurar un aporte nutricional correcto se convierten en pasos decisivos para recuperar la vitalidad al comenzar el día.

La fatiga al despertar no debe asumirse como algo inevitable. Cuidar la nutrición diaria y atender a la calidad del descanso resulta esencial para empezar cada jornada con la energía necesaria.

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