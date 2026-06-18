La película de animación JUMBO llega a los cines de toda España el próximo 24 de julio

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(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de junio de 2026.

Aclamada internacionalmente en más de 60 países, la cinta llega a la salas españolas donde será exhibida simultáneamente en Castellano y Catalán en España .

Madrid, 18 de Junio de 2026.- La película, que ha sido galardonada con el distintivo “Especial Infancia”, otorgado por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) del Ministerio de Cultura por su valor pedagógico y cinematográfico para los más jóvenes, cuenta con un 7,8 de valoración IMDB.

Producida por THE SCHMIDT FAMILY, llega a España de la mano de la distribuidora cinematográfica PREMIUM CINE.

El elemento diferencial de JUMBO es el de los valores positivos que transmite, a través de una historia de superación personal: La Diversidad Corporal (Obesidad), El derecho de la inocencia contra el Acoso (Bullying), La diversidad familiar y La amistad como refugio.

Narra la historia de Don, un niño con sobrepeso al que apodan JUMBO que sufre acoso escolar y que se siente constantemente infravalorado, pero su vida cambiará cuando conoce a Meri, el espíritu de una niña que necesita ayuda para reunirse con el alma de sus padres.

Entonces, “Jumbo” y sus amigos emprenderán un viaje mágico que les permitirá descubrir la importancia de la amistad, el coraje y la confianza en uno mismo.

Una película familiar llena de magia, humor y emoción, dirigida al público familiar que invita a la reflexión y al diálogo en los hogares.

Trailer oficial - Youtube

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