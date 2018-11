Pont Aeri abre sus puertas para celebrar Four Generations

Publicado 12/11/2018 13:25:59 CET

La mítica discoteca catalana Pont Aeri celebra el día 5 de diciembre la fiesta Four Generations. Con esta, ya son 3 ediciones de este evento que pretende; como el propio nombre indica, juntar 4 generaciones de dj’s y épocas en una sola noche

Tras pasar por varias ubicaciones y cosechando toda una legión de fans y seguidores, actualmente Pont Aeri organiza festivales periódicamente para celebrar como ellos mismos lo nombran, “los mejores años de sus vidas”; y esta edición de Four Generations será una de las más especiales y recordadas.

27 años de la apertura de la conocida sala

La fecha y el lugar de esta fiesta no está elegido al azar. El 5 de diciembre de 1991 abría sus puertas por primera vez la sala Pont Aeri, (puente aéreo) cuyo nombre fue elegido por la colocación de una escalera de acceso a aviones durante la ejecución del proyecto, y que sirvió de inspiración para la posterior decoración e imagen de marca de la discoteca.

Mucho más que una fiesta de remember

Marc Escudero (más conocido por su nombre artístico DJ Skudero) cuenta que estas fiestas suponen algo más que recordar la marca Pont Aeri, o escuchar temas antiguos.

“Four generations comenzó con la idea de celebrar la historia de Pont Aeri junto a su público, pero la asistencia y repercusión supero nuestras expectativas. Este año prevemos que la asistencia será mayor que el año anterior, pero además, queremos darle un aire más reivindicativo. La sesión de Four Generations será totalmente en vinilo como en nuestros inicios, en lo que pretende ser un guiño a todos nuestros fans que nos vieron crecer en la cabina de Pont Aeri, y una manera de dar visibilidad sobre lo que realmente es el trabajo del DJ. La inclusión de la tecnología en nuestra profesión ha sido de gran ayuda, por ejemplo, para no tener que cargar pesadas maletas de discos, pero también ha propiciado que aumente el número de dj’s y baje el nivel de calidad en sus sets. Mucha gente joven piensa que el trabajo del disc jockey consiste en poner una canción tras otra sin más o reproducir las canciones más comerciales del momento. Nando Dixkontrol que será uno de los artistas invitados, es un vivo ejemplo de lo que consiste pinchar discos. Su forma de mezclar las canciones, jugar con los sonidos y conectar con el público representa lo que en mi opinión es ser un dj. Después de él, han venido grandes generaciones de profesionales con un nivel altísimo y por desgracia en este país no se ha valorado. Nuestro género musical ha sido caldo de cultivo de grandes artistas durante todos estos años, y muchas veces nos hubiera gustado tener más repercusión mediática y apoyo de las instituciones etc, como pasa en otros países actualmente. El sonido de Valencia, o la Makina por ejemplo, surgió en España, ¿Qué otros países pueden decir que han sido creadores de un género o estilo musical? Ojalá algún día todo esto se ponga más en valor. En cualquier caso, Four Generations 3ª edición, será una celebración y reconocimiento a nuestro público, a la figura del DJ, y a nuestro estilo musical”; indica DJ Skudero .

Four Generations se celebrará el 5 de diciembre en la Sala Vinilo, Terrassa, y recorrerá la evolución musical del sonido Pont Aeri durante todos estos años.

Más info: Facebook " Instagram

Contacto

Nombre contacto: VNO Agency

Descripción contacto: vnoagency@outlook.com