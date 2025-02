Los Premios MujerAGRO reconocen el talento y el impulso de la mujer al sector agroalimentario

(Información remitida por la empresa firmante)

Un año más, y ya son siete, la agencia Siete Agromarketing y el periódico eComercio Agrario, impulsores del proyecto MujerAGRO, que el próximo año cumple una década, han celebrado en Madrid la gala de la igualdad en el sector agroalimentario con el acto de entrega los Premios MujerAGRO

Madrid, 25 de febrero de 2025.- Las ganadoras y el ganador de los VII Premios MujerAGRO han sido Esther Ferrero González, gerente de Ganadería García Ferrero; Ganadería Quesería Soberón, de Elena y Ana Soberón Pidal; Chocolates Artesanos Roselló; José María Martínez Díaz, ex presidente de la Unión de Cooperativas Agro-alimentarias de Navarra; Lucía Casal Vázquez, ganadera y agroInfluencer; y el Proyecto GRODITECH.



Más de 130 personas se han citado para reconocer el avance de la mujer agroprofesional en el sector y conocer a las galardonadas y premiado de 2024, en una convocatoria en la que se han recibido 39 candidaturas. Un evento que da el relevo a la IX edición del Foro Nacional MujerAGRO que tendrá lugar el próximo 29 de mayo, en esta ocasión en Ciudad Real.



Contar con referentes femeninas en el sector agroalimentario ayuda como ejemplo generacional pero también como talento en el avance del sector agroalimentario. Todo el talento, el femenino y masculino debe utilizarse por igual para fortalecer una actividad tan importante para España. Este argumento fue una constante en la tertulia previa a la entrega de los Premios MujerAGRO que tuvo por título 'El papel de las mujeres agroprofesionales en la innovación y transferencia de conocimiento' en la que han participado Carolina Fernández Martín, directora de Marketing Casa Gutier y Agroturismo Dehesa La Pared; Clara Aguilera García, ex eurodiputada y experta en la Unión Europea y temas agroalimentarios; Rosa María Calaf Solé, periodista y corresponsal internacional; y María del Castillo Díez, vicepresidenta de EJE&CON y directora general de Dékuple en España y Portugal.



"Entre los mensajes lanzados destaca la necesaria erradicación del uso del ‘látigo’ contra las mujeres porque hacerlo es hacerlo también contra la sociedad y, claro está, contra el mundo rural, cuando al sector agroalimentario nos referimos".



"Arrastramos un modelo patriarcal que necesita evolucionar hacia un sistema en el que se manifieste la igualdad real. Y para ello juega un papel determinante la comunicación. Una herramienta crucial, junto a la educación, formación y transferencia del conocimiento, es la información real y verídica".



Un ejemplo de cambio ha sido la introducción de perspectiva de género en la última reforma de la PAC, una Política Agraria Común que lleva varios años en vigor, y que se prolongará hasta 2027, momento este en el que habrá que evaluar la evolución y el desarrollo generado por ese cambio necesario, que ya se está evidenciado.



En la inauguración del evento Begoña Suárez Suárez, subdirectora general para el Emprendimiento, la Igualdad en la Empresa y la Negociación Colectiva de Mujeres en el Instituto de las Mujeres, ha valorado el aumento de la ocupación de puestos en los consejos rectores de las cooperativas por mujeres, actualmente cifrado en el 11%. Pero "aún es escaso", por lo que "debemos seguir trabajando e impulsando políticas para incrementar esa presencia y alcanzar el deseable 40% pronto".



Por su parte, Mari Cruz Díaz Álvarez, presidenta del Instituto de la Ingeniería de España y de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos (ANIA) fue la encargada de dar la bienvenida a los presentes.



Asimismo, en la apertura de estos VII Premios MujerAGRO, Gissèle Falcón Haro, directora de Siete Agromarketing, ha destacado la importancia de la información, la comunicación y la trasferencia del conocimiento adquirido, uno de los pilares de este proyecto MujerAGRO, que se está llevando a cabo a través de ‘Cultivando Igualdad’. Además, ha reivindicado la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Y es que "aun las mujeres cobran de media un 19,6% menos que los hombres y la brecha salarial se eleva por encima del 36% en las pensiones de jubilación".



Esta VII Edición de los Premios MujerAGRO ha contado con patrocinadores de la talla de Bayer, Cajamar Caja Rural, Onubafruit, Lainco Agro, Sakata, Compo Export y Uniq. Además, empresas hortofrutícolas que apuesta asimismo por la innovación, arropan el evento colaborando, tales como Vicasol, Eurosol y UNICA Group, además del apoyo, también como colaboradores, de la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos (ANIA) y el Instituto la Ingeniería de España (IIES)



Galardonadas y galardonado en esta VII edición

Una vez terminado el interesante debate y análisis realizado por las tertulianas acerca del papel de las mujeres agroprofesionales en la innovación y la transferencia del conocimiento, se ha dado paso a la entrega de los galardones.



En la categoría Mujer, la merecedora del premio este año ha sido Esther Ferrero González, de Guadalix de la Sierra (Madrid), gerente de Ganadería García Ferrero. Esta ganadera ha invertido en digitalización, para modernizar su actividad, impulsando el uso de collares GPS de vallado virtual, siendo en la Comunidad de Madrid la segunda ganadera de vacuno con su implantación.



El Premio MujerAGRO en la categoría de Emprendimiento, ha recaído en Ganadería Quesería Soberón, ubicada en Arangas, un pueblo del concejo de Cabrales (Asturias), de Elena y Ana Soberón Pidal. El jurado ha mostrado unanimidad al decantarse por la candidatura encabezada por estas dos hermanas. Acumulan ya numerosos reconocimientos por su labor en la revitalización de la producción de queso tradicional, combinando métodos ancestrales con innovaciones sostenibles.



En la categoría Empresa, el premio ha sido para Chocolates Artesanos Roselló, Alcorisa (Teruel), cuya fundadora es Isabel Félez Roselló. Esta empresa cuenta con una plantilla completa formada por mujeres y está alineada con otros aspectos relacionados con la Responsabilidad Social Corporativa. Su visión innovadora la lleva a ofrecer un chocolate diferente, con unos valores que reflejan la innovación y calidad del proyecto, con procedimientos amigables con el medio ambiente y favoreciendo el desarrollo del medio rural.



El Premio en la categoría Hombre ha sido este año para José María Martínez Díaz, De Tudela (Navarra), agricultor, cooperativista y ex presidente de la Unión de Cooperativas Agro-alimentarias de Navarra, por su compromiso con la igualdad. Durante su carrera siempre ha animado a las mujeres a que den un paso adelante para formar parte de los consejos rectores de las cooperativas y direcciones de las empresas y organizaciones.



En la categoría Juventud, el galardón ha sido para Lucía Casal Vázquez, de Melide, (Lugo), ganadera y agroinfluencer. Su extraordinaria forma de vencer y superar las barreras en una pequeña aldea gallega ha sido uno de los argumentos determinantes para su selección como ganadora por parte del jurado.



El acto ha concluido con la entrega del galardón de la categoría Food Tech, que esta vez ha sido para GRODITECH, (Almería), cuya CEO es Ana María Molina Olmo. Su visión, apuesta por la igualdad y la promoción del liderazgo femenino, han sido alguno de los motivos que la han hecho merecedora de este reconocimiento.



El evento se pudo seguir a través de las RR.SS., con los hashtags #MujerAGRO y #VIIPremiosMA alcanzándose más de 186.000 impactos.



Jurado VII Premios MujerAGRO

Emisor: MujerAGRO

Contacto

Nombre contacto: José Esteban Ruíz Alvárez

Descripción contacto: Siete Agromarketing/ periodista

Teléfono de contacto: 640 16 10 39