El proyecto 'El Aceite de la Vida' queda paralizado tras la rescisión de un convenio en Carboneros

Seis años de trabajo, un compromiso con el Papa Francisco y un conflicto institucional que truncó un proyecto internacional en Carboneros.
Un proyecto nacido para unir pueblos
EL ACEITE DE LA VIDA es un proyecto cultural, educativo y solidario impulsado por la Fundación Lumière, concebido para convertir el olivo y el aceite de oliva en un lenguaje universal de paz, solidaridad y concordia entre los pueblos, con especial atención al mundo rural y a los territorios afectados por la despoblación.
Como eje central del proyecto se diseñó el ECOPARQUE EDUCATIVO POR LA SOLIDARIDAD Y LA CONCORDIA DE LOS PUEBLOS, un espacio vivo destinado a la educación en valores, la sostenibilidad, la cultura, el diálogo intergeneracional y la proyección internacional de los municipios rurales.
El respaldo del Papa Francisco: un compromiso moral
En diciembre de 2019, Antonio Mayoralas, presidente de la Fundación Lumière, presentó el proyecto al Papa Francisco durante una visita al Vaticano. Según relata el propio Mayoralas, el Pontífice mostró su apoyo explícito y aceptó ser padrino de honor del Ecoparque, comprometiéndose a presidir simbólicamente el espacio mediante un olivo con su nombre, como símbolo de paz, cuidado de la creación y fraternidad entre los pueblos.
De ese encuentro nació el programa educativo y solidario “Cuida un Olivo, Cultiva la Vida”, concebido para desarrollarse dentro del Ecoparque como iniciativa permanente de educación ambiental, social y humana.
Gracias a ese respaldo moral, el programa consiguió la colaboración de más de 135 entidades y personalidades, consolidándose como una de las redes solidarias vinculadas al olivar la más amplia desarrolladas en España.
Carboneros, el lugar elegido
El municipio de Carboneros (Jaén) fue recomendado por Vicente del Bosque, ex seleccionador nacional de fútbol, hijo adoptivo de Carboneros y embajador del proyecto, quien recomendó expresamente al entonces alcalde Domingo Bonillo y al municipio de Carboneros como sede idónea para el desarrollo del Ecoparque.
Según ha manifestado Antonio Mayoralas, Vicente del Bosque se siente hoy profundamente decepcionado por lo ocurrido, al haberse visto frustrada una recomendación realizada desde la confianza y la convicción en los valores del proyecto.
Un convenio institucional que daba cobertura al proyecto
Tras los contactos iniciales, el Ayuntamiento de Carboneros y la Fundación Lumière firmaron un convenio de colaboración, rubricado por el alcalde Domingo Bonillo, que permitía iniciar formalmente el desarrollo del proyecto en el municipio.
Este acuerdo dio seguridad jurídica y respaldo institucional a una iniciativa que ya contaba con una amplia red de apoyos nacionales e internacionales.
Seis años de trabajo continuado en Carboneros (2018–2024)
Desde 2018, la Fundación Lumière ha desarrollado en Carboneros un trabajo continuado, intenso y acreditado, con el objetivo de convertir al municipio en referente internacional del proyecto EL ACEITE DE LA VIDA.
Durante este periodo, la Fundación ha logrado:
Apoyos institucionales
Apoyo por escrito de todas las Diputaciones Provinciales de España
Apoyo por escrito de todas las Comunidades Autónomas, sin excepción
Un respaldo institucional sin precedentes para un proyecto cultural y solidario nacido en el ámbito rural.
Red de convenios
53 convenios de colaboración firmados con:
Universidades
Instituciones públicas
Entidades culturales
Organizaciones del tercer sector
Impacto mediático
Más de 300 apariciones en prensa escrita y digital
Presencia reiterada en radio y televisión, tanto a nivel nacional como regional
Participación social
1.680 olivos apadrinados, como símbolo de compromiso con la vida y el territorio
Más de 250 entidades y personalidades reconocidas y galardonadas a nivel nacional e internacional
Recursos humanos y económicos
Media de 9 personas trabajando de forma continuada en el proyecto en Carboneros
Inversión acreditada de 480.000 euros, destinada íntegramente al desarrollo del proyecto
Todo ello orientado exclusivamente a posicionar a Carboneros y al Ecoparque como un referente internacional de cultura, solidaridad y concordia.
De la vía institucional a la vía judicial
Ante la imposibilidad de resolver la situación por cauces institucionales, la Fundación Lumière se vio obligada a interponer una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jaén, con el objetivo de defender la legalidad del convenio y sus derechos.
La Fundación insiste en que la vía judicial no responde a intereses económicos, sino a la defensa del interés general, de la confianza legítima y de la seguridad jurídica.
La mayor decepción: una promesa incumplida
Según Antonio Mayoralas, lo más doloroso de todo el proceso no ha sido el conflicto político ni la judicialización, sino no haber podido cumplir la promesa hecha al Papa Francisco:
“Seis años de trabajo, apoyos de toda España y un compromiso moral con el Papa Francisco quedaron anulados por una decisión política que antepuso intereses partidistas a los intereses del pueblo”, afirma.
Un proyecto vivo, a la espera de un territorio responsable
Pese a lo sucedido en Carboneros, EL ACEITE DE LA VIDA, el programa “Cuida un Olivo, Cultiva la Vida” y el ECOPARQUE EDUCATIVO POR LA SOLIDARIDAD Y LA CONCORDIA DE LOS PUEBLOS siguen plenamente vigentes.
La Fundación Lumière mantiene su compromiso de encontrar un territorio y unas instituciones capaces de respetar los acuerdos, valorar el trabajo realizado y apostar por un proyecto que trasciende lo local y lo partidista.
