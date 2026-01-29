El proyecto 'El Aceite de la Vida' queda paralizado tras la rescisión de un convenio en Carboneros - FUNDACION LUMIERE

JAÉN, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Seis años de trabajo, un compromiso con el Papa Francisco y un conflicto institucional que truncó un proyecto internacional en Carboneros.

Un proyecto nacido para unir pueblos

EL ACEITE DE LA VIDA es un proyecto cultural, educativo y solidario impulsado por la Fundación Lumière, concebido para convertir el olivo y el aceite de oliva en un lenguaje universal de paz, solidaridad y concordia entre los pueblos, con especial atención al mundo rural y a los territorios afectados por la despoblación.

Como eje central del proyecto se diseñó el ECOPARQUE EDUCATIVO POR LA SOLIDARIDAD Y LA CONCORDIA DE LOS PUEBLOS, un espacio vivo destinado a la educación en valores, la sostenibilidad, la cultura, el diálogo intergeneracional y la proyección internacional de los municipios rurales.

El respaldo del Papa Francisco: un compromiso moral

En diciembre de 2019, Antonio Mayoralas, presidente de la Fundación Lumière, presentó el proyecto al Papa Francisco durante una visita al Vaticano. Según relata el propio Mayoralas, el Pontífice mostró su apoyo explícito y aceptó ser padrino de honor del Ecoparque, comprometiéndose a presidir simbólicamente el espacio mediante un olivo con su nombre, como símbolo de paz, cuidado de la creación y fraternidad entre los pueblos.

De ese encuentro nació el programa educativo y solidario “Cuida un Olivo, Cultiva la Vida”, concebido para desarrollarse dentro del Ecoparque como iniciativa permanente de educación ambiental, social y humana.

Gracias a ese respaldo moral, el programa consiguió la colaboración de más de 135 entidades y personalidades, consolidándose como una de las redes solidarias vinculadas al olivar la más amplia desarrolladas en España.

Carboneros, el lugar elegido

El municipio de Carboneros (Jaén) fue recomendado por Vicente del Bosque, ex seleccionador nacional de fútbol, hijo adoptivo de Carboneros y embajador del proyecto, quien recomendó expresamente al entonces alcalde Domingo Bonillo y al municipio de Carboneros como sede idónea para el desarrollo del Ecoparque.

Según ha manifestado Antonio Mayoralas, Vicente del Bosque se siente hoy profundamente decepcionado por lo ocurrido, al haberse visto frustrada una recomendación realizada desde la confianza y la convicción en los valores del proyecto.

Un convenio institucional que daba cobertura al proyecto

Tras los contactos iniciales, el Ayuntamiento de Carboneros y la Fundación Lumière firmaron un convenio de colaboración, rubricado por el alcalde Domingo Bonillo, que permitía iniciar formalmente el desarrollo del proyecto en el municipio.

Este acuerdo dio seguridad jurídica y respaldo institucional a una iniciativa que ya contaba con una amplia red de apoyos nacionales e internacionales.

Seis años de trabajo continuado en Carboneros (2018–2024)

Desde 2018, la Fundación Lumière ha desarrollado en Carboneros un trabajo continuado, intenso y acreditado, con el objetivo de convertir al municipio en referente internacional del proyecto EL ACEITE DE LA VIDA.

Durante este periodo, la Fundación ha logrado:

Apoyos institucionales

Apoyo por escrito de todas las Diputaciones Provinciales de España

Apoyo por escrito de todas las Comunidades Autónomas, sin excepción

Un respaldo institucional sin precedentes para un proyecto cultural y solidario nacido en el ámbito rural.

Red de convenios

53 convenios de colaboración firmados con:

Universidades

Instituciones públicas

Entidades culturales

Organizaciones del tercer sector

Impacto mediático

Más de 300 apariciones en prensa escrita y digital

Presencia reiterada en radio y televisión, tanto a nivel nacional como regional

Participación social

1.680 olivos apadrinados, como símbolo de compromiso con la vida y el territorio

Más de 250 entidades y personalidades reconocidas y galardonadas a nivel nacional e internacional

Recursos humanos y económicos

Media de 9 personas trabajando de forma continuada en el proyecto en Carboneros

Inversión acreditada de 480.000 euros, destinada íntegramente al desarrollo del proyecto

Todo ello orientado exclusivamente a posicionar a Carboneros y al Ecoparque como un referente internacional de cultura, solidaridad y concordia.

De la vía institucional a la vía judicial

Ante la imposibilidad de resolver la situación por cauces institucionales, la Fundación Lumière se vio obligada a interponer una demanda ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Jaén, con el objetivo de defender la legalidad del convenio y sus derechos.

La Fundación insiste en que la vía judicial no responde a intereses económicos, sino a la defensa del interés general, de la confianza legítima y de la seguridad jurídica.

La mayor decepción: una promesa incumplida

Según Antonio Mayoralas, lo más doloroso de todo el proceso no ha sido el conflicto político ni la judicialización, sino no haber podido cumplir la promesa hecha al Papa Francisco:

“Seis años de trabajo, apoyos de toda España y un compromiso moral con el Papa Francisco quedaron anulados por una decisión política que antepuso intereses partidistas a los intereses del pueblo”, afirma.

Un proyecto vivo, a la espera de un territorio responsable

Pese a lo sucedido en Carboneros, EL ACEITE DE LA VIDA, el programa “Cuida un Olivo, Cultiva la Vida” y el ECOPARQUE EDUCATIVO POR LA SOLIDARIDAD Y LA CONCORDIA DE LOS PUEBLOS siguen plenamente vigentes.

La Fundación Lumière mantiene su compromiso de encontrar un territorio y unas instituciones capaces de respetar los acuerdos, valorar el trabajo realizado y apostar por un proyecto que trasciende lo local y lo partidista.

