Proyecto solidario "Gepsi te Ayuda", terapias para personas con recursos limitados

Cedipte activa su proyecto solidario de terapias psicológicas "Gepsi te ayuda" para personas con recursos limitados

Cedipte-Psicología, desde el grupo Gepsi y con la colaboración del centro Mentalis, vuelve a activar las terapias psicológicas para personas con recursos limitados que tan buenos frutos dieron el año pasado. En septiembre de 2022 se activa el proyecto "Gepsi te ayuda" para pacientes adultos y terapias de pareja.



Los últimos años han aparecido crisis: económicas, sanitarias, sociales, ideológicas, etc. pero la crisis más camuflada y desconocida es la crisis emocional. La sociedad actual se encuentra en una crisis emocional que necesita de psicólogos para poder afrontarla y superarla.



Los índices de salud mental están indicando que todas las patologías psicológicas y psiquiátricas están subiendo y son necesarios más profesionales de la salud mental.



Cedipte es un centro de psicología clínica que trabaja para ayudar psicológicamente, desde hace más de 15 años, a las personas de Barcelona y otros lugares del mundo en formato presencial u online con tratamientos para niños, adolescentes, adultos y parejas. Centro registrado como consulta sanitaria por el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña. Cedipte es un centro de referencia en la psicología en Barcelona y en toda España, se encargan de formar a psicólogos y psicólogas en el trabajo de las terapias psicológicas para tratar principalmente síntomas de ansiedad, depresión, autoestima, obsesiones, duelos, etc desde una visión ecléctica e integradora.



Cedipte es un equipo de psicólogos en Barcelona licenciados, graduados y colegiados, junto a un equipo de profesionales de la salud y salud mental. También con servicio de logopedia, coaching, prevención, formación, supervisiones a otros profesionales, asesoramientos y psicología forense.



Dirigidos por el prestigioso psicólogo Jordi Isidro Molina, experto en ansiedad, depresión y personas altamente sensibles (PAS), se encargan de ayudar a las personas con sus problemas de salud mental. Él y su equipo de psicólogas y psiquiatría organizan este proyecto solidario para que las personas que no puedan permitirse pagar un terapeuta con las mínimas condiciones de profesionalidad, calidad y validez, y no pueden acceder a la sanidad pública por su saturación, puedan acceder a terapias con protocolos demostrados de eficacia. Estas terapias las realizaran psicólogos y psicólogas estudiantes de Máster dirigidos y coordinados por Jordi Isidro y siempre supervisadas por él y por su equipo de psicólogos con años de experiencia en psicoterapia y referentes en psicología.







Contacto

Nombre contacto: Jordi Isidro Molina

Descripción contacto: Jordi Isidro Molina

Teléfono de contacto: 932325196