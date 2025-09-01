Radiografía del 'pet parenting' en España: 49% de hogares con mascota y La Rioja lidera en bienestar animal

Radiografía del 'pet parenting' en España; el 49% de los hogares tiene mascota y La Rioja lidera la inversión en bienestar animal - Nina Woof

España se ha consolidado como un país pet-friendly en el que casi la mitad de los hogares (49%) vive al menos una mascota, según datos de la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía (AMVAC). El perro es la más popular (tres de cada cuatro mascotas son canes), seguida por el gato. Y si se habla de zonas geográficas, Andalucía y el norte son las regiones con más perros registrados, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este fenómeno no solo refleja el amor por los animales, sino también un cambio en la mentalidad del vínculo emocional con las mascotas. El estudio A Better World for Pets: Radiografía de las mascotas en España, elaborado por Mars Iberia, revela que las generaciones Z y Millenial son las que más interiorizado tienen ese sentimiento, considerando a sus perros y sus gatos verdaderos miembros de la familia.

¿Qué consecuencia tiene este nuevo concepto del pet parenting?

La más notoria es que los dueños están dispuestos a invertir cada vez más dinero en el bienestar de sus mascotas. Y las cifras lo corroboran: en los hogares españoles ya viven más de 28 millones de mascotas; la inversión económica en ellas alcanza los 3.000 millones de euros anuales, según la Red Española de Identificación de Animales de Compañía (REIAC), hay 12.358 empresas dedicadas al sector, según la Asociación Española de la Industria y el Comercio del Sector del Animal de Compañía (AEDPAC), desde clínicas veterinarias hasta tiendas de alimentación y centros de estética, que generan 75.000 empleos directos.

¿Qué regiones invierten más en bienestar animal?

La Encuesta de Presupuestos Familiares 2024, del Instituto Nacional de Estadística (INE), señala que La Rioja lidera este ranking con un gasto medio de 402,95 euros por hogar. Después, le siguen áreas urbanas de alto poder adquisitivo y con mayor población como Cataluña y Madrid, superando ambas los 380 € por unidad de consumo.

En el extremo opuesto, se encuentran comunidades como Extremadura, Canarias y Castilla-La Mancha, en las que el nivel de gasto es inferior a la media nacional, que se encuentra en 292,86 euros por hogar.

Castilla y León y Galicia, que destacan por tener una alta población perruna, ocupan posiciones intermedias, centrando su inversión principalmente en productos especializados de cuidado básico: alimentación, higiene y cuidados veterinarios.

Este aumento generalizado de la inversión en el bienestar animal demuestra cómo ha evolucionado el pet parenting y cómo las mascotas, o perrhijos, ya no son percibidos como animales de compañía, sino como verdaderos miembros de la familia. Y esta filosofía de vida forma parte de la identidad de la marca de accesorios veganos para perros Nina Woof.

Cada vez más, los padres buscan la misma calidad para sus perros que la que demandan para ellos mismos. Este cambio de paradigma está impulsando la inversión en productos de alta gama, sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, lo que refuerza el vínculo entre tutores y su animal de compañía, señala Andrea Núñez, cofundadora de Nina Woof.

Este análisis muestra cómo la inversión en bienestar animal varía a nivel regional, influenciada por las prioridades socioeconómicas y culturales, y cómo España está viviendo un cambio de mentalidad en la relación entre los seres humanos y sus animales.

