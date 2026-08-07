'El ransomware se puede vencer. No pagues el rescate': el nuevo libro de Juan Ricardo Palacio Escobar

El ransomware se puede vencer. No pagues el rescate - Juan Ricardo Palacio Escobar

(Información remitida por la empresa firmante)

El especialista en criptografía aplicada y recuperación de ransomware Juan Ricardo Palacio Escobar presenta una obra basada en más de 30 años de experiencia profesional y 20 casos reales que desmonta uno de los mayores mitos de la ciberseguridad: que pagar el rescate es la única salida

Madrid, 7 de agosto de 2026.- Cuando una organización sufre un ataque de ransomware, la presión es inmediata. Sistemas paralizados, operaciones detenidas y una cuenta regresiva impuesta por los ciberdelincuentes obligan a tomar decisiones críticas en cuestión de horas. Durante años, la narrativa dominante ha reducido ese escenario a dos alternativas: pagar el rescate o perder definitivamente la información.



Con la publicación de El ransomware se puede vencer. No pagues el rescate, Juan Ricardo Palacio Escobar plantea una visión diferente: existe una tercera vía, la recuperación real por medios técnicos, forenses y operativos, sin financiar al atacante.



Un libro basado en la experiencia, no en la teoría

La obra reúne el conocimiento de Juan Ricardo Palacio Escobar, ingeniero electrónico y consultor de ciberseguridad con más de 30 años de experiencia en recuperación ante desastres y 14 años especializados en recuperación de ransomware, criptografía aplicada y análisis forense digital.



Sus equipos han asistido a más de 1.800 organizaciones en todo el mundo. Esa experiencia se refleja en una obra que explica cómo funcionan por dentro los esquemas de cifrado empleados por los grupos de ransomware, dónde fallan sus implementaciones y cómo determinadas debilidades pueden abrir oportunidades reales de recuperación.



Entre los aspectos técnicos desarrollados destacan los generadores pseudoaleatorios (PRNG) débiles, las claves expuestas en memoria, la reutilización de keystreams y el cifrado parcial. El libro incorpora además 20 casos documentados que muestran cómo estos errores pueden convertirse en vías de recuperación mediante análisis criptográfico y forense.



Una obra para quienes deben decidir bajo presión

El libro está dirigido a quienes deben actuar cuando una organización enfrenta una crisis: CEOs y consejos de administración que deben decidir si pagar; CISOs y CTOs que necesitan comprender el ataque para contenerlo; abogados corporativos y aseguradoras que gestionan riesgo y responsabilidad; e investigadores y equipos forenses interesados en la ingeniería detrás de la recuperación.



En lugar de limitarse a describir cómo operan los grupos criminales, la publicación ofrece un marco técnico para evaluar si existen posibilidades reales de recuperar los datos antes de recurrir al pago del rescate.



"Un ataque de ransomware no es el final de la historia. Es un problema de ingeniería. Y todo problema de ingeniería tiene solución" Juan Ricardo Palacio.



Cambiar la conversación sobre el ransomware

Más allá de su componente técnico, El ransomware se puede vencer. No pagues el rescate busca cambiar la conversación sobre la ciberextorsión. La recuperación no debe entenderse únicamente como una cuestión económica o de negociación, sino como un desafío técnico que exige conocimiento especializado, análisis criptográfico y metodología forense.



La propuesta central es clara: antes de financiar al atacante, las organizaciones deben evaluar técnicamente sus opciones de recuperación.



El ransomware se puede vencer. No pagues el rescate ya está disponible en formato digital a través de Amazon.



Sobre Juan Ricardo Palacio Escobar

Juan Ricardo Palacio Escobar es ingeniero electrónico y consultor de ciberseguridad con más de 30 años de experiencia en recuperación ante desastres y 14 años especializados en recuperación de ransomware, criptografía aplicada y análisis forense digital.

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