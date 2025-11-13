Regalos que se leen: propuestas de SM para lectores infantiles

(Información remitida por la empresa firmante)

SM presenta su selección de libros para esta Navidad: propuestas que combinan entretenimiento, valores y desarrollo emocional para niños de 3 a 12 años, porque regalar un libro en Navidad es una apuesta segura por el entretenimiento con propósito.

Los índices de lectura infantil se mantienen al alza: más del 82 % de los niños entre 6 y 9 años lee voluntariamente en su tiempo libre, según el último Barómetro de Hábitos de Lectura.

La Literatura Infantil y Juvenil representa ya el 16 % del mercado editorial en España, consolidándose como uno de los géneros más valorados por familias y educadores.

Regalar un libro en Navidad es más que un detalle: es una forma de alimentar la curiosidad, fortalecer el vínculo familiar y dejar una huella emocional duradera. Leer desde edades tempranas favorece el desarrollo cognitivo, lingüístico y emocional, y se convierte en una fuente inagotable de inspiración, disfrute y aprendizaje compartido.

El contexto lector en España es cada vez más favorable. Según el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros 2025, el 65,5 % de la población lee libros en su tiempo libre y más de la mitad (51,2 %) son lectores frecuentes. Además, el 82,5 % de los niños entre 6 y 9 años declara leer por ocio, un dato especialmente significativo para estas edades clave. También crecen los formatos: el 31,7 % de la población lee en digital y el 7,9 % escucha audiolibros.

Con estos datos, queda claro que regalar un libro sigue siendo una elección con sentido: no se trata solo de un objeto, sino de una oportunidad para crear momentos de encuentro, reflexión y crecimiento, tanto individual como colectivo.

EL CONCURSO DE PAPÁ NOEL Texto: Maxime Gillio Ilustraciones: Benedetta Capriotti 196 págs. 14,50€. De 6 a 9 años

Un libro de Adviento con un capítulo para cada día diciembre hasta la llegada de Papá Noel.¡Papá Noel ha organizado un gran concurso! ¿Sueñas con acariciar a un reno? ¿Te encantan los árboles de Navidad? ¿Participarías en una carrera de trineos? ¡Entonces este concurso es para ti! Apúntate y, si ganas, podrás repartir regalos la noche del 24 de diciembre... ¡Papá Noel te espera!

LA MAGIA DE LA NAVIDAD Texto: Mathilde Paris Ilustraciones: Marine Gosselin 196 págs. 14,50€. De 6 a 9 años

Un libro de Adviento con un capítulo para cada día diciembre hasta la llegada de Papá Noel. La Navidad en Jutelandmökk es más mágica que en ningún otro lugar del mundo. Pero este año, algo no va bien... ¿Dónde ha ido a parar el espíritu navideño? Los niños lo tienen claro: ¡alguien está detrás de todo esto! Y ahora Guille, Ada, Mario y Cleo tendrán que salvar la Navidad y devolver la magia a su pueblo.

EL PALACIO DE LOS UNICORNIOS

Texto e ilustraciones: Helen Catt

32 págs. 23€. De 4 a 6 años

Un libro sobre el palacio de los unicornios, con una caja que contiene más de 30 figuras en 3D para montar el palacio y jugar con sus habitantes.

BUSCA EN EL PAÍS DE LOS CUENTOS

Texto e ilustraciones: Emmanuelle Lepetit

12 págs. 17,95€. De 4 a 6 años

Libro con solapas que invita a los protagonistas de los cuentos clásicos como Alicia, Aladino, Cenicienta, la sirenita Ariel, Peter Pan y el Gato con Botas a buscar un objeto precioso para que cada uno de sus cuentos pueda terminar.

PACK UN CUENTO PARA CADA LETRA

Autora: Carmen Gil Martínez Ilustradora: Natascha Rosenberg

360 págs. 22,95€. De 3 a 5 años

Este pack contiene un libro recopilatorio de 29 cuentos en letra mayúscula, uno por cada letra del abecedario, ideado para que los niños que están aprendiendo a leer y escribir distingan las grafías y sonidos de cada letra y aprendan a reconocerlas. Y además, 29 tarjetas educativas de cada letra con una propuesta de juegos y actividades que ayuden al niño en el proceso de aprendizaje del abecedario.

POLICÁN 13. ÉRASE UNA VEZ JOSELITO

Autor e ilustrador: Dav Pilkey

224 págs. 14,50€. A partir de 6 años

Policán, protagonista de esta éxitosa saga infantil, es mitad perro mitad humano. Y además es un policía estupendo, pero a veces, no puede controlar sus instintos más caninos. En nueva aventura los cuquialiens del espacio se acercan a la Tierra con muy malas intenciones... ¿Lograrán detenerlos Policán, Joselito y su panda de amigos? ¿Vencerán la bondad y la valentía, como siempre? Y, sobre todo, ¿qué tiene que ver la infancia de nuestros héroes con todo esto? ¡Descúbrelo en este irresistible comicazo!

EL GRAN LIBRO-JUEGO DE NAVIDAD

Texto e ilustradora: Charlotte Ameling

16 págs. 17,95€. Entre 4 y 6 años

Un libro-juego con temática navideña que contiene 5 juegos, tableros y fichas para que los niños se diviertan mientras esperan la llegada de Papá Noel.

JAQUE MATE. TÁCTICAS Y SECRETOS DEL AJEDREZ

Texto: James Canty III Ilustraciones: Brian Lamber

128 págs. 17,95€. A partir de 6 años

¿Quieres adentrarte en el increíble mundo del ajedrez? He aquí la mejor guía para conocer las reglas y los fundamentos de este clásico juego. Con ayuda del maestro James Canty III, podrás hacer una apertura perfecta, poner trampas infalibles y conocer a las mentes más brillantes de este estratégico deporte.

EL QUIJOTE EN VERSO Autor: Juan Muñoz Ilustraciones: Javier Andrada 136 págs. 12,50 €. De 6 a 12 años

Cuatro siglos después de que Cervantes escribiera El Quijote, el gran clásico de la literatura española revive con nuevos bríos gracias a la pluma de Juan Muñoz, maestro del humor literario y autor de emblemáticos personajes como Fray Perico y su borrico o el Pirata Garrapata. En esta versión rimada, publicada por SM, Muñoz reinterpreta los episodios más emblemáticos de la obra cervantina con ingenio, gracia y un ritmo irresistible.

