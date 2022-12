Repara tu Deuda Abogados cancela 36.413€ en Barcelona (Catalunya) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 12 de diciembre de 2022

El despacho de abogados es pionero en la aplicación de esta ley al haber sido creado en el año 2015

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado otra cancelación de deuda en Barcelona (Catalunya). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de lo Mercantil nº11 de Barcelona (Catalunya) ha dictado exoneración del pasivo insatisfecho en el caso de Víctor Gutiérrez, que había acumulado una deuda de 36.413 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA



El exonerado, visiblemente emocionado, explica en un video en el que se le hace entrega del auto que se siente "aliviado y muy contento" ya que para él esto es "volver a nacer". Reconoce que la solución ha sido rápida y por esta razón recomendaría a otras personas acudir al despacho de abogados y acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. VER VIDEO



En su caso, el origen del sobreendeudamiento viene de la solicitud de créditos para abrir una cafetería que regentó en el año 2019, siendo autónomo. Los resultados del negocio no fueron los deseados y tuvo que ir solicitando más créditos para mantenerlo. Sin embargo, la situación se le hizo insostenible. Posteriormente tuvo que buscar trabajo pero con los ingresos no podía asumir sus deudas.



Como explican los abogados de Repara tu Deuda, "España tardó en incorporar a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo previsto para la cancelación de la deuda de las personas físicas. De esta forma, cumplía con la Recomendación de la Comisión Europea de 2014 en la que le instaba a poner en marcha el mecanismo de segunda oportunidad".



Esta legislación tiene aún mucho camino por recorrer. Con origen en Estados Unidos, donde lleva aplicándose más de 100 años, cada vez más personas solicitan acogerse a ella para empezar una nueva vida desde cero. Más de 20.000 particulares y autónomos han puesto su caso de sobreendeudamiento en sus manos, confiando en salir de la desesperante situación en la que se encuentran.



El despacho de abogados se dedica desde sus inicios a la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. Su alto grado de especialización le ha llevado a convertirse en el líder del mercado de cancelación de deudas de particulares y autónomos al superar la cifra de 110 millones de euros exonerados.



Esta legislación les permite quedar exonerados de su deuda si previamente cumplen con una serie de requisitos. Entre ellos, el importe no puede ser superior a los 5 millones de euros y deben ser considerados deudores de buena fe.







