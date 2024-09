Repara tu Deuda Abogados cancela 39.378 € en Alicante con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)



La exonerada percibe una pensión por incapacidad permanente que no le ha permitido hacer frente a todas sus deudas.

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 39.378 euros en Alicante (Comunidad Valenciana) aplicando la Ley de Segunda Oportunidad.

Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: "la deudora tenía un salario que era el doble de la pensión que percibe actualmente. Además, tenía cuatro pagas extras y cinco pagas más los dos últimos años. No obstante, sufrió una enfermedad que le llevó a un estado de incapacidad permanente. Se vio obligada a cesar en su puesto de trabajo. Por todo ello, no ha podido hacer frente a los pagos que ya tenía pendientes".

Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, la mujer puede empezar de nuevo sin deudas tras dictar el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 de San Vicente del Raspeig (Alicante) la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en su caso, con lo que queda liberada.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su tarea como despacho especializado en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en septiembre de 2015, mismo año en el que se aprobó esta herramienta en España. En todo este tiempo, ha logrado superar la cifra de 270 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

El despacho de abogados asesora a sus clientes de forma previa para comprobar si son potenciales beneficiarios de la Ley de la Segunda Oportunidad. Ya son más de 26.000 los particulares y autónomos que han acudido a los servicios de Repara tu Deuda para empezar desde cero. Son precisamente quienes han acabado el proceso los que en muchas ocasiones recomiendan a otros empezarlo cuanto antes.

Para acceder a la Ley de la Segunda Oportunidad, es necesario cumplir una serie de requisitos. En líneas generales, basta con que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años y que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia. Además, un elemento fundamental es que se actúe de buena fe durante todo el tiempo que dura el procedimiento, demostrando que no es que no quiera pagar, sino que no puede hacerlo por la situación económica en la que se encuentra.

El despacho ofrece en paralelo analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. En esta línea, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

