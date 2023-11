Repara tu Deuda Abogados cancela 44.967€ en Jaén (Andalucía) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Jaén, 2 de noviembre de 2023.

Él y su mujer fueron despedidos por culpa del COVID-19 y empezaron a cobrar algo menos de 1.000 euros

El Juzgado de Primera Instancia nº3 de Jaén (Andalucía) ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de un hombre que ha quedado así exonerado de una deuda de 44.967 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA



Como explican los abogados de Repara tu Deuda, "su estado de insolvencia se originó debido a la COVID-19. Tanto él como su mujer fueron despedidos de su trabajo. Empezaron a cobrar poco menos de 1.000 euros mensuales. Los ingresos de la unidad familiar disminuyeron en más de la mitad y, por ende, tuvieron que solicitar diversos préstamos para poder cubrir sus gastos más básicos con la intención de poder devolverlos. No obstante, la situación se les hizo insostenible y el deudor se vio en la situación de dejar de abonar las cuotas de los préstamos solicitados ya que no podían hacer frente más que a los gastos básicos".



La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Parlamento de España en el año 2015. Si bien es verdad que algunas personas desconocen la existencia de esta herramienta que pretende ofrecer una solución a todos los problemas de insolvencia de particulares y autónomos, lo cierto es que cada vez son más quienes acuden a ella.



Más de 20.000 personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España han puesto su caso en manos del despacho de abogados para empezar una nueva vida desde cero. Esto ha supuesto que, hasta la fecha, ya se ha conseguido la cancelación de más de 170 millones de euros, si bien se prevé que esta cifra continúe aumentando como consecuencia del elevado número de expedientes que ya se encuentran en marcha.



Una de las claves para triunfar en el proceso es ponerse en manos de un despacho de abogados con experiencia demostrable a través de sentencias. Por esta razón y, para ofrecer ciertas garantías a sus clientes y a los potenciales, Repara tu Deuda Abogados publica todos los autos dictados por los juzgados españoles de los casos en los que ellos han participado.



Bertín Osborne, nueva imagen de Repara tu Deuda Abogados, colabora con el despacho de abogados para que la ley llegue a cada vez a más personas. "Se trata de una legislación -declaran los abogados- que permite a personas que están en situación de insolvencia eliminar las deudas contraídas a las que no pueden hacer frente. Por ello, es fundamental contar con personas conocidas que nos ayuden en esta labor de difusión".



A las personas que no cumplen los requisitos para acogerse al mecanismo de segunda oportunidad, Repara tu Deuda Abogados les ofrece de forma alternativa la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas. El gabinete jurídico analiza los contratos firmados con bancos y entidades financieras para comprobar si existe algún tipo de cláusula abusiva y reclamar así a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.







