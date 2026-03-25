Repara tu Deuda Abogados cancela 661.931 € en Madrid con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

6 nuevos casos de cancelación de deuda gestionados con éxito por el despacho en Madrid

Madrid, 25 de marzo.- Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 661.931 euros de deuda en Madrid. Se trata de seis nuevos casos gestionados satisfactoriamente por el despacho en Madrid.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias de estos exonerados son las siguientes:

1) En Getafe una mujer ha dicho adiós a 259.105 euros de deuda. La concursada perdió su puesto de trabajo, lo que provocó que solicitara financiación. Más tarde, la deudora se divorció, quedándose ella con la custodia de sus dos hijos. Por otra parte, se le estropeó el vehículo que tenía, con lo que se vio en la necesidad de comprar otro coche para poder desplazarse a su puesto de trabajo y al colegio de sus hijos. También, y con el fin de ayudar, avaló un préstamo solicitado por su hermana para la empresa familiar.

2) Otra mujer se ha despedido de 50.167 euros de deuda. Su endeudamiento se originó al quedarse sin empleo y cubrir gastos como alimentación, vestimenta y transporte de Marbella a Madrid con varios productos financieros de tarjetas de créditos. La decisión de regresar a Madrid fue motivada por la búsqueda de nuevas oportunidades laborales después de varios meses infructuosos en Marbella, lo que inevitablemente incrementó sus gastos. La situación se agravó aún más cuando su pareja también perdió su empleo ya que su salario era fundamental para hacer frente a los pagos de sus obligaciones financieras. Ante estas circunstancias, se vio en la necesidad de solicitar un préstamo adicional para cubrir las cuotas impagadas y hacer frente a los gastos derivados de la enfermedad de su madre, de quien se hizo cargo junto con sus familiares más directos (padre y hermanos). Posteriormente, logró encontrar un nuevo empleo, pero éste resultó insuficiente para cubrir la totalidad de las deudas acumuladas.

3) 39.434 euros es la cantidad cancelada por una mujer. Su insolvencia se originó cuando llegó a España. Durante los primeros meses no logró encontrar empleo, por lo que usó todos sus ahorros para cubrir sus necesidades básicas y las de su hija. Esta situación se prolongó en el tiempo. Meses más adelante consiguió trabajo, pero tenía un salario bajo que no le permitía hacer frente a todo. Se vio en la necesidad de recurrir a créditos rápidos, así como a tarjetas de crédito para subsanar las circunstancias que no podía cumplir con sus limitados ingresos. Más adelante, la deudora consiguió un segundo trabajo, convirtiéndose en una persona pluriempleada. Aun así, sus ingresos no eran suficientes para pagar los gastos ineludibles más básicos y poder hacer frente a las cuotas de los préstamos solicitados. Adicionalmente, a pesar de los esfuerzos realizados, se le presentaron imprevistos como el aumento del precio del alquiler del piso, que le llevó a una mudanza y otros gastos derivados. Se vio en la necesidad de recurrir a más préstamos para pagar sus gastos y amortizar algunos de los solicitados. La deudora intentó llegar a acuerdos de pago con sus acreedores. Sin embargo, no le fue posible debido a que las entidades se negaron rotundamente a cualquier diálogo para alcanzar una solución.

4) En Torrejón de Ardoz, una mujer ha cancelado 17.878 euros. Necesitó financiación para iniciar un negocio de trajes de novia y fiesta. Debido a la situación de pandemia sufrida, tuvo que cerrarlo al no obtener rentabilidad alguna. Posteriormente, sin capacidad económica para hacer frente a esos créditos ni a sus necesidades básicas, solicitó nuevos créditos para cubrir la financiación solicitada. Finalmente, su acumulación le llevó a la actual situación de insolvencia y sobreendeudamiento.

5) 88.523 euros es el importe liberado por otra mujer. Sufrió una extinción de su relación laboral en su antigua empresa. Tras este suceso la parte deudora estuvo cerca de dos años con una prestación por desempleo del SEPE mientras estudiaba para su reinserción laboral, lo que finalmente logró. Solicitó créditos que utilizó principalmente para la compra de un vehículo para poder desplazarse a los centros de trabajo a los que le destinaban los meses que debía ir fuera. La señora dependía de un único ingreso y el alquiler de la vivienda empezó a ser un problema cuando el propietario subió los precios con el IPC, ya que ella que no tenía los ingresos suficientes para hacerles frentes. Meses después la parte deudora solicitó microcréditos para asumir todos los gastos familiares. Por desgracia, no logró revertir la situación.

6) 206.824 euros es el importe exonerado por un hombre. Necesitó financiación para cubrir gastos familiares ya que, como consecuencia de la crisis económica de 2008, perdió su puesto de trabajo. Debido a la falta de pago de la hipoteca, hizo la entrega de la vivienda, pero le quedó un remanente hipotecario.

La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España hace 10 años. En todo este tiempo, el despacho ha logrado alcanzar la cifra de 415 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. Para ser beneficiario de esta herramienta, es necesario que el concursado actúe de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos, que no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años y que se encuentre en un estado actual o próximo de insolvencia.

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