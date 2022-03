Repara tu Deuda cancela 18.174€ en Esplugues de Llobregat (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad

El despacho de abogados es líder en el mercado de cancelación de deudas mediante la Ley de Segunda Oportunidad

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 18.174 euros en Esplugues de Llobregat (Barcelona, Catalunya) aplicando la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA.

Se trata del caso de GG, divorciada y con dos hijas a su cargo. Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: “los problemas financieros de la concursada arrancan de los compromisos económicos contraídos durante el matrimonio ya que avaló a su marido, el cual no había podido asumir las deudas al perder su trabajo. Después del divorcio, ella no consiguió hacer frente a las deudas con su salario. Además, la concursada corrió con los gastos del hogar y la manutención de una hija menor que estaba estudiando. Por tanto, se vio inmersa en una situación de insolvencia no buscada ni deseada”.

Gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, la exonerada puede empezar una nueva vida sin deudas, tras el dictamen del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Esplugues de Llobregat (Barcelona, Catalunya).

Repara tu Deuda Abogados puso en marcha su actividad en el mismo año 2015 en el que fue aprobada esta herramienta en el Parlamento. Desde entonces, ha realizado una labor de difusión de esta ley por toda España para llegar al mayor número de beneficiarios posibles. Más de 18.000 particulares y autónomos han puesto su caso en manos del despacho de abogados para poder cancelar sus deudas y poder vivir liberados.

En estos momentos, Repara tu Deuda Abogados ha superado la cifra de 70 millones de euros en concepto de exoneración de deuda de sus clientes. Lo ha hecho a través de la aplicación, de forma pionera en nuestro país, de la Ley de la Segunda Oportunidad. Además, este grado de experiencia le hace ofrecer a sus clientes garantías de éxito en sus casos. En este sentido, hay que afirmar que muchos de los exonerados explican en primera persona su historia para dar esperanza a quienes han decidido comenzar el proceso y a aquellos que están pensando en empezar.

Para que las personas en situación de sobreendeudamiento puedan acceder a la Ley de la Segunda Oportunidad, es fundamental cumplir una serie de requisitos. Entre los más destacados están que el importe de la deuda no sea superior a los 5 millones de euros, que el concursado haya intentado alcanzar un acuerdo para el pago a plazos de la cantidad debida y que el juez considere que el deudor ha actuado de buena fe.

