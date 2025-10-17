Residencial Palau participará en WeMind 2025 para impulsar el debate sobre innovación y modelos de cuidado

(Información remitida por la empresa firmante)

Residencial Palau participará en el WeMind International Forum 2025, que se celebrará en el World Trade Center Barcelona, un encuentro internacional de referencia en los ámbitos de la longevidad, la salud mental y la neurociencia

España, 17 de octubre de 2025.- Organizado por WeMind Cluster, el foro reunirá a más de 500 profesionales y entidades del sector sociosanitario tanto públicos como privados con el objetivo de compartir conocimiento, explorar tendencias y promover soluciones innovadoras en el ámbito del bienestar y el cuidado de las personas mayores.



Como parte de su participación, Residencial Palau estará presente en dos sesiones de alto nivel que abordarán los retos y oportunidades asociados a la transformación de los modelos de atención.



La primera sesión, titulada "Innovative and disruptive vision on living, care and wellbeing for people living with severe dementia", contará con la intervención de Eloy Van Hal, fundador de The Hogeweyk (Países Bajos), reconocido internacionalmente por su enfoque pionero en el cuidado de personas con demencia. Van Hal presentará una visión transformadora sobre cómo entornos diseñados desde la cotidianidad y la autonomía pueden mejorar el bienestar emocional y la calidad de vida de los residentes, promoviendo la dignidad y la participación activa.



La segunda sesión, "New standards of care for the future: provide care in a community and home environment", reunirá a Nuno Santos Lopes (Nightingale Hammerson), Walter Coffey (The Eden Alternative) y nuevamente a Eloy Van Hal. El panel reflexionará sobre cómo trasladar los valores de la atención institucional al entorno doméstico y comunitario, poniendo en el centro la atención personalizada y los entornos de vida significativos.



El WeMind International Forum se ha consolidado como un espacio de encuentro para los agentes que integran el ecosistema de la autonomía personal: centros de investigación, startups, empresas, administraciones públicas y entidades del tercer sector. Su edición anterior alcanzó altos niveles de satisfacción entre los asistentes, destacando por su capacidad de generar reflexión estratégica y colaboración intersectorial.



La participación de Residencial Palau en este encuentro internacional refuerza su compromiso con la innovación, la humanización de los cuidados y la mejora continua en la atención a las personas mayores. La entidad se posiciona así como un actor activo en el debate global sobre longevidad, bienestar y sostenibilidad social, contribuyendo a impulsar modelos de atención más integradores, flexibles y centrados en la persona.







