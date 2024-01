La revolución de la Inteligencia Artificial en el turismo a debate en Birratour 2024

(Información remitida por la empresa firmante)

Más de 300 creadores de contenido de viajes estarán presentes en la undécima edición de Birratour, un evento clave para la industria del turismo digital que traspasa fronteras. Este veterano afterwork, con una década de historia, se celebrará el próximo 25 de enero en Madrid en el marco de la Feria Internacional de Turismo

Madrid, 18 de enero de2024.- ¿El futuro del turismo está en la inteligencia artificial?, ¿será ChatGPT el nuevo y definitivo prescriptor de viajes?, ¿disminuirá la influencia actual que ejercen los creadores de contenido de viajes en sus canales a la hora de elegir un destino?



Estas y otras cuestiones claves se abordarán en Birratour 2024, la gran cita anual de los creadores de contenido de viajes de habla hispana que se celebrará el próximo 25 de enero en Madrid en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR).



En esta undécima edición de Birratour, la revolución de la inteligencia artificial en el turismo estará muy presente, ya que hay muchas preguntas que aún no tienen respuesta y que afectan directamente al trabajo de los más de 300 blogueros, instagramers, youtubers, tiktokers y podcasters que se reunirán en el mayor evento para influencers de viajes que se celebra en España.



Algoritmos avanzados que analizan historiales de reservas y preferencias de viaje para proporcionar recomendaciones personalizadas, aplicaciones que transforman la forma en que los turistas abordan y disfrutan de sus escapadas, el auge de la realidad virtual que permite explorar digitalmente un destino antes de visitarlo…



Para Iosu López, experimentado vídeo periodista, creador de contenido profesional en Mochileros TV y principal organizador de este evento, "la IA ha llegado para quedarse, así que tendremos que esforzarnos más para poner en valor nuestro trabajo como principal fuente de inspiración viajera. En cualquier caso, no creo que los bots empañen la credibilidad y confianza que nos hemos ganado seguidor a seguidor".



Birratour, el mejor escenario para ver y ser visto

Conscientes del valor de Birratour como altavoz turístico y del enorme impacto digital que genera, muchas marcas estarán presentes en el principal afterwork de la gran semana de los viajes para impulsar su branding.



Es el caso Mondo, una reputada compañía de seguros de viajes que repite por quinto año consecutivo como patrocinador principal, y que aprovechará este evento en el que prima la colaboración y el intercambio de experiencias para difundir una máxima indiscutible: la necesidad de viajar con un buen seguro que cubra cualquier percance que los viajeros puedan sufrir.



El evento viajero más popular del panorama digital también volverá a contar con el apoyo de LATAM Airlines, la aerolínea líder que conecta España con Sudamérica abre en julio de 2024 su nueva ruta Madrid-Bogotá- manteniendo su compromiso con la sostenibilidad, inclusión, diversidad y el confort en los viajes, y con Gijón, un destino nacional ideal para una escapada en cualquier época de año que ahora está más cerca que nunca gracias a la alta velocidad.



Hablando de transportes y turismo sostenible, RENFE, la principal empresa de transporte ferroviario de pasajeros y mercancías de España, se une a #MondoBirratour para amplificar el reto que se ha propuesto: ser el operador de referencia en movilidad más allá de nuestras fronteras con el objetivo de llegar a París este 2024.



Por su parte, Mahou-San Miguel, la compañía cervecera líder en España, volverá a llenar de sabor este punto de encuentro para los amantes de los viajes que se ha convertido en el principal foro para conocer las últimas tendencias en el sector de los viajes.



Otras marcas que también estarán presentes en Birratour 2024 son la editorial Lonely Planet, la reputada escuela School of Travel Journalism y herramientas de automatización como FindThatLead y Scrab.in.



Emisor: Birratour.com

Videos:

https://www.youtube.com/watch?v=DWrqIBnu...

https://www.youtube.com/watch?v=PBO7CE3ew-Y&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fbirratour.com%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title

Contacto

Nombre contacto: Iosu Lopez Cia

Descripción contacto: Tsunami Digital

Teléfono de contacto: 686190322