Roberto Santiago comparte su último lanzamiento en un macroencuentro digital con más de 3000 niños

SM ha organizado unas conferencias escolares multitudinarias con el escritor que cuenta con más seguidores infantiles. Mañana, miércoles 3 de junio, y este jueves hablará de su nuevo libro con más de 2000 niños. La próxima semana, el 10 de junio, volverá a repetir la acción con otros 1000 escolares de toda España.

Santiago ha escrito el primer crossover de literatura infantil que junta sus dos exitosas colecciones de aventuras. Los Futbolísimos y Los Forasteros del Tiempo se encuentran en La aventura de los Balbuena con los inventores del fútbol, que llega a las librerías el próximo 17 de junio.

Madrid, 2 de junio de 2020.- Más de 2000 escolares tendrán esta semana un invitado muy especial a sus clases online: Roberto Santiago. El escritor con más seguidores infantiles realizará un macroencuentro digital para desvelar qué hay detrás de las aventuras que más les enganchan, de dónde surge la creatividad, y cómo escribe las historias que han convertido a nueve niños y niñas que juegan al fútbol y resuelven misterios en un fenómeno literario con más de tres millones de ejemplares vendidos en España.

El creador de Los Futbolísimos reconoce que lo que más ha echado en falta en este confinamiento ha sido el contacto directo con los lectores. Así que el próximo miércoles, 10 de junio, repetirá este macroencuentro digital con más de 1000 niños de toda España. "Aprovecharé para hablar del nuevo libro; voy a descubrir algunos secretos. Pero lo que más me gusta de estos encuentros es que los propios niños me pregunten, me den ideas, me hagan sugerencias para otros libros, que es lo que más me enriquece como escritor", explica Santiago.

El origen del primer crossover de literatura infantil

Los Futbolísimos y Los Forasteros del Tiempo, la otra colección de aventuras de Roberto Santiago en SM, se unen en el que es el primer crossover de literatura infantil: La aventura de los Balbuena con los inventores del fútbol, que llegará a las librerías el próximo 17 de junio.

Vamos a poder ver juntos a los personajes de las dos sagas en una aventura increíble en el Londres victoriano. El Londres de la niebla, de Sherlock Holmes y de Charles Dickens, una época apasionante para Santiago. La idea del crossover viene de muy atrás, cuenta su autor. "Es algo natural puesto que Los Forasteros del Tiempo nacieron en el volumen 7 de Los Futbolísimos. El misterio del penalti invisible". Y ahora vuelven a reunirse en un día muy especial, el 8 de diciembre de 1863, el día que nació el fútbol moderno.

Los Balbuena aterrizan frente a la famosa Taberna Freemason’s, donde se inventó el fútbol. Allí “Las Ratas” (la banda más peligrosa de la City) secuestrarán a Sebastián y Mari Carmen, y les retarán a un partido en el que está en juego su supervivencia. Para solucionar el embrollo, deciden viajar en el tiempo y pedir ayuda a unos viejos amigos: el Soto Alto F.C.

Dos colecciones con valores como el trabajo en equipo y la igualdad

"Ha sido muy divertido, apasionante y emocionante juntarlos", reconoce su creador, que comenta que lo que más le ha gustado ha sido ver cómo los personajes que conoce desde hace tanto tiempo se relacionaban entre ellos. Y aunque no ha habido rivalidad, sí han aparecido algunas fricciones entre algunos. "¿Os imagináis qué puede pasar entre Anita, la empollona de Los Futbolísimos, y Susana, la sabelotodo de Los Forasteros?, ¿se llevarán bien?, pregunta, entre risas, Roberto Santiago.

Los Forasteros del Tiempo y Los Futbolísimos. La aventura de los Balbuena con los inventores del fútbol seguirá transmitiendo valores esenciales como el trabajo en equipo, la empatía con los diferentes y la igualdad entre todas las personas. Los valores de estas colecciones de literatura infantil son otra de las muchas razones para acercarse a este nuevo libro, en el que habrá más de un descubrimiento para los seguidores de las dos series.

Para Roberto Santiago, con esta unión se ha cumplido un sueño increíble que ha sido posible, sobre todo, por los miles de lectores que lo siguen historia tras historia. "Los mejores lectores del mundo", a los que les da las gracias por estar ahí y seguir leyendo. La colección Los Futbolísimos, con 17 ejemplares en el mercado, el último: El misterio de las botas mágicas, sobrepasa los tres millones de ejemplares vendidos en España, y ha sido traducida a una docena de idiomas. El último, el farsi, por lo que en Irán hay lectores que disfrutan con niñas y niños que juegan juntos al fútbol. Por su parte, la colección Los Forasteros del Tiempo, con nueve títulos en el mercado, lleva un millón y medio de ejemplares vendidos en nuestro país, y ha sido traducida al francés, italiano y polaco.

Ver entrevista completa de Roberto Santiago aquí

