Del salmón ahumado al imponente "cangrejo real": Noruega brilla en las mesas por Navidad

Las frías y puras aguas noruegas ofrecen el entorno ideal para el desarrollo de especies marinas excepcionales, auténticas joyas gastronómicas que cada vez ocupan más espacio en las celebraciones navideñas de millones de hogares. Desde el salmón y el bacalao fresco de acuicultura -disponible todo el año- hasta una amplia gama de mariscos, los productos del mar noruegos son sinónimo de frescura, sostenibilidad y excelencia, explican desde el Consejo de Productos del Mar de Noruega en España

Madrid, 17 de diciembre de 2025.-

Entre los imprescindibles de estas fechas destaca el salmón ahumado. "Es el producto estrella de la Navidad. Su consumo se dispara: cerca del 90 % de los hogares lo incluyen en sus menús festivos, y la mayoría lo prefiere ahumado. Es versátil, sofisticado y fácil de preparar, lo que lo convierte en protagonista indiscutible", afirma Tore Holvik, director del Consejo de Productos del Mar de Noruega en España.



"La riqueza que ofrece nuestro entorno es incomparable y explica por qué Noruega es el segundo exportador mundial de productos del mar. Además, chefs y amantes de la gastronomía eligen estos productos porque difícilmente encontrarán una calidad similar en otro lugar", añade.



La curiosidad por descubrir nuevas propuestas premium ha abierto la puerta a mariscos exóticos y exclusivos, como el cangrejo de las nieves, el buey de mar, las cigalas o el imponente cangrejo rojo real, que puede alcanzar hasta 1,5 metros de envergadura, de extremo a extremo.



1.- Sabroso y suculento, el cangrejo rojo real de Noruega es un marisco exquisito y exclusivo. Este selecto crustáceo crece lentamente en las gélidas aguas del Ártico antes de ser recolectado por pescadores locales que utilizan pequeñas embarcaciones de bajura y técnicas respetuosas y sostenibles.



2.- El buey de mar noruego es una exquisitez tan demandada como accesible. Este gran crustáceo se desarrolla lentamente en las aguas puras Noruega, y su sabor delicado y su calidad excepcional lo convierten en un producto exclusivo.



3.- El cangrejo de las nieves noruego es un crustáceo de crecimiento lento que se captura con nasas en las aguas remotas, gélidas y cristalinas del Ártico. Con su carne blanca, suave y dulce, el cangrejo de las nieves ofrece una experiencia gastronómica exquisita.



4.- La cigala noruega tiene un sabor sutil y delicioso. Puede encontrarse en casi todo el litoral noruego, cuyas aguas gélidas y cristalinas ofrecen el entorno perfecto para su desarrollo. Es un marisco muy accesible, que combina muy bien con todo tipo de sabores.



5.- La vieira noruega solo se recolecta manualmente. Con un sabor y una textura inigualables, la vieira es una maravilla sin rival en el mar y en la cocina.



