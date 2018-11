El SCF denuncia las arbitrariedades de Adif en la convocatoria de su OEP

Publicado 13/11/2018 10:03:09 CET

El próximo 2 de diciembre se celebrará la convocatoria de OEP de Adif en Madrid, en la cual se puede optar a distintos perfiles profesionales: Factor de Circulación, Ayudante Ferroviario, etc. Hasta aquí todo bien, el problema es que todos los exámenes van a realizarse a la misma hora, mientras que a los opositores se les ha permitido formalizar la solicitud para presentarse a más de uno, abonando las tasas correspondientes y dedicándole el tiempo de estudio necesario

El Sindicato de Circulación Ferroviario ha manifestado mediante carta a la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, los atropellos que se están produciendo en la convocatoria de Oferta de Empleo Público ferroviaria, ya que se va a realizar los exámenes de distintos perfiles a la vez, cuando a los opositores se les ha autorizado a pagar las tasas para presentarse a más de uno.

Eso significa que Adif, aparte de embolsarse las tasas de muchos exámenes incompatibles entre sí, ha permitido que las personas perdiesen el tiempo estudiando distintas convocatorias cuando la empresa sabía que eran incompatible entre sí.

Dicha información no se aclaraba en las bases de la convocatoria publicada el 29 de junio, la cual narraba "los interesados podrán cumplimentar tantas solicitudes de participación como perfiles consideren, pero deberán tener en cuenta que las pruebas selectivas podrán coincidir en el tiempo con los procesos selectivos de otros perfiles de esta convocatoria’ y ‘los interesados deberán efectuar tantos ingresos independientes como perfiles deseen solicitar". En las bases se apunta a que podría coincidir con otros perfiles, pero no se afirma que todos los exámenes coincidirían en el tiempo ya que, si no, sería inadmisible aceptar de una misma persona, el pago de tasas para distintos exámenes.

No ha sido hasta este 7 de noviembre cuando Adif ha publicado en su página web la fecha y lugar de realización de las pruebas selectivas, en la cual se ha podido observar que todas coinciden a la misma hora.

Desde el SCF denunciamos que Adif, no solo no ha procedido al abono de tasas por unos derechos de examen que la empresa ya era consciente que no iban a poder realizarse, sino la poca sensibilidad por permitir la pérdida de tiempo de los opositores en la preparación para dichas pruebas.

