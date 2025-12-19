Seminarios Redforesta, dos citas que impulsan la innovación y sostenibilidad del sector forestal.

Impulso de la innovación y sostenibilidad en el sector forestal. - COMUNILAND SLU

Madrid, 19 de diciembre de 2025.

El próximo mes de febrero, el sector forestal tiene una cita doble con la innovación, el conocimiento y la gestión sostenible en los nuevos seminarios REDFORESTA 2026.

Organizados por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, los eventos se celebrarán en: Huelva – 11 y 12 de febrero de 2026- y Valladolid – 24 y 25 de febrero de 2026. Ambas jornadas se enmarcan en el Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, cofinanciado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Un foro técnico de alto nivel REDFORESTA 2026 está dirigido a profesionales del medio natural, personal técnico de las administraciones, investigadores, empresas, estudiantes y gestores forestales. Las jornadas se centrarán en los principales retos que afronta el sector, desde un enfoque práctico, actualizado y multidisciplinar.