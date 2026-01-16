Sevilla acoge la presentación mundial de la segunda edición del libro Handbook of Heuristics

Presentación del libro Handbook of Heuristics /Second Edition) - OGA

OGA, empresa tecnológica líder en soluciones de Inteligencia Artificial e Investigación Operativa, será la anfitriona de la presentación mundial del libro ‘Handbook of Heuristics’ (Second Edition), referencia académica e industrial en las técnicas de optimización de procesos complejos y publicado por la prestigiosa editorial Springer Nature,

Sevilla, 16 de enero de 2026.

El evento tendrá lugar el jueves 22 de enero de 2026 a las 19:30h. en el Hotel Giralda Center, en Sevilla y contará con la presencia del editor jefe, el Dr. Rafael Martí; el coeditor, el Dr. Mauricio Resende; así como representantes de la editorial Springer y de varios de sus co-autores, referencias internacionales en la investigación aplicada de estas técnicas de tan amplio impacto industrial.

El Handbook of Heuristics, publicado en su primera edición en 2018 por Springer Nature, es considerado por la comunidad científica y profesional internacional como la principal obra de referencia en técnicas heurísticas y metaheurísticas aplicadas a la optimización de procesos complejos. Su segunda edición, lanzada en octubre de 2025, ha registrado ya más de 20.000 visualizaciones en menos de tres meses.

OGA presentará la segunda edición del Handbook of Heuristics el jueves 22 de enero de 2025, a las 19:30h en el Hotel Giralda Center de Sevilla, en el marco de su V Congreso Grupo CÁTEDRA, el Consejo Asesor Tecnológico de la compañía. El acto de presentación, dirigido a la comunidad científica y profesional, interesados y medios de comunicación, se desarrollará en inglés en formato híbrido (presencial y en streaming) y requerirá registro previo a través de la web oficial del evento. Enlace a registro.

Reconocimiento global de OGA a la excelencia aplicada.

Este encuentro no solo acerca a Sevilla la obra más influyente en optimización, sino que también destaca la contribución de OGA, empresa tecnológica especializada en soluciones de Inteligencia Artificial e Investigación Operativa, como única empresa presente con un capítulo en esta segunda edición.

El capítulo, ‘The OGA Company. The Role of Heuristics in Logistic Consulting Services’, resalta el modelo de innovación de la compañía hibridando Inteligencia Artificial e Investigación Operativa para resolver problemas de planificación y optimización a gran escala, un papel pionero en la aplicación práctica de técnicas de optimización heurística en entornos empresariales reales.

La presencia de OGA en este manual de referencia mundial supone un reconocimiento internacional a su liderazgo en el uso de la optimización avanzada para resolver problemas operativos complejos en sectores como la industria, la logística, el retail o la energía.

Según Juan Carlos Rubio, CEO de OGA: “El Handbook of Heuristics es, para nuestra disciplina, lo que una enciclopedia de referencia es para la ciencia. Que OGA forme parte de su segunda edición representa un hito histórico y una validación global del valor de nuestro trabajo: demostrar que la ciencia, bien aplicada, puede transformar industrias enteras”.

Handbook of Heuristics: La “biblia” de la optimización

Publicada por la editorial Springer Nature, líder internacional en divulgación científica y técnica, el Handbook of Heuristics es una obra de referencia académica fundamental que compendia el estado del arte en técnicas de resolución de problemas complejos mediante heurísticas y metaheurísticas.

La primera edición, en 2018, fue dirigida por los reconocidos investigadores el Dr. Rafael Martí, el Dr. Mauricio Resende y el Dr. Panos Pardalos. En su segunda edición, publicada en octubre de 2025, el Dr. Rafael Martí, miembro también del Consejo Asesor Tecnológico de OGA, asume el rol de editor jefe, consolidando la continuidad de una obra que compila las contribuciones más destacadas de los principales expertos en optimización heurística a nivel global y actualizando su contenido con los avances más recientes en optimización de alto rendimiento e inteligencia artificial aplicada.

En este contexto, OGA es la única empresa invitada a participar en este manual con un capítulo propio, un hecho que subraya su posición como referente internacional en la aplicación práctica de la Investigación Operativa (IO) y la Inteligencia Artificial (IA) para la resolución de problemas reales de negocio.

De la investigación al impacto: Grupo CÁTEDRA, Consejo Asesor Tecnológico de OGA.

La presencia de OGA en esta obra consolida una trayectoria marcada por su apuesta por la colaboración entre la ciencia y la industria. En 2022, la compañía creó el Grupo CÁTEDRA, su Consejo Asesor Tecnológico, integrado por 14 catedráticos e investigadores de universidades nacionales e internacionales, entre ellos, los doctores Rafael Martí, Mauricio Resende, Amparo Alonso, Julián Molina, Abraham Duarte o Manuel Laguna, todos ellos referentes mundiales en Investigación Operativa y en Inteligencia Artificial.

El Grupo CÁTEDRA constituye un marco de colaboración y asesoramiento científico-técnico que permite a OGA mantenerse a la vanguardia de la investigación en Inteligencia Artificial e Investigación Operativa. Su aportación es clave para inspirar, orientar y validar el uso de las técnicas, herramientas y enfoques más avanzados en optimización y analítica aplicada.

Gracias a esta relación de intercambio y aprendizaje continuo, OGA impulsa el desarrollo de soluciones de alto valor tecnológico que están transformando procesos productivos, logísticos y de planificación a gran escala, como las soluciones oga.Logistics, oga.Factory, oga.Scheduler, oga.APS y oga.Alchemy, diseñadas para abordar problemas multiobjetivo y multiparamétricos de enorme complejidad.

V Congreso Grupo CÁTEDRA

En este contexto, OGA organiza en Sevilla, los días 21, 22 y 23 de enero de 2026, la quinta edición del congreso anual de su Consejo Asesor Tecnológico, Grupo CÁTEDRA.

El programa del V Congreso Grupo CÁTEDRA incluirá dos jornadas de trabajo internas los días 21 y 22 de enero, con sesiones y debates entre el equipo de OGA y los miembros de su Consejo Asesor Tecnológico.

La presentación mundial del libro Handbook of Heuristics (Second Edition) tendrá lugar el jueves 22 de enero a las 19:30h, en una convocatoria abierta al público y a medios, en formato presencial y en streaming, y para la que será necesaria inscripción previa.

La tercera jornada del congreso, el 23 de enero, girará en torno al OGATHON 4.0, un challenge tecnológico con convocatoria abierta a equipos previamente inscritos y a medios. Los participantes deberán resolver retos de Inteligencia Artificial, Investigación Operativa y Ciberseguridad. Sin duda, una oportunidad excepcional para conectar talento e innovación en un ambiente distendido y con la presencia de destacados expertos internacionales en IA y Optimización asistentes al congreso.