Siete maneras de reescribir el Black Friday desde la formación online

Las instituciones educativas de EDUCA EDTECH Group convierten el Black Friday en un relato compartido donde el descuento es excusa y el verdadero reclamo es la empleabilidad, el prestigio profesional y el propósito

Granada, 28 de noviembre de 2025.- En pleno Black Friday, Euroinnova, INESEM, INEAF, Red Educa, INESALUD, CEUPE y EDUSPORT eligen hablar de futuro profesional y oportunidades, no solo de precios.



Euroinnova: del "añadir al carrito" a "añadir al CV"

Euroinnova, hub de formación online, plantea una idea sencilla pero poderosa: "No añadas productos al carrito, añade formación al CV".



La campaña se desarrolla con el equipo de la institución jugando a adivinar el precio de un producto en tendencia frente al de un curso. El contraste abre la conversación: mismo importe, impacto muy distinto en la vida de quien compra.



El spot de campaña y la web refuerzan ese relato de "compra con propósito": el verdadero valor no está en lo que se agota en horas, sino en la credencial que permanece en el currículum.



INESEM: el outfit que importa es la formación

La business school online lleva el discurso al terreno de la imagen profesional: "consigue la formación que supera cualquier outfit este Black Friday", acompañado del mensaje "Porque no hay mejor primera impresión que estar bien formado".



El giro creativo es claro: por encima del traje está el conocimiento. INESEM se posiciona, así, como la opción para quienes quieren que su mejor carta de presentación no sea la americana, sino sus competencias directivas y técnicas.



Red Educa: renovarse o estancarse

Red Educa lleva el Black Friday al aula con el claim "Renovarse o estancarse, ahí la cuestión". Con humor shakesperiano anima al profesorado a actualizarse y convertir la formación en inversión en su vocación.



INESALUD: cuando lo esencial "no se encuentra en Black Friday"

En el ámbito sanitario, INESALUD rompe el ruido promocional con "No disponible en Black Friday".

La campaña incluye entrevistas a profesionales, compartiendo sus necesidades y retos. A partir de ese material, la marca construye un manifiesto que recuerda que la formación en salud se rige por rigor, actualización constante y compromiso con el paciente.



INEAF: "No Black Friday, Sí Bright Future"

INEAF, institución especializada en fiscal, contabilidad y jurídico, firma "No Black Friday, Sí Bright Future". Esta campaña recoge a docentes explicando el momento en que encontraron "la claridad" sobre su especialización.



El foco no está en la urgencia de comprar, sino en la lucidez de decidir hacia dónde orientar la carrera profesional.



CEUPE: añadir Europa al CV

CEUPE conecta con su fuerte presencia internacional: "Este Black Friday, añade Europa al CV".



Un juego entre grandes ciudades europeas y programas online orientados a la proyección internacional. El mensaje: el descuento es solo la puerta de entrada; el verdadero salto es poder decir que la formación tiene acento europeo.



EDUSPORT: el pistoletazo para "dar el paso"

EDUSPORT utiliza esta fecha como punto de inflexión para quienes quieren profesionalizar su pasión deportiva. La campaña invita a "dar el paso" con un relato protagonizado por perfiles como atletas, entrenadores y los e-sports, subrayando su catálogo multideporte.



Las siete instituciones convierten el Black Friday en prueba de que la mejor oferta es la que sigue sumando valor al CV, pese al paso del tiempo.



