The Central House: la apuesta turística más energizante llega al corazón de Madrid

THE CENTRAL HOUSE

Publicado 25/10/2018 11:40:33 CET

La compañía de alojamiento urbano The Central House© , en alianza con su socio estratégico Forter Unicorp Spain SL, ha comenzado los trabajos para el desarrollo de su primer establecimiento en Madrid, calle Encomienda nº16, cuya finalización está prevista para el primer trimestre de 2020

Ubicado en la zona más castiza y de moda de la capital (La Latina - Lavapiés), comienza la promoción, sobre una parcela de 970 m2, de un moderno y estiloso hostelde categoría premium. El nuevo edificio contará con una estética que fusiona la arquitectura tradicional de la zona centro de Madrid (empleo del ladrillo visto envejecido de estilo neo-mudéjar, balcones característicos de la arquitectura madrileña, recuperación de patios, cubiertas a dos aguas, etc), junto con un renovado estilo vintage propio de los primeros edificios y fábricas industriales de principios de siglo (inserción de vigas de acero, amplios ventanales, portones abatibles, empleo de palillería de madera en la carpintería, pilares de hormigón visto, gran altura libre entre forjados en planta baja, etc), acorde con las más modernas tendencias arquitectónicas en ciudades como New York, Londres o Berlín. El proyecto ha sido elaborado bajo estrictos criterios de sostenibilidad energética, contando para ello con el líder mundial de evaluación y certificación medioambiental BREEAM.

El establecimiento, en sus más de 3.000 m2 de superficie, contará con 53 habitaciones de diferentes tipologías, así como amplias y confortables zona que combina en cada emplazamiento habitaciones privadas (similares a un hotel) con habitaciones compartidas (similares a un hostel) junto con amplias y energizantes zonas comunes cuidadosamente diseñadas.

The Central House es por tanto un modelo mixto de alojamiento que se posiciona en el rango superior dentro del segmento de nuevos hostels de categoría premium, buscando diferenciarse por la alta calidad y singularidad de sus proyectos a través de una propuesta de producto propia y en línea con los valores que abandera la marca TCH:

(i) Sostenible con el medio ambiente: empleando para ello protocolos de eficiencia energética tanto a nivel interno como con proveedores (ii) Accesible: Basado en la interpretación de la filosofía 'Diseño para Todos' (iii) Integrado Localmente: Desarrollando actividades conjuntamente con la comunidad

TCH nace en un entorno cambiante motivado por una demanda turística exigente y plenamente conectada con las nuevas tecnologías, en las que los viajes forman parten de su estilo de vida como forma de conocer personas y culturas.

Para todos ellos, la propuesta que TCH abandera es la de 'Vivir la Ciudad', que se recoge en la promesa corporativa: 'A real urban travel experience'. Compromiso que se construye sobre cuatro sólidos pilares (TCH brand pillars):

1. Ubicaciones céntricas en edificios singulares y emblemáticos.

2. Elaborado diseño tanto a nivel arquitectónico como en la concepción de espacios cálidos y confortables. Para ello, TCH cuenta con el asesoramiento de International Hospitality Projects, compañía líder en la concepción y gestión técnica de proyectos hoteleros en España y con presencia a nivel mundial.

3. Tecnológicamente punteros: WIFI de doble velocidad, salas multimedia, habitaciones y literas de diseño propio preparadas para la conectividad de múltiples dispositivos, uso de dispositivos móviles para numerosas funciones, etc.

4. Desarrollo de experiencias: Bajo su fórmula más personal -Citynizing©-, TCH proyecta genuinas actividades en el entorno local para sus los huéspedes más decididos: Citynizers©

Con este representativo y singular primer activo, The Central House comienza un ambicioso plan para desarrollar establecimientos similares en las principales ciudades de España y Portugal.

