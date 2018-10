COMUNICADO: Top mejores destinos para este año 2018

Actualizado 13/02/2018 9:35:35 CET

Te mostramos los mejores lugares que podrás visitar a lo largo de este nuevo año, así como el medio de transporte más económico para hacerlo.

Madrid, 13 de febrero de 2018.- Pese a que tenemos doce meses para viajar, por motivos obvios son durante el verano o las navidades cuando más se dispara el turismo en las distintas ciudades y países alrededor del mundo. Por lo que nuestra primera recomendación está especialmente pensada, precisamente, para la última etapa del año, así como también la más fría: ¿Te apetece pasar la navidad en Praga?

Praga es una ciudad mágica, que mejora aún más si cabe durante las navidades. Los mercadillos y las luces navideñas típicas de dicha época dispuestas alrededor del caso histórico de la ciudad consiguen embellecerla a niveles totalmente indescriptibles sobre el papel. Tienes que verla en persona y vislumbrar dicho espectáculo visual para comprenderlo. El remate a toda esta parafernalia navideña lo pone, sin duda alguna, el gran árbol erguido en todo el centro de la plaza, decorado por supuesto también según mandan los cánones de esta época del año tan mágica y colorida, que busca contagiarnos a todos del espíritu navideño.

Pasear en plena navidad en Praga por sus mercadillos te hará comprender por qué se vive esta época del año de forma tan especial allí: la tradición que existe por este festejo se respira en el ambiente, y si te dejas llevar, muy probablemente vivas una de las mejores navidades de tu vida, aún y estando en el extranjero.

Visitar México, un destino particularmente atractivo por su gastronomía

No es ningún secreto que turismo y gastronomía están estrechamente relacionados, y por ello es muy común que uno de los muchos atractivos del por qué la gente visita un lugar en concreto pueda llegar a ser la gastronomía típica del mismo. Sobre todo cuando se trata de países lejanos y exóticos. Es lo que ocurre, por ejemplo, con México y su gastronomía. No hace falta ni siquiera que viajemos para ver la gran acogida que tiene en términos generales la comida mexicana, ya que cada vez podemos ver cómo nacen más establecimientos de este tipo en nuestro país. Sin embargo, como la comida de México, nada. Quien ha probado las verdaderas recetas mexicanas sabe que por mucho que las grandes cadenas intenten emularlas, el sabor entre unas y otras dista (y mucho) de ser el mismo. Con esto no queremos decir que la comida de los restaurantes mexicanos no esté buena, sino que siempre les faltará un pequeño toque de calidad que tan solo alguien que conozca la verdadera cocina mexicana puede darle para equipararse a la comida de México real. Por ello, una de nuestras recomendaciones es no solamente que viajes a México, sino que además aproveches este viaje para probar su gastronomía, y si es posible, aprender varias recetas de platillos típicos del país, como bien podría ser el ceviche mexicano, las quesadillas o los frijoles. Así, podrás poner en práctica recetas mexicanas en tu casa y darles tu propio toque particular con el que enriquecerlas.

Y para terminar, y siempre intentando añadir variedad en cuanto a posibilidades para contentar a todo tipo de viajeros, aportamos un destino nacional perfecto para todo tipo de público como es Port Aventura. Perfecto para ser visitado tanto en familia como con amigos o en pareja.

¿Cuál es la mejor época del año para visitar Port Aventura?

Pese a que el parque está abierto prácticamente todos los días del año, existen épocas donde suele ser más acertado hacer una visita. Ya sea porque ofrece precios más competitivos para dicha época del año, o bien porque hay eventos de todo tipo y muy relevantes que merece la pena ver (representaciones y actuaciones varias, noches blancas, fiestas de halloween en Port Aventura, etc.)

Por ello, y si ya has decidido visitar el parque, lo mejor es que planees también muy bien la fecha para hacerlo. Visitar Port Aventura en Semana Santa Clickando aquí es una gran elección, ya que es fiesta, por lo que tendrás varios días libres con los que poder gestionar la visita. Unos días que te harán falta debido a la gran cantidad de atracciones que comprende el lugar a través de sus principales parques complementarios: Ferrari Land y Caribe Aquatic Park. Por lo que será conveniente además que te alojes en alguno de los muchos hoteles de Port Aventura y así puedas relajarte dentro del parque. Pero, sobre todo, disfrutar al máximo de la visita.

El tren como elemento de viaje principal, a tener muy en cuenta

Evidentemente, es imposible visitar lugares como México en tren (al menos directamente), pero otros tantos como Praga o el mismo Port Aventura sí que son perfectamente accesibles en este modo de transporte, el cual está cada vez más de moda debido a lo increíblemente cómodo que es viajar en tren. Además, su precio es también bastante más asequible que si lo comparamos con los aviones, por ejemplo. Y si compramos billetes AVE para viajar, tendremos a nuestra disposición como resultado un transporte de alta velocidad que nos permitirá viajar de una forma económica y confortable.

Encontrar billetes de trenes baratos no te supondrá muy difícil si sabes dónde buscar, ya que a través de internet podrás comparar distintas ofertas y precios, e inclusive ir variando fechas revisando una por una hasta conseguir el mejor precio para tus billetes de AVE.

Autor: Pedro Fernández

Empresa: OlimpoMarketing