La Torta del Casar estrena el 'Círculo de Apoyo' del Museo Helga de Alvear para dinamizar la vida cultural

La DOP Torta del Casar estrena el “Círculo de Apoyo” del Museo Helga de Alvear para dinamizar la vida cultural a través del arte contemporáneo - DOP Torta del Casar

(Información remitida por la empresa firmante)

La DOP Torta del Casar estrena el “Círculo de Apoyo” del Museo Helga de Alvear para dinamizar la vida cultural a través del arte contemporáneo

La DOP Torta del Casar refuerza su compromiso con la promoción de la cultura y la gastronomía en Cáceres a través de este acuerdo

El presidente del Consejo Regulador, Ángel Pacheco: “es de vital importancia unir el dinamismo de la cultura a la gastronomía representada por la Torta del Casar, porque contribuye al desarrollo integral del territorio”

La directora del Museo Helga de Alvear, Sandra Guimarães: “el apoyo de la comunidad y de organizaciones como la D.O.P. Torta del Casar, tan ligadas a nuestro territorio, es vital para que podamos seguir trabajando desde el Museo de forma inclusiva, democrática e innovadora”

Casar de Cáceres, 16 de diciembre de 2025.- El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Torta del Casar ha formalizado este martes, 16 de diciembre, su adhesión a la iniciativa cultural ‘Helga Programa de Miembros’, como primer integrante del ‘Círculo de Apoyo’ del Museo Helga de Alvear. Con este programa filantrópico, el museo cacereño invita a distintos agentes destacados a contribuir a su misión: transformar la vida de las personas a través del arte y formar parte de una dinámica comunidad de personas y organizaciones que comparten la pasión por el arte contemporáneo.

El “Círculo de Apoyo” está formado por colaboradores que desean generar un gran impacto, ayudando al centro a desarrollar su programa de exposiciones, actividades y proyectos educativos a través de sus donaciones. Como contrapartida, los miembros que forman parte del círculo disfrutan de reconocimiento público, invitaciones a las preinauguraciones de las exposiciones, visitas guiadas gratuitas, acceso prioritario a actividades especiales, descuentos en catálogos y uso de las instalaciones del museo, entre otros alicientes.

La escenificación del acuerdo entre ambas entidades ha tenido lugar en el hall del Museo, y ha contado con la participación del presidente del Consejo Regulador de la DOP Torta del Casar, Ángel Pacheco, el director del mismo, Javier Muñoz, y la directora del Museo Helga de Alvear, Sandra Guimarães. Durante el encuentro, Pacheco ha expresado que “es un orgullo formar parte de esta iniciativa, que vincula a la Torta del Casar con uno de los referentes mundiales en cultura y permite al centro acercar la gastronomía extremeña al público que acude a sus actividades”.

Asimismo, en palabras de Guimarães, “el apoyo de la comunidad y de organizaciones como la D.O.P. Torta del Casar, tan ligadas a nuestro territorio, es vital para que podamos seguir trabajando desde el Museo de forma inclusiva, democrática e innovadora. Estamos muy agradecidos por su constante colaboración en eventos a través de su producto único, y contentos de darles la bienvenida al Programa de Miembros del Helga”.

La DOP Torta del Casar refuerza su colaboración con el Museo Helga de Alvear

Desde hace dos años, la DOP Torta del Casar colabora con el centro cultural mediante donaciones de su producto estrella, el queso amparado. En 2026, el organismo renueva este apoyo con la firma de un convenio de donación de Torta del Casar, que se aportará en las presentaciones de cada nueva colección y en el aniversario del museo, así como en otras actividades reseñables para ambas entidades.

Un compromiso que se renueva con la entrada del Consejo Regulador al ‘Círculo de Apoyo’ del museo. La Denominación de Origen se convierte así en la primera entidad inscrita en este programa de miembros, consolidando y ampliando su respaldo al proyecto del museo y su misión.

En este sentido, el presidente el Consejo Regulador ha indicado que “es de vital importancia unir el dinamismo de la cultura, especialmente el de una institución como el Museo Helga de Alvear, a la gastronomía representada por la Torta del Casar, porque contribuye al desarrollo integral del territorio.”

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) Torta del Casar

La Denominación de Origen Protegida ampara este queso de antigua tradición y cualidades singulares y diferenciadoras. Por eso, cuando se quiera disfrutar de un auténtico queso D.O.P. Torta del Casar, hay que buscar su exclusiva etiqueta de control en la que se une el logotipo del Consejo Regulador al de la Unión Europea, única garantía de que la elección realizada y el reconocimiento internacional.

Los quesos D.O.P. Torta del Casar se elaboran únicamente en las queserías inscritas en los registros del Consejo Regulador, que día a día trabaja para garantizar el origen y la calidad de esta, controlando la pureza del proceso de elaboración para la plena seguridad y confianza de los consumidores.

Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear: emblema y catalizador de la cultura en Cáceres

El Museo Helga de Alvear fue creado para albergar una de las colecciones privadas de arte contemporáneo más relevantes de Europa, desarrollada a lo largo de 40 años por la destacada galerista y coleccionista Helga de Alvear. Además de la colección, el museo desarrolla un ambicioso programa de exposiciones temporales, así como proyectos de community engagement. El Museo Helga de Alvear es gratuito, accesible y abierto; un lugar de experimentación, investigación y difusión, donde el arte es una herramienta para el pensamiento crítico.

Desde el Museo se recuerda que para conocer el programa de miembros y formar parte de él, basta con acceder a la web y completar un breve formulario.

Europa Press Comunicación: 91 359 26 00

Martín Mora martinmora@europapress.es

Sergio García: sergiogarcia@europapress.es

Consejo Regulador D.O.P. Torta del Casar: 927 290 713

Javier Muñoz direccion@tortadelcasar.eu www.tortadelcasar.eu

Y síguenos en Facebook: www.facebook.com/tortadelcasar Twitter: @tortacasar e Instagram: @tortadelcasar