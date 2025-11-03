La Torta del Casar regresa al Gastronomic Forum de Barcelona para difundir el sabor extremeño en Cataluña - D.O.P. Torta del Casar

La D.O.P participa en la gran cita gastronómica de la ciudad condal con degustaciones para promover el queso amparado y consolidar la Torta del Casar

El chef con una estrella Michelín Alejandro Hernández elaborará para los asistentes un “Bocado crujiente relleno de rabo de estofado de Ternera de Extremadura con Torta del Casar y polvo de jamón Dehesa de Extremadura”

Casar de Cáceres, 3 de noviembre de 2025.- El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (D.O.P) Torta del Casar regresa al recinto de Montjuic para participar en el Gastronomic Fórum de Barcelona, la feria gastronómica más destacada de la ciudad condal. Un evento con el que la D.O.P Torta del Casar busca dar a conocer el queso amparado a los especialistas de la alta cocina en Cataluña.

La cita, que se celebra del 3 al 5 de noviembre, reúne a grandes chefs, productores y expertos del sector gastronómico nacional e internacional, en el que la Torta del Casar juega un papel diferencial gracias al sabor, aroma y textura tan particular que tiene este producto estrella de la provincia de Cáceres.

El director del Consejo Regulador de la D.O.P Torta del Casar, Javier Muñoz, ha indicado que, si bien llevan “varios años” asistiendo a este evento, esta es “la primera vez que se hace de la mano de la Diputación de Cáceres.” “Si en otras ocasiones la Torta del Casar ha tenido un papel destacado, contar con el respaldo de esta institución, así como del resto de las Indicaciones Geográficas (I.G.s) de la provincia, multiplica el efecto promocional que se pretende obtener en esta edición”, ha añadido.

El objetivo de la D.O.P es promover y consolidar el reconocimiento del queso amparado entre los especialistas que acuden a la feria. Desde el stand de la Diputación de Cáceres, y acompañada el resto de Indicaciones Geográficas de la provincia, la Torta del Casar ofrecerá degustaciones e información de interés para dar a conocer las cualidades que hacen de este queso un producto gourmet y un atractivo turístico para la región.

Además, durante el primer día del Gastronomic Forum de Barcelona, se ofrecerá al público un “Bocado crujiente relleno de rabo de estofado de Ternera de Extremadura con Torta del Casar y polvo de jamón Dehesa de Extremadura”, una propuesta culinaria elaborada por el chef Alejandro Hernández, del restaurante Versátil con una estrella Michelín. La elaboración del cocinero combina productos de la región para acercar el sabor extremeño a los asistentes al evento.

Una iniciativa que se sirve de la cocina como un “elemento fundamental”, según ha explicado Muñoz. “Presentar la Torta del Casar en elaboraciones culinarias pone en valor la versatilidad del queso amparado, y hacerlo de la mano de Alejandro Hernández, un chef estrella Michelín, siempre resulta de mayor atractivo, reforzando así la presencia de este producto en Barcelona”.

Gastronomic Forum de Barcelona 2025: un gran escaparate para la gastronomía extremeña

El Gastronomic Forum de Barcelona reúne cada año a cientos de expositores, especialistas y productos destacados en la ciudad condal para celebrar, ante miles de asistentes, la innovación, el trabajo y la calidad en el sector gastronómico. Esta edición pone el foco en la ‘Nueva Cocina Catalana’, propuesta culinaria que fusiona de tradición, vanguardia y producto local. Unos valores que comparte con alimentos como la Torta del Casar, un queso artesanal con siglos de historia a sus espaldas.

“El Gastronomic Forum de Barcelona es una de las citas más importantes del sector en el país. Cataluña es un mercado de gran importancia para la Torta del Casar, y cualquier esfuerzo que impulse su proyección en esta región resulta muy beneficioso. Formar parte de este evento es fundamental para esta presentes en el mercado catalán”, ha expresado el director de la Denominación de Origen.

Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) Torta del Casar

La Denominación de Origen Protegida ampara este queso de antigua tradición y cualidades singulares y diferenciadoras. Por eso, cuando se quiera disfrutar de un auténtico queso D.O.P. Torta del Casar, hay que buscar su exclusiva etiqueta de control en la que se une el logotipo del Consejo Regulador al de la Unión Europea, única garantía de que la elección realizada y el reconocimiento internacional.

Los quesos D.O.P. Torta del Casar se elaboran únicamente en las queserías inscritas en los registros del Consejo Regulador, que día a día trabaja para garantizar el origen y la calidad de esta, controlando la pureza del proceso de elaboración para la plena seguridad y confianza de los consumidores.

