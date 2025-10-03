La transformación digital del sector legal: un desafío que ya se aborda en la formación especializada

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 3 de octubre de 2025.

La aplicación práctica de la inteligencia artificial en los servicios jurídicos está dejando de ser una promesa para convertirse en una necesidad real. Cada vez más despachos y asesorías buscan incorporar profesionales capaces de liderar esa transición, equilibrando eficiencia operativa con cumplimiento y seguridad.

En este contexto, Miguel Ángel Marchena, socio director de Adara Legal, participará como docente en el Máster en IA & Derecho Digital (LegalTech) de The Bridge, que arrancará en noviembre de 2025. Su experiencia en la implantación de IA en flujos legales y en el uso de modelos de lenguaje en entornos comerciales y privados será la base de un módulo centrado en “Dirección y Transformación Digital del Despacho Jurídico”.

“Lo difícil no es saber de IA; aplicarla bien en el día a día es la ventaja competitiva, y ese es el foco que llevaré al aula: de la teoría a la implementación con casos reales”, señala Marchena.

El programa, de seis meses de duración y modalidad online, combina talleres prácticos y laboratorios de casos reales. Su objetivo es preparar a juristas que no solo comprendan la IA, sino que sean capaces de liderar proyectos de transformación dentro de sus organizaciones.

Sobre Miguel Ángel Marchena

Abogado y socio director de Adara Legal, especializado en la aplicación práctica de IA al ámbito jurídico. Creador de contenidos y formador, desarrolla herramientas y flujos orientados a la eficiencia operativa de los servicios legales.

Sobre The Bridge

The Bridge es una escuela de talento digital que diseña programas de alto impacto para impulsar la empleabilidad y la transformación de organizaciones, con metodologías prácticas, claustros compuestos por profesionales en activo y comunidades de aprendizaje orientadas a resultados.

