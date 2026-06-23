Tres colegios reconocidos como los nuevos CIBERHÉROES

Madrid, 23 de junio 2026.- ¿Cómo aprenden los estudiantes a desenvolverse con seguridad en un entorno digital cada vez más complejo? ¿Están preparados para identificar riesgos como el ciberacoso, la desinformación o la pérdida de privacidad en internet? Y, sobre todo, ¿cómo pueden los centros educativos transformar estos desafíos en oportunidades de aprendizaje? En un momento en el que la tecnología y la inteligencia artificial forman parte de la vida cotidiana de millones de jóvenes, la educación en ciudadanía digital se ha convertido en una competencia esencial. Con el objetivo de impulsar un uso más seguro, ético y responsable de la tecnología en Primaria y Secundaria, BlinkLearning puso en marcha Ciberhéroes, un concurso internacional que convierte a estudiantes y docentes en protagonistas activos de la construcción de comunidades digitalmente responsables. Esta segunda edición de Ciberhéroes ha vuelto a reunir a estudiantes y docentes comprometidos con el uso seguro, ético y consciente de la tecnología. A través de vídeos, podcasts, presentaciones e iniciativas creativas, los participantes han reflexionado sobre los retos del entorno digital actual y han propuesto soluciones para construir comunidades más seguras, respetuosas y responsables. Cada uno de los proyectos ganadores representa el talento, la creatividad y el compromiso de una nueva generación de ciudadanos digitales. Han participado un total de 109 proyectos de España (45% más que el curso pasado). En los otros 4 países participantes (Chile, Colombia, Perú y Brasil) todavía está activo el concurso y se espera otorgar un premio final internacional entre las más de 4.000 inscripciones. Premiados a mejor dirección: Un podcast sobre la huella digital y un corto protagonizado por el ciberacoso Los Hacktivistas es el proyecto de Primaria que ha ganado el premio a mejor dirección. Un podcast conducido por alumnos en el que reflexionan e interactúan con adultos sobre la importancia de vigilar la huella digital. No solo debaten sobre la huella digital de los adultos, sino también sobre la de los menores, invitando a padres y familiares a pensar dos veces antes de compartir imágenes en internet porque, como explican, internet es un escaparate gigante y no sabes quién está mirando. Es edificante escuchar cómo son los estudiantes los que invitan a dejar tanto tiempo de móvil y a crear más momentos de huellas en familia. Este proyecto ha sido dirigido por la profesora Begoña Blasco García del CEIP Santa Bárbara de Benifaió, Valencia. En Secundaria, la profesora Beatriz Hernández Vañó de las Escuelas Profesionales Luis Amigó de Godella, Valencia, ha dirigido a sus alumnos en un corto No mires a otro lado. Representa de manera ficcionada las fases y las consecuencias de un ciberacoso dentro y fuera del aula. Son los propios alumnos los que ejemplifican estas situaciones y los que comparten qué hacer si se encuentran ante esta situación. Premios a la mejor producción para contenidos sobre el tiempo de uso de las pantallas y la IA En la categoría de mejor producción se premiaban contenidos en formatos más innovadores como infografías, presentaciones que recogieran un trabajo previo de reflexión y análisis sobre la seguridad digital entre los alumnos y docentes. El CEIP Santa Bárbara de Benifaió de la mano del profesor Samuel Rosaleny Maiques ha conseguido también el primer premio de Primaria gracias a una encuesta sobre el uso de pantallas digitales entre alumnos de 11 años. En ella se recogen datos tan llamativos como que los alumnos dedican una media de tres horas diarias. Los alumnos de 1º de la ESO del Colegio La Inmaculada HH. Maristas de Granada también han resultado ganadores con un análisis sobre la IA y el pensamiento crítico impulsado por su profesor Rafa Martínez Martínez. Ver todos los proyectos ganadores Premios escogidos por un jurado internacional expertos en educación, bienestar digital y tecnología Los proyectos han sido evaluados por seis profesionales del ámbito educativo y tecnológico, atendiendo a criterios de creatividad, relevancia temática, calidad de la presentación e impacto del mensaje. Queda pendiente nombrar el mejor proyecto internacional una vez se proclamen los CIBERHÉROES ganadores de Perú, Colombia, Chile y Brasil. Una de las integrantes del jurado, la chilena Daniela Simunovic, docente de Tecnología y magíster en Innovación Curricular y Evaluación, galardonada con el Premio REM 2024 (Resiliencia Mujer), ha manifestado que para mí fue muy gratificante evaluar proyectos bien estructurados, con capacidad de síntesis, creatividad, pensamiento crítico y la capacidad de transmitir un mensaje claro y preventivo, tanto para sus compañeros como para la comunidad educativa. Además, añade que los proyectos que más valoró fueron aquellos que reflejaban este aprendizaje: Un estudiante responsable con la tecnología no es el que nunca se equivoca, sino el que sabe qué hacer cuando se equivoca, cómo reparar el error y cómo ayudar a otros a no caer en lo mismo. Para Begoña Vaquero, miembro también del jurado y CMO global de BlinkLearning: Un año más nos han sorprendido la creatividad, pero sobre todo la madurez de los proyectos y añade, tenemos la suerte de tener alumnos reflexivos, comprometidos y muy conscientes de la importancia de integrar las nuevas tecnologías y redes sociales de manera sensata y sensible conociendo los riesgos, pero también potenciando sus posibilidades para aprender mejor. Y concluye El éxito de este concurso es que son los alumnos los protagonistas. De la mano de sus docentes son ellos los que analizan, contrastan y obtienen sus propias conclusiones. Aprenden haciendo y crean propios proyectos, contribuyendo a construir entre todos una comunidad educativa digitalmente responsable. Sobre BlinkLearning Creemos en una educación de vanguardia y con alma digital, para ello impulsamos la innovación educativa con IA de forma visible, en tiempo real y responsable. BlinkLearning es una compañía educativa dedicada a acompañar a los centros educativos en la implementación eficaz y responsable de su proyecto digital. A través del ecosistema integral BlinkLearning Next, brinda un programa y método único, transversal que contempla el impacto para toda la comunidad educativa para una educación digitalmente responsable Más de 11.000 colegios, institutos, universidades y centros de idiomas utilizan BlinkLearning para llevar a cabo su transformación digital. Con sede en Madrid, se encuentra en plena expansión internacional y cuenta con oficinas regionales en Reino Unido, Italia, México, Colombia, Chile, Perú, Brasil y Argentina. →Empresa reconocida el ranking Europes Long Term Growth Champions 2025 del Financial Times. www.blinklearning.com Contacto PRENSA para más información o entrevistas cintia@cucobranding.com + 34 660 729 169 Contacto BlinkLearning renata@fogaca@blinklearning.com