El TSJA confirma la victoria de un trabajador frente a Occident

(Información remitida por la empresa firmante)

Sevilla, 12 de junio de 2026.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía desestima el recurso de la aseguradora OCCIDENT y confirma la resolución obtenida por el trabajador en primera instancia.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Sevilla que declaró improcedente el despido de un trabajador de Occident Seguros, desestimando en su totalidad el recurso de suplicación presentado por la compañía.

La resolución supone una nueva victoria judicial para el trabajador, que ya había obtenido una sentencia favorable en primera instancia y cuya posición ha sido ahora plenamente respaldada por el máximo órgano judicial andaluz en materia social.

El TSJA confirma la improcedencia del despido y rechaza los argumentos esgrimidos por la empresa, ratificando los fundamentos esenciales de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 1 de Sevilla.

El caso se enmarca en un conflicto laboral de gran complejidad que ha dado lugar a diversas actuaciones judiciales y administrativas. Entre ellas figuran actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como otros procedimientos actualmente en tramitación relacionados con los hechos que dieron origen al conflicto.

La situación ha tenido además importantes consecuencias personales para el trabajador, cuya documentación médica incorporada a distintos procedimientos judiciales refleja un grave deterioro de su salud mental durante el desarrollo del conflicto.

La defensa laboral del trabajador ha sido dirigida por Alberto Benítez Sanabria, director de Juristas Laboralistas si tuando al despacho entre los referentes laboralistas de toda la provincia, quien obtuvo la sentencia favorable en primera instancia y ha logrado ahora su confirmación ante el TSJA.

Respecto a la defensa penal la dirige el prestigioso Doctor en derecho Luis Romero Santos, socio director de Luis Romero Abogados

Con esta resolución, el trabajador suma una segunda victoria judicial consecutiva en el procedimiento por despido, quedando confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la sentencia obtenida inicialmente ante la jurisdicción social sevillana.

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