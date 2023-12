TUI y Mauricio colaboran para promocionar la isla durante los próximos meses

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de diciembre de 2023.

Isla Mauricio se consolida como el principal destino del Océano Índico. En esta campaña conjunta destacan seminarios de formación para agentes de viajes y diferentes acciones en medios digitales y redes sociales

Mauricio ha ido recuperando el turismo internacional desde 2022 y se espera que en 2024 las cifras sean iguales o superiores a las de 2019, año en el que casi 1,4 millones de turistas visitaron el país.



TUI y la Oficina de Turismo de Mauricio vuelven a trabajar de manera conjunta y acaban de lanzar una nueva campaña con la que promocionarán durante los próximos meses esta isla del Índico rodeada de playas increíbles, lagunas de color turquesa protegidas por barreras de coral, temperaturas agradables durante todo el año y un sinfín de actividades que no dejarán indiferente.



La mayorista de grandes viajes ha preparado un boletín digital con 6 ofertas, desde 1.685 € para estancias de 8 días / 5 noches, en los hoteles más destacados. Propuestas muy atractivas, aptas todo tipo de públicos -familias, parejas, amigos, etc.-, para disfrutar de la playa, los paisajes únicos y la naturaleza.



Además de un catálogo online con todo el producto, ambas compañías colaboran en diferentes acciones en medios digitales, seminarios de formación -tanto presenciales, en Madrid y Barcelona, como online-, y redes sociales, entre otras.



Galardonado en los World Travel Awards 2023

Mauricio está de moda. Y es que, se alzó con cuatro grandes premios en los World Travel Awards 2023, celebrados hace unas semanas. Concretamente en las categorías: ‘Destino líder del Océano Índico en turismo de aventura’; ‘Destino líder del Océano Índico en bodas’; ‘Destino líder del Océano Índico en turismo sostenible’ y ‘Mejor destino de cruceros del Océano Índico’.



Mauricio, un paraíso tropical con actividades para todos los públicos

En esta isla, en la que no hay tiempo para el aburrimiento, existen múltiples actividades y rutas que se pueden realizar. Port Louis, su capital, con su genuino mercado central y su Museo de Historia Natural donde hay una sala dedicada al Dodo, Chamarel, la tierra de los siete colores. El Jardín botánico de Pamplemousses, primero de su clase en el mundo y que esconde verdaderos tesoros.



El Museo del Azúcar, la Isla de los Ciervos, Ile Aux Aigrettes, el Valle de Ferney, Grand Bassin, etc. También se pueden visitar las fábricas de ron y degustar sus diferentes destilados. Hasta viajar en submarino, interactuar con tortugas de más de 120 años, practicar tirolina o parasailing, avistar ballenas y disfrutar de una jornada en catamarán nadando con delfines. Porque Mauricio es mucho más que un destino de sol y playa.







