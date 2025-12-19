UIA 2026 Barcelona anuncia los primeros ponentes del Congreso que definirá los futuros de la arquitectura

Collage fotográfico cedido por UIA2026BCN - Autores de las fotografías

Barcelona, 19 de diciembre de 2025.-

El Congreso Mundial de Arquitectos de la UIA 2026 Barcelona abre inscripciones y presenta los primeros ponentes confirmados, más de cien, entre los que destacan: Alexander Brodsky, Andrés Jaque, Anne Holtrop, Atelier Bow-Wow, Bas Smets, Baukunst, Bêka & Lemoine, Brandlhuber+, Bruther, Colectivo C733, Forensic Architecture, H arquitectes, Marina Tabassum, Paulo Tavares, Roger Boltshauser, Tatiana Bilbao, Timothy Morton, Turenscape, Xu Tiantian y Yasmeen Lari

El Congreso Mundial de Arquitectos de la UIA presenta un primer avance de su programa de ponencias, que atraerá a más de 10.000 profesionales de la arquitectura, el paisajismo y el urbanismo, así como a instituciones y estudiantes, que se reunirán en Barcelona en 2026. Después de treinta años, del 28 de junio al 2 de julio, la ciudad volverá a acoger este acontecimiento global y se transformará en laboratorio y epicentro del debate sobre las próximas transiciones ecológicas, sociales, materiales y culturales. Además, al ser sede del Congreso, Barcelona ejercerá como Capital Mundial de la Arquitectura durante todo el año.



Organizado por la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y el Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC), y es posible gracias al apoyo institucional del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona, que lo han reconocido como un evento de excepcional interés público.



El tema central del Congreso, Becoming. Architectures for a planet in transition, se despliega en seis líneas de investigación que invitan a reflexionar sobre el tiempo como herramienta de diseño y a actuar frente a los desafíos contemporáneos: las nuevas formas de vivienda, la crisis climática, la transformación de los territorios, así como la gestión y el impacto de los datos y las nuevas tecnologías en la vida cotidiana. El tema ha sido desarrollado por los comisarios Pau Bajet, Mariona Benedito, Maria Giramé, Tomeu Ramis, Pau Sarquella y Carmen Torres.



La primera lista de ponencias confirmadas reúne figuras internacionales que lideran la reflexión y la práctica arquitectónica de los últimos años, como: A JDVIV / IVJDV A, Alexander Brodsky, Andrés Jaque, Anne Holtrop, Atelier Bow-Wow, Bas Smets, Baukunst, Bêka & Lemoine, Brandlhuber+, Bruther, Colectivo C733, Forensic Architecture, H Arquitectes, Marina Tabassum, Paulo Tavares, Roger Boltshauser, Tatiana Bilbao, Timothy Morton, Turenscape, Xu Tiantian y Yasmeen Lari.



También participarán referentes del paisaje y la ecología como BC architects & studies & materials, Catherine Mosbach, Dirk Sijmons, Rotor, Taller Capital y Transsolar; prácticas vinculadas en lo social y lo político como Assemble Studio, House Europe!, La Col, Lara Almarcegui, Samia Henni y Teddy Cruz & Fonna Forman; voces influyentes de la teoría y la investigación como Charlotte Malterre-Barthes, Jack Self, Lydia Kallipoliti, Mario Carpo, Philippe Rahm, Rahul Mehrotra y The Architecture Lobby. La lista completa, que superará más de doscientas ponencias, se completará en los próximos meses.



Las entradas para el Congreso ya están a la venta e incluyen distintos pases para profesionales, estudiantes y jóvenes, con acceso a ponencias, actividades y exposiciones. Las sedes oficiales—el CCIB, Tres Chimeneas, DHub—, junto con otras localizaciones como el Castillo de Montjuïc y la Sagrada Familia, conforman un eje metropolitano interconectado que potencia el carácter urbano del evento al mismo tiempo que pone el foco en la relación de la ciudad con su frente marítimo.



Más información: uia2026bcn.org



Entradas: uia2026bcn.org/get-your-ticket/







